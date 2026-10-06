طلای ۱۸ عیار ۱۴ مهر ۱۴۰۵؛ فشار تازه روی جیب خریداران طلا!

قیمت طلا و سکه امروز روند دیگری داشت ؛ سکه امامی یکشبه ۱/۵ میلیون تومان گرانتر شد و طلای ۱۸ عیار بیشترین درصد رشد را به نام خودش زد. اما نکتهی عجیبتر، ناهماهنگی با بازار جهانی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز در تمام اقلام با افزایش قیمت مواجه بود ؛ به طوری که سکه امامی دیروز ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ هزارتومان بود و امروز ۲۷۳,۰۲۰,۰۰۰شد که ۱,۵۲۰,۰۰۰ هزارتومان گران شد همچنین سکه بهار آزادی دیروز ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰ هزارتومان بود و امروز به ۲۶۳,۳۴۰,۰۰۰ رسید که افزایش ۸۴۰,۰۰۰ تومانی را ثبت کرد . همچنین قیمت نیم سکه دیروز ۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰ هزارتومان شد و امروز ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰هزارتومان قیمت خورد که ۹۰۰,۰۰۰ هزارتومان افزایش را ثبت کرد.

کدام قطعات سکه گران شد؟

قیمت ربع سکه دیروز۷۷,۴۰۰,۰۰۰ هزارتومان بود و امروز ۷۷,۷۰۰,۰۰۰هزارتومان شد که افزایش۳۰۰,۰۰۰ هزارتومانی داشت . قیمت سکه یک گرمی دیروز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان بود که امروز ۳۸,۱۵۰,۰۰۰هزارتومان شد که ۱۵۰,۰۰۰ هزارتومان افزایش قیمت داشت و قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته ۲۶,۵۴۳,۰۰۰ هزارتومان بود و امروز به ۲۶,۷۳۳,۲۰۰هزارتومان رسید و ۱۹۰هزارتومان گران شد .

هرگرم طلای ۲۴ عیار دیروزحدود ۳۵,۳۹۰,۷۰۰ هزارتومان بود درحالی که امروز به ۳۵,۶۴۳,۹۰۰ هزارتومان رسید که افزایشی حدود ۲۵۳ هزارتومانی داشت و قیمت طلای آبشده روز گذشته ۱۱۴,۹۸۰,۰۰۰هزارتومان بود که امروز ۱۱۵,۹۵۶,۰۰۰هزارتومان شد که ۹۷۶ هزارتومان رشد قیمتی داشت. البته انس جهانی طلا دیروز روی کانال ۴,۱۵۸ دلار بود و امروز با کاهش ۷ دلاری به ۴,۱۵۱ دلار رسید .

راز ناهماهنگی که باید بدانید



همان طور که ملاحظه شد تمام اقلام بازار داخلی طلا و سکه با افزایش هماهنگ و محسوس همراه بوده اند به ویژه طلای ۱۸ عیار بیشترین درصد رشد را داشت و پس از آن طلای آبشده نیز رشد چشمگیری داشته است . البته انس طلا در بازار جهانی با کاهش ۷ دلاری از ۴,۱۵۸ به ۴,۱۵۱ دلار همراه بود اما بازار داخلی صعودی شد که این ناهماهنگی بیشتر به دلیل این است که بازار داخلی بیشتر متاثر از نرخ دلار است تا قیمت جهانی طلا و از آنجایی که دلار امروز با رشد به ۲۶۹,۸۰۰ تومان رسید این افزایش نرخ ارز، قیمت طلا را بالا برد.

بنابراین قیمت طلا و سکه امروز در مجموع صعودیِ ملایم بود؛ به طوری که تقریباً تمام اقلام با افزایش قیمت مواجه شد و بیشترین رشد مربوط به طلای ۱۸ عیار و طلای آبشده بود البته در شرایطی که نرخ ارز روند صعودی دارد، انتظار می رود که قیمت طلا و سکه در روزهای آینده نیز تحت تأثیر همین عامل، در کانال صعودی باقی بماند؛ مگر اینکه بازار جهانی طلا یا سیاست های ارزی، مسیر را تغییر دهد.