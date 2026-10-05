قیمت طلا و سکه امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۵/ سیگنال عجیب بازار طلا!

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۵ هم همچنان روند صعودی ملایم را طی کرد؛ صعودی که همگام با رشد پیاپی دلار حواله و تثبیت قیمت جهانی اونس طلا در مرز رکوردی ۴,۱۴۲ دلار رقم خورد که دراین میان اکثر اقلام به جز سکه گرمی که ثابت ماند با افزایش قیمت معامله شد که این صعود، هماهنگ با روند صعودی دلار حواله ای که در ۳ روز اخیر گران شده و همچنین قیمت جهانی اونس طلا در مرز ۴,۱۴۲ دلار رقم خورد.

امروز نیم سکه با رشد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومانی بیشترین جهش قیمتی را در بین تمام سکه‌ها داشت که این نشاندهنده تقاضای بالا در بازار خرد و سرمایه گذاری کوچک است این درحالی است که با وجود رشد نیسکه و بهار آزادی، سکه امامی یا طرح جدید فقط ۳۰۰ هزار تومان رشد قیمتی کرد و این یعنی بازار سکه، در سکه‌های بزرگتر با احتیاط پیش می‌رود و هنوز هیجان شدیدی ندارد.

اما سکه گرمی برخلاف بقیه، بدون تغییر ماند و ثابت کرد که بازار اقلام کوچک، تحت کنترل سیاستی و تعرفه دار است و هنوز دچار هیجان نشده است. همچنین قیمت طلای ۱۸ عیار نیز امروز با ۹۰ هزار تومان و طلای آبشده با ۳۹۰ هزار تومان با رشد ملایم، شاخص مطمئن تری برای روند بازار است؛ چراکه هم تحت تأثیر دلار داخلی و هم اونس جهانی قرار دارد.

به نظر می‌رسد در ۳ روز اخیر، دلار حواله‌ای که هر روز گرانتر شده و از ۱۷۴ به ۱۷۶ هزار تومان رسیده است موتور اصلی صعود قیمت طلا و سکه است البته قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به ۴،۱۴۲ دلار رسیده است که یک عدد بسیار بالا و رکوردی است و این سطح بالا، سقف بین المللی قیمت طلا را بالا برده و به رشد قیمت داخلی دامن زده است.

آینده بازار طلا چه می شود؟

اما سناریوی محتمل این است که در کوتاه مدت اگر دلار حواله همچنان صعودی بماند و اونس در سطح ۴،۱۴۲ دلار نوسان کند، قیمت طلا و سکه به رشد ملایم خود ادامه دهد البته نیم سکه و سکه‌های کوچک بیشترین رشد را خواهند داشت.

اما اگر دلار بازار آزاد به سمت ۲۷۶ تا ۳۰۰ هزار تومان برود، طلا و سکه با جهش قوی تری عمل کرده و سکه امامی می‌تواند به سمت ۲۷۵ تا ۲۸۰ میلیون تومان حرکت کند این درحالی است که اگر بانک مرکزی وارد نوسانگیری شود و دلار حواله را تثبیت کند، احتمال اینکه بازار طلا خشک عقب نشینی کند و اصلاح قیمتی ۲ تا ۴ درصدی هم داشته باشد دور از ذهن نست؛ بنابراین قیمت طلا و سکه امروز، روند صعودی ملایم، اما پیوسته را تجربه کرد و محرک‌های اصلی مانند رشد پیاپی دلار حواله (از ۱۷۴ به ۱۷۶ هزار تومان) و سطح بالای اونس جهانی (۴،۱۴۲ دلار) تاثیرگذار بود بنابراین تا زمانی که دلار صعودی بماند و اونس در این سطح بالا بماند، بازار به رشد ملایم خود ادامه می‌دهد.