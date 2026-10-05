En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
تابناک گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۵/ سیگنال عجیب بازار طلا!

قیمت طلا و سکه امروز هم رکوردهای جدیدی زد؛ این درحالی است که قیمت دلار حواله ای در سه روز متوالی (۱۱ تا ۱۳ مهر) با روندی صعودی از ۱۷۴,۱۸۱ به ۱۷۶,۲۸۰ تومان رسیده است و بازار طلا و سکه نیز با این رشد ارز، روند صعودی ملایمی را طی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۸۴
| |
1417 بازدید
|
۱
قیمت طلا و سکه امروز
 به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۵ هم همچنان روند صعودی ملایم را طی کرد؛ صعودی که همگام با رشد پیاپی دلار حواله و تثبیت قیمت جهانی اونس طلا در مرز رکوردی ۴,۱۴۲ دلار رقم خورد که دراین میان اکثر اقلام  به جز سکه گرمی که ثابت ماند با افزایش قیمت معامله شد که این صعود، هماهنگ با روند صعودی دلار حواله ای که در ۳ روز اخیر گران شده و همچنین قیمت جهانی اونس طلا در مرز ۴,۱۴۲ دلار رقم خورد. 
 
روز گذشته تابناک در گزارشی با عنوان قیمت طلا و سکه امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۵/ این سکه برای دومین روز پادشاه رشد شد به بررسی قیمت های بازار و اینکه کدام قطعات سکه بیشترین افزایش را داشتند پرداخت و اینکه بازار طلا و سکه قرار است در هفته های آینده چه مسیری را طی کند پرداخت. 
قیمت طلا و سکه امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۵/ سیگنال عجیب بازار طلا!

نیم سکه ستاره بازار!

امروز نیم سکه با رشد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومانی بیشترین جهش قیمتی را در بین تمام سکه‌ها داشت که این نشاندهنده تقاضای بالا در بازار خرد و سرمایه گذاری کوچک است این درحالی است که با وجود رشد نیسکه و بهار آزادی، سکه امامی یا طرح جدید فقط ۳۰۰ هزار تومان رشد قیمتی کرد و این یعنی بازار سکه، در سکه‌های بزرگتر با احتیاط پیش می‌رود و هنوز هیجان شدیدی ندارد.
 
اما سکه گرمی برخلاف بقیه، بدون تغییر ماند و ثابت کرد که بازار اقلام کوچک، تحت کنترل سیاستی و تعرفه دار است و هنوز دچار هیجان نشده است. همچنین قیمت طلای ۱۸ عیار نیز امروز با ۹۰ هزار تومان و طلای آبشده با ۳۹۰ هزار تومان با رشد ملایم، شاخص مطمئن تری برای روند بازار است؛ چراکه هم تحت تأثیر دلار داخلی و هم اونس جهانی قرار دارد.
 
به نظر می‌رسد در ۳ روز اخیر، دلار حواله‌ای که هر روز گرانتر شده  و از ۱۷۴ به ۱۷۶ هزار تومان رسیده است موتور اصلی صعود قیمت طلا و سکه است البته قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به ۴،۱۴۲ دلار رسیده است که یک عدد بسیار بالا و رکوردی است و  این سطح بالا، سقف بین المللی قیمت طلا را بالا برده و به رشد قیمت داخلی دامن زده است.
 

آینده بازار طلا چه می شود؟

 
اما سناریوی محتمل این است که در کوتاه مدت اگر دلار حواله همچنان صعودی بماند و اونس در سطح ۴،۱۴۲ دلار نوسان کند، قیمت طلا و سکه به رشد ملایم خود ادامه دهد البته نیم سکه و سکه‌های کوچک بیشترین رشد را خواهند داشت.
 
اما اگر دلار بازار  آزاد به سمت ۲۷۶ تا ۳۰۰ هزار تومان برود، طلا و سکه با جهش قوی تری عمل کرده و سکه امامی می‌تواند به سمت ۲۷۵ تا ۲۸۰ میلیون تومان حرکت کند این درحالی است که اگر بانک مرکزی وارد نوسانگیری شود و دلار حواله را تثبیت کند، احتمال اینکه بازار طلا خشک عقب نشینی کند و اصلاح قیمتی ۲ تا ۴ درصدی هم داشته باشد دور از ذهن نست؛ بنابراین قیمت طلا و سکه امروز، روند صعودی ملایم، اما پیوسته را تجربه کرد و محرک‌های اصلی مانند رشد پیاپی دلار حواله (از ۱۷۴ به ۱۷۶ هزار تومان) و سطح بالای اونس جهانی (۴،۱۴۲ دلار) تاثیرگذار بود بنابراین تا زمانی که دلار صعودی بماند و اونس در این سطح بالا بماند، بازار به رشد ملایم خود ادامه می‌دهد.  
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت طلا و سکه امروز قیمت طلای ۱۸ عیار قیمت نیم سکه قیمت سکه امامی
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
تهران ممکن بود سرنوشتی مانند غزه پیدا کند/ کودک ۱۰ ساله هم می‌فهمد آمریکایی‌ها برای چه آمده‌اند
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
کاری به قیمتا ندارم
اصن سکه کجا می فروشن؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
سخنان جنجالی همسر بیژن مرتضوی حین تهران گردی
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
لحظات مواجهه جی دی ونس با تبعات حمله به ایران
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟
توجیهات رئیس پدافند غیرعامل بابت حرکت عجیبش
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
توصیف جنجالی مهرانه مهین ترابی از ایرانی‌ها
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۹ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۸۹ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۶۹ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۴ نظر)
پیشنهاد تازه امارات برای سه جزیره ایرانی  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rWS
tabnak.ir/005rWS