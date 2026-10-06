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گامی برای آینده‌سازی صنعت خودرو؛

(پرشیا تلنت)، پلی میان دانشگاه و تجربه عملی

گروه پرشیا در راستای ایفای نقش اثرگذار خود در توسعه سرمایه‌های انسانی کشور و حمایت از جامعه دانشگاهی، طرح نوآورانه پرشیا تلنت (Persia Talent) را آغاز کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۳۸
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خودرو

در این رویکرد پیشرو، جمعی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مستعد دانشگاه‌های برتر کشور با ورود به ساختار پویا و حرفه‌ای پرشیا خودرو، فرصت حضور در فضایی عملی و کاربردی را تجربه می‌کنند.

این ابتکار عمل با تمرکز ویژه بر ورود نسل جدید به محیط کاری پرشیا خودرو طراحی شده است؛ نسلی پرانرژی، خلاق و یادگیرنده که در قالب پرشیا تلنت، فراتر از آموخته‌های آکادمیک، با مهارت‌های ارتباطی، کار تیمی، بینش حرفه‌ای و استانداردهای روز دنیای کسب‌وکار آشنا می‌شوند. این طرح در حقیقت مسیری هدفمند برای توانمندسازی جوانان فراهم آورده تا دوشادوش کارشناسان باسابقه، به تجربه‌اندوزی واقعی بپردازند و خود را برای ورود قدرتمند به بازار کار آماده کنند.

خودرو

در حاشیه آغاز این رویکرد نوین، مهندس حامد حسینی‌نژاد، معاون سرمایه انسانی گروه پرشیا، با اشاره به فلسفه شکل‌گیری «پرشیا تلنت» اظهار داشت:

ما در گروه پرشیا معتقدیم بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری برای آینده، ایجاد فضایی واقعی برای شکوفایی پتانسیل جوانان کشور است. دانشگاه‌ها دانش تئوریک ارزشمندی را به دانشجویان منتقل می‌کنند، اما آن حلقه‌ مفقوده‌ای که یک دانشجو را به مدیری کارآمد یا متخصصی توانمند تبدیل می‌کند، لمس چالش‌های واقعی کار و تجربه‌اندوزی در یک محیط استاندارد است. با ورود نسل جدید به پرشیا خودرو در قالب “پرشیا تلنت”، ما در پی آن هستیم که ضمن توانمندسازی و پرورش فارغ‌التحصیلان مستعد، ذهنیت سازنده، روحیه توسعه فردی و استانداردهای کیفی را به این نسل انتقال دهیم. این حرکت، تنها یک برنامه آموزشی نیست؛ بلکه تعهدی پایدار از سوی پرشیا برای ایفای سهم خود در پرورش سرمایه‌های انسانی و خلق ارزش برای آینده صنعت کشور به شمار می‌رود.»

طرح پرشیا تلنت در مراحل مختلف خود با ایجاد کارگاه‌های تخصصی، پروژه‌های عملی مشترک و جلسات منتورینگ مستقیم با مدیران ارشد، تلاش دارد زمینه‌ای مناسب را برای بروز خلاقیت‌های نسل جوان رقم زند و بستری پایدار برای رشد، پویایی و پیوند ارگانیک دانشگاه با صنعت ایجاد کند.

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پرشیا تلنت پرشیا خودرو صنعت خودرو
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