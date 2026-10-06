واکنش فدراسیون تکواندو به خبر ابطال انتخابات

هادی افشار، دبیر فدراسیون تکواندو، در واکنش به ابطال انتخابات این فدراسیون گفت: در این خصوص منتظر اعلام نظر وزارت ورزش و جوانان هستیم.

به گزارش تابناک؛ صبح امروز خبری در خصوص ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو توسط دیوان عدالت اداری مننتشر شد.

هادی افشار، دبیرکل فدراسیون تکواندو اظهار داشت: هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده که انتخابات کمیسیون تکواندو ابطال شده باشد. دیوان عدالت اداری مانند بسیاری از نهادها، سازوکار و روال قانونی خودش را دارد و وزارت ورزش نیز به عنوان یک نهاد تأثیرگذار و مرتبط با این موضوع که صلاحیت کاندیدا‌ها را تأیید کرده و انتخابات را برگزار کرده است، طبیعتاً حق دفاع از خودش را دارد.

وی افزود: اگر موضوعی به ما ابلاغ شود، وظیفه داریم آن را مطالعه کنیم و در صورت نیاز لایحه مربوط به امور حقوقی را تنظیم کنیم. وزارت ورزش نیز از اقداماتی که به عنوان متولی امر انجام داده، دفاع خواهد کرد. بحث مطرح‌شده این است که اگر فردی تأیید صلاحیت نشده باشد، طبیعتاً امکان برگزاری انتخابات برای او وجود ندارد؛ بنابراین وزارت ورزش مستندات خودش را دارد و می‌تواند از روندی که طی شده دفاع کند.

دبیرکل فدراسیون تکواندو ادامه داد: اگر دیوان عدالت اداری یا هر نهاد دیگری حکمی صادر کند، مستندات آن باید بررسی شود. حداقل تا این لحظه چنین حکمی به دست من نرسیده است. طبیعتاً در این موارد فرصت دفاع وجود دارد و می‌توان مستندات را ارائه کرد. در امور اجرایی، چنین مواردی اتفاق عجیبی نیست. ممکن است دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور یا نهاد‌های دیگر درباره موضوعی سؤال داشته باشند و از مجموعه‌ای توضیح یا مستندات بخواهند. ما نیز مستندات خود را ارائه می‌کنیم؛ بنابراین این موضوع برای ما مسئله نگران‌کننده‌ای نیست و اگر چیزی باشد، از مسیر قانونی دفاع خودمان را انجام می‌دهیم.

منبع: آنا