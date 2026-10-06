En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

واکنش فدراسیون تکواندو به خبر ابطال انتخابات

هادی افشار، دبیر فدراسیون تکواندو، در واکنش به ابطال انتخابات این فدراسیون گفت: در این خصوص منتظر اعلام نظر وزارت ورزش و جوانان هستیم.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۳۳
| |
539 بازدید
فدراسیون تکواندو

به گزارش تابناک؛ صبح امروز خبری در خصوص ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو توسط دیوان عدالت اداری مننتشر شد.

هادی افشار، دبیرکل فدراسیون تکواندو اظهار داشت: هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده که انتخابات کمیسیون تکواندو ابطال شده باشد. دیوان عدالت اداری مانند بسیاری از نهادها، سازوکار و روال قانونی خودش را دارد و وزارت ورزش نیز به عنوان یک نهاد تأثیرگذار و مرتبط با این موضوع که صلاحیت کاندیدا‌ها را تأیید کرده و انتخابات را برگزار کرده است، طبیعتاً حق دفاع از خودش را دارد.

وی افزود: اگر موضوعی به ما ابلاغ شود، وظیفه داریم آن را مطالعه کنیم و در صورت نیاز لایحه مربوط به امور حقوقی را تنظیم کنیم. وزارت ورزش نیز از اقداماتی که به عنوان متولی امر انجام داده، دفاع خواهد کرد. بحث مطرح‌شده این است که اگر فردی تأیید صلاحیت نشده باشد، طبیعتاً امکان برگزاری انتخابات برای او وجود ندارد؛ بنابراین وزارت ورزش مستندات خودش را دارد و می‌تواند از روندی که طی شده دفاع کند.

دبیرکل فدراسیون تکواندو ادامه داد: اگر دیوان عدالت اداری یا هر نهاد دیگری حکمی صادر کند، مستندات آن باید بررسی شود. حداقل تا این لحظه چنین حکمی به دست من نرسیده است. طبیعتاً در این موارد فرصت دفاع وجود دارد و می‌توان مستندات را ارائه کرد. در امور اجرایی، چنین مواردی اتفاق عجیبی نیست. ممکن است دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور یا نهاد‌های دیگر درباره موضوعی سؤال داشته باشند و از مجموعه‌ای توضیح یا مستندات بخواهند. ما نیز مستندات خود را ارائه می‌کنیم؛ بنابراین این موضوع برای ما مسئله نگران‌کننده‌ای نیست و اگر چیزی باشد، از مسیر قانونی دفاع خودمان را انجام می‌دهیم.

منبع: آنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
فدراسیون تکواندو هادی افشار ابطال انتخابات
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
بازخوانی تاریخ؛ در تخت جمشید حتی یک زن نیست؛ پس این‌همه نام زنانه از کجاست؟
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۵ مدال طلا و ۲ برنز سهم تکواندو از مسابقات آزاد
درخشش تکواندوکاران ایران در پرزیدنت‌کاپ پاکستان؛ ۵ طلا و ۳ برنز در روز نخست
ثبت رکورد کسب مدال توسط ورزشکاران پومسه ایران
پوستر فدراسیون تکواندو برای حاجی‌موسایی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
سخنان جنجالی همسر بیژن مرتضوی حین تهران گردی
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۱ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۷۳ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۰ نظر)
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»  (۵۵ نظر)
بانک رسالت از هیچ هم پول درمی‌آورد؟ / اقساطِ وام پرداخت‌نشده و پیامک هشدار برای ضامن!  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005rYr
tabnak.ir/005rYr