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قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴ مهرماه؛ دلار ۱۷۵ هزار تومانی در مرکز مبادله

قیمت دلار آمریکا امروز در بازار آزاد تهران به رقم ۲۶۹ هزار تومان رسیده است. همچنین یورو و درهم امارات نیز در بازار تهران به ترتیب ۳۰۳ هزار و ۷۲ هزار تومان قیمت‌گذاری شده اند.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۲۷
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دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، در بازار آزاد تهران، قیمت دلار آمریکا امروز (سه شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۵) با تثبیت در کانال ۲۶۹ هزار تومان، همچنان توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده است.

در کنار دلار، یورو نیز با نرخ ۳۰۳ هزار تومان و درهم امارات با رقم ۷۲ هزار تومان، نشان‌دهنده تداوم فشارهای قیمتی در بازار آزاد هستند؛ بازاری که بیش از هر چیز تحت تأثیر انتظارات تورمی و جریان عرضه و تقاضای خرد قرار دارد.

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این در حالی است که این روزها با تصمیم بانک مرکزی، متقاضیان خرید ارز به نرخ نزدیک به بازار می توانند به شعب بانک هایی نظیر ملت، صادرات و سامان تا سقف ده هزار دلار به ازای هر کارت ملی خرید کنند.

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴ مهرماه/ دلار ۱۷۵ هزار تومانی در مرکز مبادله

مرکز مبادله؛ نوسان در مسیر حواله‌های ارزی

اما در سوی دیگر میدان، مرکز مبادله ارز و طلای ایران روایت متفاوتی را به نمایش می‌گذارد. نرخ حواله دلار آمریکا در این مرکز، روندی صعودی را تجربه کرد؛ به‌طوری که نرخ فروش حواله با رشد ۵۲۹ تومانی نسبت به روز گذشته، به ۱۷۶ هزار و ۸۱۰ تومان رسید. این افزایش، نشان از تحرکات خاص در بخش تأمین ارز تجاری دارد. نرخ خرید حواله دلار آمریکا نیز به رقم ۱۷۵ هزار و ۲۱۹ تومان افزایش یافته است.

یورو کاهشی شد

در مقابل، یورو مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. نرخ فروش حواله یورو با افت ۱۵۷ تومانی، روی عدد ۱۹۸ هزار و ۲۲۳ تومان ایستاد تا شاهد نوعی واگرایی در سبد ارزهای مبادلاتی باشیم. همچنین حواله درهم امارات نیز همسو با دلار، رشد قیمت را تجربه کرد و نرخ فروش آن به ۴۸ هزار و ۱۴۴ تومان رسید.

 

 

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