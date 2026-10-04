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انفجار ناشی از نشت گاز، جان زوج جوان را گرفت

یک زوج جوان سقزی بر اثر نشستی گاز، پس از ۹ روز بستری و تلاش برای درمان، جان خود را از دست دادند.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۰۹
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زوج جوان

به گزارش تابناک، رئیس فوریت‌های پزشکی شهرستان سقز گفت: این حادثه در مورخه سوم مهرماه بر اثر نشت گاز و آتش‌سوزی در یک خانه‌باغ روی داده که با حضور عوامل امدادی در محل اقدامات اولیه انجام و مصدومین به بیمارستان شفای سقز منتقل شدند.

اویسی در ادامه گفت: مصدومان این حادثه پس از اقدامات اولیه برای ادامه روند درمانی به سنندج و پس از آن به تهران اعزام شدند؛ اما با وجود انجام اقدامات پزشکی و درمانی و شدت جراحات وارده که مانع بهبودی آنان شده بود، امروز هر دو نفر جان خود را از دست دادند.

 

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کردستان سقز نشت گاز آتش سوزی زوج جوان سوختگی مصدومیت شدید
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