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افزایش شمار جان‌باختگان سقوط بالابر در رویان

شمار جان‌باختگان حادثه سقوط بالابر در یک پروژه ساختمانی در شهر رویان به پنج نفر رسید.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۰۵
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سقوط بالابر

به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام بیمارستان امام خمینی شهرستان نور، شمار جان‌باختگان حادثه سقوط بالابر در یک پروژه ساختمانی در شهر رویان به پنج نفر رسید.

در پی حادثه سقوط بالابر در یک پروژه ساختمانی در شهر رویان، یک نفر در لحظه وقوع حادثه جان خود را از دست داد و ۹ نفر دیگر مصدوم شدند.

با وجود تلاش کادر درمان، چهار نفر دیگر از مصدومان به دلیل شدت جراحات وارده جان باختند و شمار جان‌باختگان این حادثه به پنج نفر افزایش یافت.

حال سه نفر دیگر از مصدومان وخیم گزارش شده است و این افراد برای ادامه روند درمان به مراکز تخصصی شهر‌های همجوار منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، حادثه سقوط بالابر در یک پروژه ساختمانی در شهر رویان رخ داده و عملیات امدادرسانی و درمان مصدومان آن انجام شده است.

منبع: مهر

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سقوط بالابر شهر رویان جان باختگان
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tabnak.ir/005rYP