موضع جنجالی مقام ارشد نظامی پاکستان درباره حمله به یمن

پس از علنی شدن مداخله نظامی پاکستان در یمن طی دو روز اخیر، سپهبد احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، در پاسخ به پرسشی درباره عملیاتی‌شدن «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» تأکید کرد که جزئیات اقدامات دفاعی این ائتلاف به دلایل عملیاتی و محرمانگی رسانه‌ای نمی‌شود، اما تعهد اسلام‌آباد به امنیت عربستان سعودی و حرمین شریفین «مطلق» است. اظهارات جنجالی سخنگوی ارتش پاکستان را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.