En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 1115
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۷۵۰۴
کد خبر:۱۳۹۷۵۰۴
2988 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

موضع جنجالی مقام ارشد نظامی پاکستان درباره حمله به یمن

پس از علنی شدن مداخله نظامی پاکستان در یمن طی دو روز اخیر، سپهبد احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، در پاسخ به پرسشی درباره عملیاتی‌شدن «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» تأکید کرد که جزئیات اقدامات دفاعی این ائتلاف به دلایل عملیاتی و محرمانگی رسانه‌ای نمی‌شود، اما تعهد اسلام‌آباد به امنیت عربستان سعودی و حرمین شریفین «مطلق» است. اظهارات جنجالی سخنگوی ارتش پاکستان را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر پیمان مکه توافق مکه جنگ عربستان و یمن پاکستان حمله پاکستان به یمن
اخبار مرتبط
تصاویر حمله موشکی انصارالله به باب المندب
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
تصاویر سرعت شگفت انگیز پیشروی انصارالله یمن
عکس: اولین نشست کمیته پیمان دفاعی مکه در استانبول
اعزام ۴۰ هزار نیروی پاکستانی به عربستان
ژنرال پاکستانی که «پیمان مکه» را معماری می‌کند/ سپهبد محمود کیست؟
تنظیم موشک‌های یمن به سمت ترکیه و پاکستان
نگرانی وزیر اسرائیل از پیمان عربستان، ترکیه و پاکستانی+زیرنویس
اعلام هشدار حمله پاکستان به یمن برای دفاع از عربستان! + زیرنویس
ادعای ورود پاکستان به جنگ عربستان با انصارالله یمن؛ واکنش ایران چه خواهد بود؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
29
9
پاسخ
پاکستان رو بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
12
10
پاسخ
فردا زنگ میزنه به عراقچی التماس میکنه که غلط کردیم به انصارالله بگید اجازه بده کشتی های ما از باب المندب رد بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
2
9
پاسخ
این پیمان یکطرفه هست با پیمان مکه آل سعود سعی بر خرید امنیت و توزیع منطقه ای و افزایش تعداد یاورانش داره و از اونطرف پاکستان و ترکیه تلاش بر دوشیدن این گاو شیرده پس از دوشیدنش توسط غربیا هستند وگرنه اگه هند پاکستانو یا اسرائیل ترکیه رو بزنه سعودی جز تشویق کردن هیچ کاری ازش برنمیاد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
6
11
پاسخ
قدرت حاکمیت پاکستان ذاتا مزدوری محور است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
دقیقا به مطلب مهمی اشاره کردی بسیار دقیق
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟