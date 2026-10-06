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موضع جنجالی مقام ارشد نظامی پاکستان درباره حمله به یمن
پس از علنی شدن مداخله نظامی پاکستان در یمن طی دو روز اخیر، سپهبد احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، در پاسخ به پرسشی درباره عملیاتیشدن «توافقنامه دفاع مشترک مکه» تأکید کرد که جزئیات اقدامات دفاعی این ائتلاف به دلایل عملیاتی و محرمانگی رسانهای نمیشود، اما تعهد اسلامآباد به امنیت عربستان سعودی و حرمین شریفین «مطلق» است. اظهارات جنجالی سخنگوی ارتش پاکستان را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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فردا زنگ میزنه به عراقچی التماس میکنه که غلط کردیم به انصارالله بگید اجازه بده کشتی های ما از باب المندب رد بشه
این پیمان یکطرفه هست با پیمان مکه آل سعود سعی بر خرید امنیت و توزیع منطقه ای و افزایش تعداد یاورانش داره و از اونطرف پاکستان و ترکیه تلاش بر دوشیدن این گاو شیرده پس از دوشیدنش توسط غربیا هستند وگرنه اگه هند پاکستانو یا اسرائیل ترکیه رو بزنه سعودی جز تشویق کردن هیچ کاری ازش برنمیاد