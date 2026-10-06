En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

با چک‌های رمزدار چه کنیم+جزییات

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی درباره حذف چک‌های رمزدار گفت: این اقدام در راستای اصلاحات قانون چک در سال ۱۳۹۷ و با هدف انتقال عملیات بانکی به سامانه‌های الکترونیک برای افزایش امنیت مالی مشتریان صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۹۶
| |
560 بازدید
|
۱
چک‌های رمزدار

به گزارش تابناک؛ علی نظافتچیان، دبیر کمیسیون حقوق کانون بانک‌های خصوصی، در گفت‌وگویی درباره سیاست جدید بانک مرکزی برای حذف چک‌های رمزدار از شبکه بانکی اظهار کرد: قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ به‌صورت اساسی اصلاح شد و تلاش بر این بود که عملیات مرتبط با صدور چک به سامانه‌های بانکی منتقل شود تا امنیت مالی بیشتری برای مشتریان فراهم شود.

وی افزود: چک رمزدار اساساً در قانون صدور چک پیش‌بینی نشده است، اما طی سال‌های گذشته در میان بانک‌ها رواج پیدا کرده و مورد استقبال مردم قرار گرفته بود.

نظافتچیان ادامه داد: سیاست جدید بانک مرکزی با هدف افزایش شفافیت معاملات، جلوگیری از جعل و کاهش زمینه‌های سوءاستفاده از چک‌های رمزدار، بر حذف این نوع چک و جایگزینی آن با چک‌های تضمینی متمرکز شده است.

دبیر کمیسیون حقوق کانون بانک‌های خصوصی گفت: چک‌های تضمینی وارد سامانه صیاد می‌شوند و از امنیت و قابلیت‌های این سامانه برخوردار خواهند بود.

وی درباره امکان ثبت چک‌های رمزدار در سامانه صیاد نیز اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده با کارشناسان فنی بانک‌ها، امکان فنی انتقال چک‌های رمزدار به سامانه صیاد وجود نداشت و به همین دلیل چک‌های تضمینی به‌عنوان جایگزین این چک‌ها در نظر گرفته شده‌اند.

نظافتچیان با تأکید بر اینکه حذف چک‌های رمزدار به معنای بی‌اعتباری چک‌های صادرشده در گذشته نیست، گفت: چک‌هایی که پیش از اجرای سیاست جدید صادر شده‌اند، اعتبار خود را از دست نمی‌دهند و دارندگان آنها باید در مهلت‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی برای وصول وجه چک به بانک مربوطه مراجعه کنند.

وی افزود: طبق سیاست جدید، دارندگان چک‌های رمزدار باید برای وصول آنها به بانکی مراجعه کنند که چک را صادر کرده است. این موضوع ممکن است برای افرادی که چک آنها از شعبه‌ای در استان یا شهر دیگری صادر شده، مشکلات و هزینه‌هایی ایجاد کند.

دبیر کمیسیون حقوق کانون بانک‌های خصوصی ادامه داد: برای مثال، ممکن است فردی در شمال کشور با یک مجموعه تجاری در استان مرکزی یا یکی از استان‌های جنوبی معامله کرده و در جریان این معامله چک رمزدار دریافت کرده باشد. در چنین شرایطی مراجعه به شعبه صادرکننده چک می‌تواند برای دارنده آن دشوار باشد.

نظافتچیان در پایان ابراز امیدواری کرد که مشکلات احتمالی مربوط به وصول چک‌های رمزدار قدیمی در کمیسیون‌های مربوطه بررسی و برای آن راهکار مناسبی پیدا شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران

اشتراک گذاری
برچسب ها
چک‌های رمزدار چک های قدیمی بانک مرکزی چک‌های تضمینی بانک خصوصی سامانه های بانکی صدور چک
بازخوانی تاریخ؛ در تخت جمشید حتی یک زن نیست؛ پس این‌همه نام زنانه از کجاست؟
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
تهران ممکن بود سرنوشتی مانند غزه پیدا کند/ کودک ۱۰ ساله هم می‌فهمد آمریکایی‌ها برای چه آمده‌اند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ذخایر ارزی قلک بودجه نیست
وام‌های نجومی به شیوه «از این جیب به آن جیب» در موسسه ملل/ بازداشت مدیرعامل، پایان ماجراست؟
رمزگشایی از راهکاری برای حفظ ارزش پول
پشت پرده طرح جنجالی سهمیه ای واردات خودرو / پولدارها صاحب بازار شدند!
کوچک‌زاده: اگر از جهنم نمی‌ترسیدم، خودسوزی می‌کردم
معاملات شبانه تتر متوقف شد
هدیه جنجالی همتی برای ثروتمندان!
این بانک‌ها ۱۰ هزار دلار برای هر کدملی می‌دهند
زنگ خطر برای خریداران دلار؛ نرخ حقیقی ارز از اصلاح بازار خبر می‌دهد
پرونده ترک فعل بانک مرکزی در تخلفات ارزی به دادسرا رفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
چک های صیادی هم دنگ وفنگ ودردسر فراوان دارند.برای اینهم فکری بکنند.
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سخنان جنجالی همسر بیژن مرتضوی حین تهران گردی
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۹ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۰ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۶۹ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۵۷ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005rYG
tabnak.ir/005rYG