هدیه جنجالی همتی برای ثروتمندان!

با وجود بحران در منابع ارزی و کاهش درآمدهای ریالی، دولت در میان نگرانی از ماجرای تراستی‌ها و عدم بازگشت ارزهای تجاری، اعلام کرد که دو میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی را به افراد می‌فروشد.

به گزارش تابناک؛ با وجود بحران در منابع ارزی و کاهش درآمدهای ریالی، دولت در میان نگرانی از ماجرای تراستی‌ها و عدم بازگشت ارزهای تجاری، اعلام کرد که دو میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی را به افراد می‌فروشد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که هزینه‌های ناشی از جنگ و محدودیت در منابع درآمدی، فشار مالی بر دولت را دوچندان کرده است.

می‌توان احتمال داد این اقدام برای به دست آوردن معادل ریالی دلارها به منظور جبران کمبود موجودی‌های داخلی صورت می‌گیرد ولی ایرادی که به آن وارد است اینست که بانک مرکزی تلاش قابل ملاحظه‌ای برای ابهام‌زدائی از این تصمیم خود و پاسخ دادن به سؤال‌های موجود به عمل نمی‌آورد.

ابهام در تصمیم بانک مرکزی؛ فروش میلیاردها دلار یا گسترش بی‌عدالتی؟

اولین ابهام و سؤال همان است که در اولین جمله این مقاله آوردیم. چرا در شرایطی که راه‌های ورود دلار به کشور مسدود است، دلارهای موجود به حراج گذاشته می‌شوند؟

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سؤال دوم آن که چه کسانی این دلارها را می‌خرند؟ افراد قشر متوسط و ضعیف که حتی برای تأمین هزینه‌های روزانه معیشت خود با توجه به گرانی‌های روزافزون دچار مشکل هستند و روشن است که حتی در عالم خیال هم به سراغ خرید دلار نمی‌روند. بنابراین، فروش دلار به نفع قشر متمکن جامعه است. به عبارت روشن‌تر این اقدام بانک مرکزی باعث انباشته شدن بیش از پیش ثروت ثروتمندان می‌شود و از این طریق فاصله طبقاتی که هم‌اکنون یکی از سیاه‌ترین لکه‌ها در کارنامه حکمرانی است، بیشتر و بیشتر می‌شود.

جامعه ما اکنون از بی‌عدالتی رنج می‌برد و مسئولان باید تلاش کنند راهی برای رفع تبعیض‌ها و مسدود کردن مسیرهائی که به بی‌عدالتی منتهی می‌شوند پیدا کنند نه اینکه با تصمیماتی از قبیل فروش 10 هزار دلار به هر نفر راه جدیدی برای گسترش بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی بگشایند. آقای رئیس کل بانک مرکزی تصور کند برای یک خانواده 4 نفره متمکن این امکان را فراهم کرده که هر کدام با ارائه کارت ملی خود 10 هزار دلار خریداری کنند و دلار هم که سرسام‌آور در حال افزایش قیمت است و ارزش پول ملی را به صورت حیرت‌آوری کاهش می‌دهد، این خانواده ثروتمندتر و دسترسی قشر ضعیف جامعه به مایحتاج روزانه‌اش مشکل‌تر و در موارد زیادی غیرممکن می‌شود.

بدین ‌ترتیب، در کنار سؤال‌های قبلی این سؤال‌های مهم نیز مطرح می‌شوند که همزمان با وعده‌های مسئولان دولتی به ویژه مسئولان اقتصادی ازجمله رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکلات معیشتی مردم، تصمیم فروش دو میلیارد دلار چه جایگاهی دارد؟ آیا این اقدام فاصله طبقاتی را افزایش نمی‌دهد؟! آیا فروش دلار اقدامی برای حل مشکلات معیشتی مردم است؟!

اگر مدعی هستید فروش دلار باعث جلوگیری از افزایش قیمت ارز خواهد شد، اینهم که محقق نشده و اگر توقفی در افزایش ایجاد کند موقتی خواهد بود ولی عوارض منفی این اقدام، مردم و جامعه را رها نخواهند کرد. برای این ابهامات و سؤال‌ها آقای رئیس کل بانک مرکزی چه جوابی دارد؟

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی