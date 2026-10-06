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پاسخ وزارت بهداشت به شایعه ورود ویروس به ایران

در پی انتشار شایعاتی درباره ورود یک ویروس از طریق مسافران کشتی کروز به ایران، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد که تاکنون هیچ گزارش رسمی در تأیید این ادعا وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۹۲
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855 بازدید
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۹
ویروس

به گزارش تابناک؛ به دنبال انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر قرنطینه یک کشتی کروز در اروپا به دلیل ابتلای برخی سرنشینان آن به یک ویروس و همچنین ادعای ورود تعدادی از افراد ناقل این ویروس به ایران، موضوع از دکتر قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، پیگیری شد.

مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارشی رسمی درباره ورود این ویروس به کشور وجود دارد، به “ایران” گفت: «هیچ منبع رسمی در خصوص این خبر وجود ندارد.»

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین در پاسخ به این موضوع که آیا شواهدی درباره ورود افراد ناقل این ویروس به کشور وجود دارد، تأکید کرد: «شما اگر منبعی دارید برای ما بفرستید.»

بر این اساس، تاکنون هیچ مستند یا گزارش رسمی از سوی مراجع بهداشتی کشور که ادعای ورود این ویروس از یونان به ایران را تایید کند، منتشر نشده است.

انتشار اخبار تایید نشده درباره بیماری‌های واگیر می‌تواند موجب نگرانی عمومی شود، برای همین توصیه می‌شود اخبار مربوط به شیوع بیماری‌ها و ورود عوامل عفونی به کشور از منابع رسمی وزارت بهداشت و مراجع معتبر پیگیری شود.

منبع: رکنا

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ویروس وزارت بهداشت شایعه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
7
پاسخ
کرونا رو هم همینجوری تکذیب کردین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
دقیقاً
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
4
پاسخ
برای کرونا هم دقیقا همینطور کتمان میکردند. صدا و سیما هم که سنگ تموم گذاشته بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
دوباره تکذیب های الکی شروع شد.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
راستی چرا نگذاشتند امسال واکسن انفلوانزا واردشود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
اصولاً و طبق تجربه های پیشین هر چیزی را که مسئولین با جدیت تکذیب می‌کنند ما مرد باید بیشتر جدی بگیریم تا کمتر آسیب ببینیم!!!!؟؟؟
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
فعلا با روسیه قطع تماس کنید مثل کشورهای همسایه!کار کرونا رو تکرار نکنید!
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
شیوع طاعون در ایران آغاز شده است.
ماهورا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
چقدر جواب دادنشون غیر مسولانه و طلبکاره
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