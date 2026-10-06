در پی انتشار شایعاتی درباره ورود یک ویروس از طریق مسافران کشتی کروز به ایران، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد که تاکنون هیچ گزارش رسمی در تأیید این ادعا وجود ندارد.

پاسخ وزارت بهداشت به شایعه ورود ویروس به ایران

به گزارش تابناک؛ به دنبال انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر قرنطینه یک کشتی کروز در اروپا به دلیل ابتلای برخی سرنشینان آن به یک ویروس و همچنین ادعای ورود تعدادی از افراد ناقل این ویروس به ایران، موضوع از دکتر قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، پیگیری شد.

مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارشی رسمی درباره ورود این ویروس به کشور وجود دارد، به “ایران” گفت: «هیچ منبع رسمی در خصوص این خبر وجود ندارد.»

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین در پاسخ به این موضوع که آیا شواهدی درباره ورود افراد ناقل این ویروس به کشور وجود دارد، تأکید کرد: «شما اگر منبعی دارید برای ما بفرستید.»

بر این اساس، تاکنون هیچ مستند یا گزارش رسمی از سوی مراجع بهداشتی کشور که ادعای ورود این ویروس از یونان به ایران را تایید کند، منتشر نشده است.

انتشار اخبار تایید نشده درباره بیماری‌های واگیر می‌تواند موجب نگرانی عمومی شود، برای همین توصیه می‌شود اخبار مربوط به شیوع بیماری‌ها و ورود عوامل عفونی به کشور از منابع رسمی وزارت بهداشت و مراجع معتبر پیگیری شود.

منبع: رکنا