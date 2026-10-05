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چرا کنسرت علیرضا قربانی در شاندیز برگزار نشد؟

علیرضا قربانی که اخیرا در حال برگزاری تور کنسرت‌های «ایرانم» در شهرهای مختلف کشور است، قرار بود در دو شهر استان خراسان رضوی از جمله طرقبه و شاندیز روی صحنه برود اما در نهایت اداره کل ارشاد استان اعلام کرد که برگزاری این کنسرت فعلا لغو و به زمان دیگری موکول شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۷۰
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به گزارش تابناک، علیرضا قربانی پس از پایان اجراهای خود در تبریز، شیراز و اصفهان اعلام کرد که قصد دارد کنسرت‌هایش را در خراسان رضوی (طرقبه و شاندیز و در نزدیکی مشهد) ادامه دهد؛ اظهارنظری که این پرسش را مطرح کرد که آیا اجرای زنده موسیقی در مشهد، برخلاف سال‌های گذشته، با مخالفت مواجه نخواهد شد و آیا هنرمندان موسیقی از این پس می‌توانند در این شهر نیز میزبان مخاطبان خود باشند؟

پس از آن، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در جمع خبرنگاران بر این موضوع تأکید کرد و گفت «مجوزهای صادرشده از سوی نهادهای متولی و همچنین شورای تأمین استان مورد تأیید بوده و مسئله صرفاً تعیین زمان مناسب برای برگزاری کنسرت است.»

بر این اساس و همچنین با توجه به تماسی که ایسنا با تیم برگزارکننده کنسرت‌های علیرضا قربانی داشت، به نظر می‌رسید روال کار برای صدور مجوزهای لازم برای برگزاری این کنسرت در حال انجام است. با این حال، روز گذشته (۱۲ مهرماه)، پس از اظهارات استاندار خراسان رضوی، خبرهایی مبنی بر لغو کنسرت قربانی به صورت غیررسمی منتشر شد؛ خبری که تا آن زمان از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عوامل و گروه علیرضا قربانی تأیید یا تکذیب نشده بود.

ایسنا نیز در پیگیری این موضوع با تیم برگزارکننده کنسرت قربانی تماس گرفت که تا آن لحظه از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کردند. از سوی دیگر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی نیز در دسترس و تا لحظه ارسال این خبر پاسخ‌گو نبود.

سرانجام پس از انتشار خبر لغو کنسرت علیرضا قربانی در فضای مجازی، روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در متنی که از سوی برخی رسانه‌های رسمی منتشر شد، این خبر را تأیید و اعلام کرد: «با عنایت به درخواست اجرای برنامه هنری «ایرانم» به خوانندگی استاد علیرضا قربانی، به اطلاع می‌رساند که دستگاه‌های ذی‌ربط در استان با برگزاری این برنامه موافق هستند.

لیکن با توجه به برخی ملاحظات زمانی، مقرر شد برنامه مذکور در زمان مناسب دیگر و با فراهم شدن شرایط لازم برگزار شود.»

این اتفاق در شرایطی رخ داد که چندی پیش گروه موسیقی «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان نیز به علت ممنوعیت حضور نوازنده زن روی صحنه، اجرای خود را لغو کرد.

این موضوع در حالی رخ داده است که براساس سند موسیقی که از سوی نهاد بالادستی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، ممنوعیتی نسبت به حضور نوازنده زن روی صحنه اجرا وجود ندارد. همچنین مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌تر تأکید کرده‌اند که پس از صدور مجوز، سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی نباید در این زمینه اعمال سلیقه کنند.

زمانی که سند ملی موسیقی پس از چند سال وقفه به تصویب رسید، انتظار می‌رفت جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفاع از مجوزهای صادرشده این وزارتخانه تقویت شود؛ با این حال، حتی پس از تصویب این سند نیز شاهد لغو یا تعویق برخی کنسرت‌ها بوده‌ایم. البته براساس توضیح اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، کنسرت علیرضا قربانی به طور کامل لغو نشده و برگزاری آن به زمان دیگری موکول شده است.

به هر حال این اتفاق در شرایطی رخ داده که سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سال گذشته، در واکنش به لغو چند کنسرت، اظهار  کرد: «توصیه ما به همه استان‌ها این است که مجوزهایی که توسط وزارت فرهنگ صادر می‌شوند، مبتنی بر سند ملی موسیقی است و باید از آنها صیانت شود. هیچ حوزه‌ای از حوزه‌های استانی و منطقه‌ای حق اعمال سلیقه در رابطه با مجوزهای صادرشده را ندارند.»

همچنین حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره لغو سلیقه‌ای کنسرت‌ها اعلام کرده بود: «معیار قانونی برای اجرای موسیقی در کشور، «سند موسیقی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و تمامی مسئولان کشوری و استانی موظف به رعایت الزامات و مفاد آن هستند. هرگونه تخطی از این سند، قابل پیگیری و پاسخگویی خواهد بود.»

به هر جهت، استان خراسان رضوی در سال‌های گذشته نیز با حواشی و چالش‌هایی در زمینه برگزاری کنسرت‌ها مواجه بوده است؛ این در حالی است که ممنوعیت عمومی برای برگزاری کنسرت در این استان اعلام نشده است.

همان‌طور که خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیش‌تر در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: «کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار، فرماندار یا امام‌جمعه هستم و کنسرتی را لغو کند. گاهی اوقات برنامه را اداره میراث یا اوقاف در استانی اجرا کرده است، اما یک عده سرخود می‌روند و به آن اصل برنامه آسیب می‌زنند، طبیعتاً مسئولان آن شهر یا استان باید مراقب باشند تا این نوع برخوردها اتفاق نیفتد.»

منبع: ایسنا

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علیرضا قربانی کنسرت لغو کنسرت خراسان رضوی شاندیز
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