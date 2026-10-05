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مسیری جذاب برای انتقال پول راحت و بدون دردسر در بلوبانک

انتقال پول راحت و بدون دردسر در بلوبانک؛ وقتی جابه‌جایی پول بالاخره ساده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۶۸
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بلوبانک

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ انتقال پول برای خیلی از ما هنوز هم یکی از کارهای تکراری اما گاهی خسته‌کننده روزمره است؛ وارد کردن شماره کارت، نگرانی از انتخاب روش درست، فراموشی پرداخت‌های ماهانه و البته محدودیت‌های مختلف هر روش انتقال. حالا بلوبانک تلاش کرده این مسیر را تا حد زیادی ساده‌تر کند؛ آن هم با سرویسی که هم هوشمند است، هم سریع و هم متناسب با نیاز کاربر، بهترین راه انتقال را پیشنهاد می‌دهد.

در سرویس انتقال پول بلو، کاربر لازم نیست درگیر پیچیدگی‌های معمول انتقال وجه شود. کافی است مبلغ و مقصد را مشخص کند تا سیستم، با توجه به شرایط، بهترین گزینه را پیش روی او بگذارد. همین ویژگی باعث شده انتقال پول در بلو، بیشتر از آنکه یک فرایند بانکی خشک و زمان‌بر باشد، به تجربه‌ای روان و بی‌دردسر تبدیل شود.

انتقال هوشمند پول در بلوبانک؛ انتخاب بهترین مسیر بدون دردسر

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سرویس، انتقال هوشمند است. در واقع بلو با توجه به مبلغی که می‌خواهید جابه‌جا کنید و نوع حساب مقصد، مناسب‌ترین روش انتقال را پیشنهاد می‌دهد. این یعنی دیگر لازم نیست کاربر خودش بین کارت‌به‌کارت، پایا، ساتنا یا پل، دست به انتخاب بزند و نگران اشتباه در روند انتقال باشد.

نکته مهم‌تر اینکه در بسیاری از موارد حتی نیازی به وارد کردن شماره شبا هم نیست. بلو می‌تواند فقط با دریافت شماره کارت، شماره شبا را به‌صورت خودکار تشخیص دهد و اگر لازم باشد، انتقال را از طریق پایا یا ساتنا انجام دهد. این قابلیت، به‌خصوص برای کسانی که با جزئیات فنی روش‌های بانکی آشنا نیستند، یک امتیاز جدی محسوب می‌شود.

انتقال پول با شماره موبایل؛ سریع، راحت و بدون نیاز به شماره کارت

یکی دیگر از امکاناتی که تجربه انتقال وجه را ساده‌تر کرده، انتقال پول به مخاطبین با شماره موبایل است. اگر فرستنده و گیرنده هر دو حساب بلو داشته باشند و گزینه «انتقال به مخاطبین» برای گیرنده فعال باشد، دیگر نیازی به وارد کردن شماره کارت نیست.

در این حالت، انتقال پول به دوستان و اعضای خانواده تقریباً به سادگی فرستادن یک پیام انجام می‌شود. این ویژگی نه‌تنها سرعت انتقال را بالا می‌برد، بلکه احتمال خطا در وارد کردن اطلاعات بانکی را هم کمتر می‌کند. برای کاربرانی که زیاد برای نزدیکان خود پول جابه‌جا می‌کنند، این قابلیت می‌تواند یکی از کاربردی‌ترین بخش‌های سرویس انتقال پول بلو باشد.

انتقال خودکار در بلوبانک؛ راهی برای فراموش نکردن پرداخت‌های مهم

فراموشی پرداخت قسط، قبض یا هزینه‌های تکرارشونده، مشکلی است که برای بسیاری از کاربران پیش می‌آید. بلوبانک برای این مسئله هم راه‌حلی در نظر گرفته: انتقال خودکار.

با این قابلیت، می‌توانید از قبل برای پرداخت‌های منظم خود برنامه‌ریزی کنید تا مبلغ موردنظر در تاریخ مشخص، به‌صورت خودکار منتقل شود. این ویژگی برای کسانی که پرداخت‌های ماهانه ثابت دارند، می‌تواند نظم مالی بیشتری ایجاد کند و خیالشان را از بابت پرداخت‌های روتین راحت‌تر کند.

سقف انتقال وجه در بلو چقدر است؟

بلوبانک برای انواع روش‌های انتقال، سقف‌های متفاوتی در نظر گرفته است. انتقال بلو به بلو تا سقف روزانه ۴۰۰ میلیون تومان انجام می‌شود. انتقال از کارت بلو به کارت سامان خود کاربر تا روزانه یک میلیارد تومان و به کارت سامان شخص دیگر تا روزانه ۲۰۰ میلیون تومان امکان‌پذیر است.

برای انتقال از کارت بلو به کارت سایر بانک‌ها، سقف روزانه ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین در روش پل، کاربران می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز تا ۵۰ میلیون تومان را به‌صورت لحظه‌ای به حسابی در بانک دیگر منتقل کنند. سقف پایا و ساتنا بین حساب‌های هم‌نام نیز روزانه یک میلیارد تومان است و برای حساب‌های غیرهم‌نام تا ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

کارمزد انتقال پول در بلو چگونه محاسبه می‌شود؟

بر اساس اطلاعات بلوبانک، کارمزدها طبق قوانین بانک مرکزی محاسبه می‌شود و هنگام انجام انتقال نیز قابل مشاهده است. با این حال، انتقال از بلو به بلو و انتقال از بلو به سامان بدون کارمزد انجام می‌شود؛ موضوعی که برای بسیاری از کاربران یک مزیت قابل توجه به شمار می‌آید.

چرا سرویس انتقال پول بلوبانک می‌تواند پرکاربرد باشد؟

ترکیب چند ویژگی مهم، سرویس انتقال پول بلو را به گزینه‌ای قابل توجه برای کاربران تبدیل کرده است: پیشنهاد هوشمند بهترین روش انتقال، امکان جابه‌جایی پول با شماره موبایل، انتقال خودکار برای پرداخت‌های منظم، مشاهده وضعیت تراکنش‌ها در اپلیکیشن و امکان استفاده از سرویس حتی در روزهای تعطیل.

در مجموع، اگر قرار باشد انتقال پول در یک اپلیکیشن بانکی، هم ساده باشد، هم سریع و هم متناسب با نیاز واقعی کاربر طراحی شده باشد، بلوبانک تلاش کرده به این تعریف نزدیک شود؛ تجربه‌ای که در آن، جابه‌جایی پول دیگر یک دردسر روزمره نیست، بلکه بخشی آسان از مدیریت مالی روزانه است.

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بلوبانک انتقال وجه غیرحضوری ساتنا پایا انتقال پول
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