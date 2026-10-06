حضور لاله مرزبان با فیلم فیلم «مراقب» در جشنواره فیلم ونیز و دریافت جایزه بهترین بازیگر زن بخش «افق‌ها» و اظهاراتش در زمان دریافت این جایزه، این بازیگر را به یکی از چهره‌های خبرساز سینمای ایران در هفته‌های اخیر تبدیل کرده است؛ اما رفتار او پس از ورود به فضای بین‌المللی سینما، پرسش دیگری را نیز مطرح کرده است: آیا مرزبان همچنان مسیر بازگشت به سینمای رسمی ایران را برای خود باز نگه داشته است؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی «تابناک»؛ لاله مرزبان در ونیز در حالی با فیلم «مراقب» به کارگردانی محسن قرایی حضور پیدا کرد که این فیلم در ایران و بدون رعایت حجاب اجباری برای بازیگران زن ساخته شده بود و قرایی نیز ادعا کرده بود برای ساخت فیلم ناچار به ارائه فیلمنامه‌ای متفاوت به مسئولان شده و پس از آن در خارج از ایران زندگی می‌کند. با این حال، حضور مرزبان در جشنواره ونیز به معنای قطع کامل ارتباط او با سینمای رسمی ایران نبود و ممکن است او به دنبال تصمیمی متفاوت از قرایی باشد.

اگرچه مرزبان در فیلم مراقب بدون حجاب مقابل دوربین رفته اما در رفتاری غیرمنتظره این بازیگر در مراسم و تصاویر رسمی جشنواره ونیز، از جمله تصاویر مربوط به دریافت جایزه، همچنان با پوشش سر ظاهر شد؛ موضوعی که در کنار سایر رفتارهای او، می‌تواند این احتمال را مطرح کند که او نمی‌خواهد تمام مسیرهای بازگشت به فعالیت حرفه‌ای در ایران را از میان ببرد.

از سوی دیگر، در روزهای منتهی به نمایش «مراقب» و هم‌زمان با حضور مرزبان در ونیز، مجموعه‌ای از تصاویر حرفه‌ای و مدلینگ از او منتشر شد که بیش از یک تصویر معمول از یک بازیگر حاضر در جشنواره، به معرفی چهره و استایل او در فضای بین‌المللی شباهت داشت. برخی صفحات تخصصی مد و استایل نیز تصاویر او را با تمرکز بر همکاری‌های مرتبط با استایل و معرفی حرفه‌ای منتشر کردند. نکته قابل تامل اینکه مرزبان در این تصاویر نیز همچنان پوشش سر دارد و کشف حجاب کامل نکرده است.

البته درباره اینکه این تصاویر مشخصاً برای ثبت‌نام یا مذاکره با یک آژانس بازیگری تهیه شده‌اند، نمی‌توان با قطعیت سخن گفت اما چنین فعالیت‌هایی، در صورت تداوم، می‌تواند بخشی از تلاش یک بازیگر برای ایجاد مسیر حرفه‌ای در بازار بین‌المللی باشد. در عین حال بر اساس بررسی خبرنگار تابناک، اثری از لاله مرزبان در آژانس‌های بازیگری مطرح اروپا نظیر Filmmakers Europe، UBBA، AlloCiné و Adequat نیست. بنابراین یا لاله مرزبان هنوز جذب آژانس های بازیگری اروپا نشده و ایجنت رسمی ندارد یا هنوز در این مجموعه‌ها لیست نشده است.

اوضاع در ایران نیز در حال تغییر است. اگرچه پس از سخنرانی مرزبان هنگام دریافت جایزه و اشاره به شرایط زنان در ایران، رسانه‌ها، منتقدین سینما و برخی مسئولین به شدت از او انتقاد کردند اما مسیر بازگشت مرزبان را نبستند و خودش نیز ظاهراً قصد ندارد این پل را پشت سرش خراب کند؛ مگر آنکه دست به حرکتی تازه‌ای بزند که این معادله را به کل دستخوش تغییر کند.

اکنون مجموعه این اتفاقات، تصویری دوگانه از موقعیت لاله مرزبان ترسیم می‌کند: از یک سو، او با دریافت جایزه و سخنرانی در ونیز، عملاً وارد فضایی تازه شده که در کنارش شهرتش بی‌هزینه نیز نبوده و نخواهد بود؛ از سوی دیگر، برخی انتخاب‌های او از جمله نحوه حضور در مراسم رسمی و حفظ پوشش سر، می‌تواند این برداشت را ایجاد کند که او همچنان نمی‌خواهد امکان بازگشت به ایران و ادامه فعالیت در سینمای دارای مجوز را کاملاً منتفی کند.

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نحوه مدیریت تصویر حرفه‌ای مرزبان می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای حفظ هر دو گزینه باشد: ادامه فعالیت در سینمای بین‌المللی و باز گذاشتن مسیر بازگشت به ایران. مرزبان خیلی زود باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند و برخی اهالی سینما که او را می‌شناسند می‌گوید او گزینه دوم را انتخاب خواهد کرد.