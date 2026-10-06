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گزارش تابناک از یک حاشیه چند هفته‌ای؛

لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟

حضور لاله مرزبان با فیلم فیلم «مراقب» در جشنواره فیلم ونیز و دریافت جایزه بهترین بازیگر زن بخش «افق‌ها» و اظهاراتش در زمان دریافت این جایزه، این بازیگر را به یکی از چهره‌های خبرساز سینمای ایران در هفته‌های اخیر تبدیل کرده است؛ اما رفتار او پس از ورود به فضای بین‌المللی سینما، پرسش دیگری را نیز مطرح کرده است: آیا مرزبان همچنان مسیر بازگشت به سینمای رسمی ایران را برای خود باز نگه داشته است؟
کد خبر: ۱۳۹۷۴۶۵
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17467 بازدید
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لاله مرزبان

به گزارش خبرنگار فرهنگی «تابناک»؛ لاله مرزبان در ونیز در حالی با فیلم «مراقب» به کارگردانی محسن قرایی حضور پیدا کرد که این فیلم در ایران و بدون رعایت حجاب اجباری برای بازیگران زن ساخته شده بود و قرایی نیز ادعا کرده بود برای ساخت فیلم ناچار به ارائه فیلمنامه‌ای متفاوت به مسئولان شده و پس از آن در خارج از ایران زندگی می‌کند. با این حال، حضور مرزبان در جشنواره ونیز به معنای قطع کامل ارتباط او با سینمای رسمی ایران نبود و ممکن است او به دنبال تصمیمی متفاوت از قرایی باشد.

اگرچه مرزبان در فیلم مراقب بدون حجاب مقابل دوربین رفته اما در رفتاری غیرمنتظره این بازیگر در مراسم و تصاویر رسمی جشنواره ونیز، از جمله تصاویر مربوط به دریافت جایزه، همچنان با پوشش سر ظاهر شد؛ موضوعی که در کنار سایر رفتارهای او، می‌تواند این احتمال را مطرح کند که او نمی‌خواهد تمام مسیرهای بازگشت به فعالیت حرفه‌ای در ایران را از میان ببرد. 

از سوی دیگر، در روزهای منتهی به نمایش «مراقب» و هم‌زمان با حضور مرزبان در ونیز، مجموعه‌ای از تصاویر حرفه‌ای و مدلینگ از او منتشر شد که بیش از یک تصویر معمول از یک بازیگر حاضر در جشنواره، به معرفی چهره و استایل او در فضای بین‌المللی شباهت داشت. برخی صفحات تخصصی مد و استایل نیز تصاویر او را با تمرکز بر همکاری‌های مرتبط با استایل و معرفی حرفه‌ای منتشر کردند. نکته قابل تامل اینکه مرزبان در این تصاویر نیز همچنان پوشش سر دارد و کشف حجاب کامل نکرده است.لاله مرزبان در دو راهی بازگشت به ایران با تکنیک «مدیریت تصویر»!

البته درباره اینکه این تصاویر مشخصاً برای ثبت‌نام یا مذاکره با یک آژانس بازیگری تهیه شده‌اند، نمی‌توان با قطعیت سخن گفت اما چنین فعالیت‌هایی، در صورت تداوم، می‌تواند بخشی از تلاش یک بازیگر برای ایجاد مسیر حرفه‌ای در بازار بین‌المللی باشد. در عین حال بر اساس بررسی خبرنگار تابناک، اثری از لاله مرزبان در آژانس‌های بازیگری مطرح اروپا نظیر Filmmakers Europe، UBBA، AlloCiné و Adequat نیست. بنابراین یا لاله مرزبان هنوز جذب آژانس های بازیگری اروپا نشده و ایجنت رسمی ندارد یا هنوز در این مجموعه‌ها لیست نشده است.

اوضاع در ایران نیز در حال تغییر است. اگرچه پس از سخنرانی مرزبان هنگام دریافت جایزه و اشاره به شرایط زنان در ایران، رسانه‌ها، منتقدین سینما و برخی مسئولین به شدت از او انتقاد کردند اما مسیر بازگشت مرزبان را نبستند و خودش نیز ظاهراً قصد ندارد این پل را پشت سرش خراب کند؛ مگر آنکه دست به حرکتی تازه‌ای بزند که این معادله را به کل دستخوش تغییر کند.

اکنون مجموعه این اتفاقات، تصویری دوگانه از موقعیت لاله مرزبان ترسیم می‌کند: از یک سو، او با دریافت جایزه و سخنرانی در ونیز، عملاً وارد فضایی تازه شده که در کنارش شهرتش بی‌هزینه نیز نبوده و نخواهد بود؛ از سوی دیگر، برخی انتخاب‌های او از جمله نحوه حضور در مراسم رسمی و حفظ پوشش سر، می‌تواند این برداشت را ایجاد کند که او همچنان نمی‌خواهد امکان بازگشت به ایران و ادامه فعالیت در سینمای دارای مجوز را کاملاً منتفی کند.

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نحوه مدیریت تصویر حرفه‌ای مرزبان می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای حفظ هر دو گزینه باشد: ادامه فعالیت در سینمای بین‌المللی و باز گذاشتن مسیر بازگشت به ایران. مرزبان خیلی زود باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند و برخی اهالی سینما که او را می‌شناسند می‌گوید او گزینه دوم را انتخاب خواهد کرد.

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برچسب ها
لاله مرزبان بازگشت به ایران جشنواره ونیز فیلم مراقب
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آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
7
3
پاسخ
تو خوبی
باران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
28
17
پاسخ
به نظرم میشود هم بین المللی بود و ماند و
هم در ایران ماند
منتها باید هوشمندانه رفتار کرد و اسیر حاشیه و فرضت طلبان نشد

لاله مرزبان ذاتش درسته
حیفه بخدا خراب بشه
نذاریم وارد حاشیه بشه البته خودش باید همراه باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
ذات وطن فروشی رو نمیشه کاریش کرد.
ناشناس
|
China
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
20
60
پاسخ
برای منافق بودن که حتما نباید عضو سازمان .... باشی . این افراد ایران را رها نمی کنند نه به خاطر حس وطن پرستی بلکه به غیر از ایران نمی توانند در جایی دیگر به راحتی پول در بیاورند
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
2
27
پاسخ
مهمه؟!
mehdi
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
13
34
پاسخ
ما تو وضعیت بدی هستیم
همونجا بمون خانم بازیگر
اینجا درآمد مفت و میلیاردی دارین ولی کافی نیست
بمون همون جا دلار در بیار چون اینجا زندگی سخته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
14
11
پاسخ
تو مایه های ناتالی پورتمن هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
21
12
پاسخ
چقدر قشنگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
35
16
پاسخ
حقش هست که به وطن خودش برگرده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
کجا به این راحتی پول درمیاره قطعا برمیگرده و بعصکی مسئولین بی غیرت هم با آغوش باز پذیرای هستند. خیانت وطن فروشی خود تحقیری.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
24
35
پاسخ
ببینم چیز دیگه نمی‌خواهد بی غیرتی خود در خارج از ایران نشان داده و جرم انجام داده بلیتش را اوکی کنند بی جا کرده تازه بیاید بخاطر کشف حجاب مجازات بایستی شود ‌بهمین خیال باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
22
12
پاسخ
آنقدر که تعریف کردید واجب شد که فیلم مراقب رو حتما ببینیم .
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