رئیس‌جمهور ایران در تماس تلفنی، زادروز رئیس‌جمهور تاجیکستان را تبریک گفت و برای وی و ملت تاجیکستان آرزوی سلامتی، سعادت و سربلندی کرد؛ امامعلی رحمان نیز بر گسترش روابط تهران و دوشنبه تأکید و از سخنرانی دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل تمجید کرد.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان شامگاه دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور تاجیکستان، ضمن تبریک زادروز امامعلی رحمان و آرزوی طول عمر برای وی، برای ملت تاجیکستان نیز آرزوی خوشبختی و سعادت کرد.

در ادامه این گفت‌وگو، امامعلی رحمان ضمن قدردانی از دکتر پزشکیان، بر ضرورت گسترش روابط میان تهران و دوشنبه تأکید کرد و گفت: من و تمامی مردم تاجیکستان از روند رو به رشد تعامل و تعمیق روابط میان دو کشور خرسندیم.

رئیس‌جمهور تاجیکستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سخنرانی دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آن را هوشمندانه و مقتدرانه توصیف و برای ملت ایران آرزوی خوشبختی و سربلندی کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری