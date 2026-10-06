آمادگی بدنی خیرهکننده پسر رونالدو در ۱۶ سالگی!
تصاویر منتشرشده از کریستیانو جونیور، پسر کریستیانو رونالدو، در ۱۶ سالگی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۹۷| |
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به گزارش تابناک؛ تصاویر منتشرشده از کریس جونیور، پسر کریستیانو رونالدو، در ۱۶ سالگی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.
در این تصاویر، آمادگی بدنی و اندام ورزیده جونیور بیش از گذشته به چشم میآید؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از هواداران فوتبال بار دیگر شباهت او به پدر سرشناسش را مورد توجه قرار دهند.
منبع: برترین ها
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