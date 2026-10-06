تصاویر منتشرشده از کریستیانو جونیور، پسر کریستیانو رونالدو، در ۱۶ سالگی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

به گزارش تابناک؛ تصاویر منتشرشده از کریس جونیور، پسر کریستیانو رونالدو، در ۱۶ سالگی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

در این تصاویر، آمادگی بدنی و اندام ورزیده جونیور بیش از گذشته به چشم می‌آید؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از هواداران فوتبال بار دیگر شباهت او به پدر سرشناسش را مورد توجه قرار دهند.





منبع: برترین ها