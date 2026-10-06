به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، «مایکل آلبرتوس» در گفتگویی با «فرانسیس فوکویاما» استاد دانشگاه استنفورد و مبدع نظریه «پایان تاریخ» به بررسی موضوعات «به‌رسمیت‌شناخته‌شدن»، خشم و رنجش، و اینکه چرا مرفه‌ترین دموکراسی‌های لیبرال جهان در حال چرخش علیه خودشان هستند پرداخته که در ادامه آمده است.

فرانسیس فوکویاما، عضو ارشد مؤسسه فریمن اسپوگلی دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب جدید «در قلمرو آخرین انسان: یک خاطره‌نگاری» است. او به‌طور گسترده درباره نظم سیاسی، توسعه و لیبرالیسم نوشته است، اما بیشتر به‌خاطر کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» (۱۹۹۲) شناخته می‌شود که استدلال می‌کرد دموکراسی لیبرال بر رقبای ایدئولوژیک خود پیروز شده و به «شکل نهایی حکومت» بشریت تبدیل خواهد شد — و اینکه به‌دلیل کشمکش برای پذیرش جنبه‌های مهمی از طبیعت انسانی مانند جاه‌طلبی، دچار بی‌ثباتی‌های عمیق درونی خواهد شد.

خاطره‌نگاری جدید او تز پایان تاریخ را بازبینی می‌کند تا بررسی کند چرا شهروندان در دموکراسی‌های لیبرال — برخی از ثروتمندترین و آزادترین جوامعی که تاکنون وجود داشته‌اند — به نظر می‌رسد از درون علیه آن برخاسته‌اند.

پاسخ او از نیاز انسانی به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن و دو چهره رقیب آن می‌گذرد: مطالبه به‌رسمیت‌شناخته‌شدن به‌عنوان برابر، و میل به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن به‌عنوان برتر. این چارچوب به درک واکنش پوپولیستی پشت بازگشت ترامپ به قدرت و نبرد‌های جنگ فرهنگی بر سر هویت در چپ و راست کمک می‌کند.

ما درباره همه اینها بحث می‌کنیم، و همچنین دیدگاه‌های او درباره اینکه چرا ترویج دموکراسی دشوار است، چه چیزی در بوروکراسی آمریکایی اشتباه شد، تهدید‌های قریب‌الوقوع برای دموکراسی آمریکایی پس از دوران ترامپ.

۱. در خاطره‌نگاری جدیدتان، «در قلمرو آخرین انسان»، شما تز پایان تاریخ را حدود سی‌وپنج سال بعد بازبینی می‌کنید، این بار از دریچه نیاز بشریت به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن. می‌توانید توضیح دهید چگونه میل به دیده‌شدن به‌عنوان برابر، یا میل به دیده‌شدن به‌عنوان برتر، به توضیح اینکه چرا دموکراسی‌های لیبرال مرفه از درون علیه خودشان برخاسته و از هم می‌پاشند کمک می‌کند؟

ایده به‌رسمیت‌شناخته‌شدن به‌عنوان ویژگی محوری روانشناسی انسانی از چند متفکر مختلف می‌آید. یکی هگل، فیلسوف آلمانی، است که واقعاً اولین فیلسوف تاریخ‌گرا بود — او معتقد بود چیز‌ها به معنای مطلق صادق نیستند، بلکه در طول زمان تاریخی تکامل می‌یابند؛ بنابراین اگر می‌خواستید هر تفسیر یا ادعای خاصی را ارزیابی کنید، باید آن را در بافت تاریخی‌اش قرار می‌دادید.

اما آن تاریخ به‌صورت جهت‌دار تکامل می‌یافت: چیز‌ها پیشرفت می‌کردند، انسان‌ها عقلانی‌تر می‌شدند، و اشکال سیاسی و اجتماعی جامعه انسانی نیز پیشرفت می‌کردند. الکساندر کوژو، هگلی فرانسوی-روسی، تفسیری بر هگل ارائه کرد که سمینار‌های بسیار تأثیرگذاری در فرانسه برگزار کرد — اساساً بیشتر چهره‌های برجسته فرانسه پس از جنگ جهانی دوم در آن سمینار حضور داشتند.

کوژو کسی است که واقعاً بر اهمیت به‌رسمیت‌شناخته‌شدن تأکید کرد: اینکه انسان‌ها نه فقط کالا‌های مادی — غذا، سرپناه و مانند آن — بلکه چیزی بیش از عقل می‌خواهند. آنها چیزی دارند که افلاطون در «جمهور» آن را تیموس نامید، که واقعاً میل به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن است — یک به‌رسمیت‌شناختن غیرمادی ارزش و کرامت شما. در «پایان تاریخ» اصلی، من گفتم دو تجلی مختلف از میل به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن وجود دارد.

اگر مردم به‌رسمیت شناخته نشوند — اگر بدرفتاری یا تحقیر شوند — بسیار خشمگین می‌شوند

یکی را ایزوتیمی نامیدم، میل به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن به‌عنوان برابر دیگران. در سیاست، به‌وضوح می‌بینید که اگر مردم به‌رسمیت شناخته نشوند — اگر بدرفتاری یا تحقیر شوند — بسیار خشمگین می‌شوند، و این اساس بسیاری از جنبش‌های سیاسی است.

شکل دیگر آن چیزی است که مگالوتیمی می‌نامم، میل به دیده‌شدن به‌عنوان برتر از دیگران. این در هر جامعه‌ای صادق است و می‌تواند اشکال بسیاری داشته باشد. در یک دموکراسی بسیار مشکل‌ساز است، زیرا دموکراسی متعهد به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن برابر است، و اگر برخی افراد بیشتر بخواهند، می‌تواند به استبداد، بی‌عدالتی و سلطه منجر شود.

اما پیچیده‌تر از این است، زیرا بدون مگالوتیمی نیز نمی‌توانید هیچ شکل از تعالی انسانی داشته باشید. اگر می‌خواهید ورزشکار، موسیقی‌دان، بازیگر یا دانشگاهی بزرگی باشید، و آرزو نکنید بهترین در حوزه خود باشید، فقط به متوسط‌بودن می‌رسید.

فکر می‌کنم بین این دو، می‌توانید دوراهی‌ای را که دموکراسی‌ها در آن گرفتارند ببینید، زیرا آنها در اصل متعهد به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن برابر هستند — نه نتایج برابر، بلکه اینکه حقوق هر شهروند در سطح پایه‌ای مشخص به‌رسمیت شناخته شود. در ایالات متحده ما منشور حقوق داریم: آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی تشکل — اساساً آزادی اندیشه — و این به هر یک از ما به‌عنوان شهروند یک جمهوری لیبرال تعلق دارد.

اما این دائماً تهدید می‌شود، یا با عدم تحقق به‌رسمیت‌شناخته‌شدن برابر — که مشکل آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار بوده است، که بیش از یک قرن پیش به آنها به‌رسمیت‌شناخته‌شدن برابر وعده داده شد، اما به روش‌های ماهوی بسیاری به آن نرسیده‌اند — یا با آنچه فکر می‌کنم هسته بسیاری از سیاست‌های افراطی در چپ و راست است، جایی که مردم احساس می‌کنند به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند.

نمونه کلاسیک، از زمان انتخاب دونالد ترامپ در ۲۰۱۶، آمریکایی‌های طبقه کارگر است. آنها گرسنه نیستند، در خیابان‌ها سرد و گرسنه نیستند، اما احساس می‌کنند نخبگان تحصیل‌کرده از نظر فرهنگی، سیاسی و به روش‌های دیگر به آنها نگاه تحقیرآمیز دارند

نمونه کلاسیک، از زمان انتخاب دونالد ترامپ در ۲۰۱۶، آمریکایی‌های طبقه کارگر است. آنها گرسنه نیستند، در خیابان‌ها سرد و گرسنه نیستند، اما احساس می‌کنند نخبگان تحصیل‌کرده از نظر فرهنگی، سیاسی و به روش‌های دیگر به آنها نگاه تحقیرآمیز دارند. فکر می‌کنم آن رنجش از این بی‌اعتنایی، سیاست پوپولیستی را نه فقط در ایالات متحده بلکه در بسیاری از کشور‌های دیگر نیز به پیش برده است. این اساساً نسخه‌ای از اهمیت به‌رسمیت‌شناخته‌شدن است.

فکر می‌کنم هم به‌رسمیت‌شناخته‌شدن برابر و هم به‌رسمیت‌شناخته‌شدن برتر می‌توانند در دموکراسی‌ها خطرناک باشند

۲. به نظر می‌رسد تنشی ذاتی بین اصول لیبرال و برابری‌طلبانه — که در چیز‌هایی مثل منشور حقوق نهفته است — و اشکال خاصی از نابرابری، خواه مقوله‌ای یا مادی، وجود دارد. چگونه میل به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن و میل به تعالی را روی آن شکاف ترسیم می‌کنید؟ آیا مکان‌ها یا زمان‌های خاصی وجود دارد که انتظار دارید آن شکاف اصطکاک بیشتری درون دموکراسی ایجاد کند؟

فکر می‌کنم هم به‌رسمیت‌شناخته‌شدن برابر و هم به‌رسمیت‌شناخته‌شدن برتر می‌توانند در دموکراسی‌ها خطرناک باشند. به‌رسمیت‌شناخته‌شدن برابر آشکارا وقتی محقق نشود خطرناک است؛ و اینجا می‌خواهم روشن کنم: ارتباط بسیار نزدیکی بین برابری وسایل اقتصادی و برابری به‌رسمیت‌شناخته‌شدن وجود دارد.

به بسیاری از روش‌ها، اگر شغلی دارید که به شما پول می‌دهد، رضایتی که می‌گیرید تا حدی مادی است — دستمزدی که به شما اجازه می‌دهد غذا و سرپناه بخرید —، اما همچنین درباره منزلت است، زیرا جامعه برای کار شما آن‌قدر ارزش قائل است که حاضر است در ازای آن مزایای مادی به شما بدهد؛ بنابراین نمی‌گویم نابرابری مادی بی‌اهمیت است، اما اغلب خود را به‌صورت نابرابری منزلت، یا نابرابری به‌رسمیت‌شناخته‌شدن نشان می‌دهد.

این روز‌ها شکاف جامعه‌شناختی بزرگی در بسیاری از کشور‌ها وجود دارد — نه فقط ایالات متحده، بلکه بریتانیا و بسیاری از کشور‌های اروپایی — بین نخبگان تحصیل‌کرده که در شهر‌هایی با فرصت‌های زیاد مرتبط با اقتصاد جهانی زندگی می‌کنند، و افرادی که در شهر‌های کوچک‌تر، روستا‌ها و حومه زندگی می‌کنند

این روز‌ها شکاف جامعه‌شناختی بزرگی در بسیاری از کشور‌ها وجود دارد — نه فقط ایالات متحده، بلکه بریتانیا و بسیاری از کشور‌های اروپایی — بین نخبگان تحصیل‌کرده که در شهر‌هایی با فرصت‌های زیاد مرتبط با اقتصاد جهانی زندگی می‌کنند، و افرادی که در شهر‌های کوچک‌تر، روستا‌ها و حومه زندگی می‌کنند.

به‌طور کلی، آن گروه دوم احساس می‌کند افراد تحصیل‌کرده به آنها نگاه تحقیرآمیز دارند. آنها به‌رسمیت‌شناخته‌شدن برابر به آنها نمی‌دهند، حتی اگر از نظر مادی وضعشان خوب باشد — خانه و خانواده دارند، ناامن نیستند —، اما احساس می‌کنند منزلتشان به‌اندازه کافی در نظام سیاسی نمایندگی نمی‌شود، به نظراتشان گوش داده نمی‌شود، و غیره. این آشکارا بی‌ثبات‌کننده است.

جنبه به‌رسمیت‌شناخته‌شدن برتر پیچیده‌تر است. همان‌طور که گفتم، به افرادی نیاز دارید که بخواهند بهتر باشند — به این اشکال تعالی نیاز دارید —، اما نمی‌خواهید این به سلطه سیاسی تبدیل شود.

من در واقع در «پایان تاریخ و آخرین انسان» اصلی به دونالد ترامپ اشاره کردم، وقتی گفتم یکی از مزایای بزرگ زندگی در یک دموکراسی سرمایه‌داری این است که به شما خروجی‌ای برای مگالوتیمی می‌دهد — برای میل به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن به‌عنوان بهتر از دیگران — در اقتصاد.

کم می‌دانستم که بیش از سی سال بعد، این برای دونالد ترامپ کافی نخواهد بود

می‌توانستید بسیار بسیار ثروتمند شوید، و این بخشی از جاه‌طلبی و انرژی‌ای را که در غیر این صورت ممکن بود به سیاست برود، تخلیه می‌کرد. کم می‌دانستم که بیش از سی سال بعد، این برای دونالد ترامپ کافی نخواهد بود؛ بنابراین تضمینی نیست که در نتیجه آن نوع جاه‌طلبی بیش‌ازحد، سیاست دموکراتیک بی‌ثبات نشود.

۳. شما استدلال کرده‌اید که لیبرالیسم از دو جهت تحت فشار است — توسط چپ پیشرو که سیاست هویت را فراتر از مبانی لیبرال آن برده، و توسط راست پوپولیست که به ناسیونالیسم روی آورده و از آن برای حمله به خود نهاد‌های لیبرال استفاده کرده است. با نگاهی به چند سال گذشته، از انتخاب مجدد ترامپ در ۲۰۲۴، کدام یک از این دو تهدید امروز بیشتر نگران‌تان می‌کند — یا عمدتاً نگران چیز دیگری هستید؟

فکر می‌کنم احتمالاً پس از قتل جورج فلوید در ۲۰۲۰ به اوج بیداری رسیدیم، زمانی که بسیاری از مردم در سراسر کشور پشت جنبش «جان سیاه‌پوستان مهم است» بسیج شدند. این تجلی سیاست هویت بود، و واکنش عظیمی در طرف مقابل — در میان سفیدپوستان — برانگیخت، و به برخی سفیدپوستان اجازه داد خود را اقلیتی قربانی‌شده تصور کنند.

این ایده تا حدی مسخره است، اما وقتی وارد آن چارچوب بی‌اعتنایی و بی‌احترامی می‌شوید معنا پیدا می‌کند: این ایده که نهاد‌های نخبه در کشور همیشه می‌خواستند یک زن، یا یک آمریکایی آفریقایی‌تبار، یا یک فرد همجنس‌گرا را ارتقا دهند، نه فقط یک مرد سفیدپوست دگرجنس‌گرای هنجاری.

بین نسخه‌های چپ و راست این، در حال حاضر فکر می‌کنم نسخه راست‌گرا بسیار خطرناک‌تر است

بین نسخه‌های چپ و راست این، در حال حاضر فکر می‌کنم نسخه راست‌گرا بسیار خطرناک‌تر است، زیرا دولت ترامپ قدرت دولت را پشت آن می‌گذارد. هرچند باید بگویم این زمانی که دموکرات‌ها در کاخ سفید بودند نیز کاملاً غایب نبود — مقدار معینی از، نمی‌گویم اجبار آشکار، اما دولت برای انواع خاصی از نتایج هویتی، از نظر اقدام مثبت، اجرای عنوان نهم، و ... بسیار فشار می‌آورد. در نهایت، فکر نمی‌کنم این به یک استبداد لیبرال منجر شد، همان‌طور که برخی در راست ادعا می‌کنند. اما چیزی بود که فکر می‌کنم واکنش نسبتاً شدیدی ایجاد کرد، که الان در آن هستیم.

۴. با توجه به فرسایش بسیاری از هنجار‌های حکمرانی آمریکایی در چند سال گذشته، اگر دونالد ترامپ در سال‌های آینده با فردی از چپ جایگزین شود، فکر می‌کنید احتمال قابل‌توجهی وجود دارد که یک سیاستمدار چپ‌گرا نیز قانون را زیر پا بگذارد — خواه مربوط به هنجار‌ها باشد یا قواعد واقعی؟

فکر می‌کنم در هر دو زمینه تهدید وجود دارد. وقتی شروع به استفاده از این زبان فوق‌العاده بی‌احترامانه می‌کنید — که به زبان آشکارا نژادپرستانه، زن‌ستیزانه می‌رسد — بسیاری مقلد پیدا می‌کنید. از زمانی که ترامپ اولین بار به قدرت رسید، این تخریب باورنکردنی گفتار سیاسی در ایالات متحده وجود داشته است؛ مردم چیز‌های نژادپرستانه‌ای را بلند می‌گویند که قبلاً بسیار مردد بودند بگویند، حتی اگر به آنها اعتقاد داشتند.

ما در ایالات متحده یک مشکل عمومی داریم که زمانی آن را وتوکراسی نامیدم — یعنی ما یک نظام قانون اساسی با بسیاری از بررسی‌ها و توازن‌ها داریم: ریاست‌جمهوری جداگانه، مجلس اعلای قدرتمند، دادگاه‌هایی که می‌توانند قوانین را باطل کنند، فدرالیسم، تفویض قدرت به سطوح پایین‌تر دولت، و غیره

از نظر قدرت واقعی و نهاد‌های سیاسی، بله، فکر می‌کنم خطر وجود دارد. ما در ایالات متحده یک مشکل عمومی داریم که زمانی آن را وتوکراسی نامیدم — یعنی ما یک نظام قانون اساسی با بسیاری از بررسی‌ها و توازن‌ها داریم: ریاست‌جمهوری جداگانه، مجلس اعلای قدرتمند، دادگاه‌هایی که می‌توانند قوانین را باطل کنند، فدرالیسم، تفویض قدرت به سطوح پایین‌تر دولت، و غیره. این به نظر من واکنشی ایجاد کرده که بسیاری از مردم احساس می‌کنند واقعاً نمی‌توانند کاری انجام دهند. این را در زیرساخت می‌بینید — کالیفرنیا در دهه ۱۹۹۰ راه‌آهن پرسرعت را تصویب کرد، و هیچ‌چیز ساخته نشد.

فکر می‌کنم این بی‌اعتنایی معینی به حاکمیت قانون را تشویق کرده است. ترامپ از زمانی که به کاخ سفید بازگشت همه‌چیز را از طریق فرمان‌های اجرایی انجام داده — حتی وقتی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس اکثریت دارند و می‌توانستند این کار‌ها را از طریق قانون انجام دهند، او می‌خواهد آن را با فرمان انجام دهد. فکر می‌کنم این به نوعی پاسخ به ناامیدی از این نظام قانون اساسی وتوکراتیک ما است.

این را در فیلم‌های «عدالت‌جوی خودسر» (کسی که بدون تکیه بر نظام قانونی و دادگاه‌ها، خودش دست به اقدام می‌زند تا مجرمان را مجازات کند) می‌بینید، که تعدادشان زیاد است — مثل «The Equalizer» — دنزل واشنگتن سه تا از اینها را ساخته، جایی که مردم احساس می‌کنند مجرمان از قتل فرار می‌کنند، چون نظام دادگاهی محدودیت‌های رویه‌ای بیش‌ازحد بر زندانی‌کردن بدکاران اعمال می‌کند؛ بنابراین برای هر کسی که حاضر است بدون گذر از همه آنها به عدالت برسد تشویق می‌کنند.

فکر می‌کنم اگر تصور کنید، مثلاً، یک دموکرات پیشروی همسو با سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا در ۲۰۲۸ انتخاب شود، آنها دقیقاً با همان ناامیدی‌هایی رو‌به‌رو خواهند شد که جمهوری‌خواهان محافظه‌کار وقتی در سال‌های ریگان به قدرت رسیدند رو‌به‌رو شدند — اینکه نظامی دارند که دادگاه‌ها می‌توانند آنچه می‌خواهند انجام دهند را باطل کنند، جایی که ایالت‌ها نمی‌خواهند به واشنگتن گوش دهند که به آنها بگوید چه کنند. فکر می‌کنم وسوسه شدیدی وجود خواهد داشت که دستور کار خود را همان‌طور که ترامپ انجام داد پیش ببرند: از طریق فرمان‌های اجرایی؛ و ضمناً، هم اوباما و هم بایدن خودشان مقداری از این کار را انجام دادند — تحت اوباما، واقعاً استفاده از اختیار قضایی برای قانونی‌کردن وضعیت بسیاری از مهاجران بدون مدرک بود. بایدن این را با لغو بدهی دانشجویی انجام داد — نمی‌توانست کنگره را همراه کند، بنابراین صرفاً آن را از طریق فرمان اجرایی انجام داد.

فقط فکر می‌کنم این یک وسوسه دائمی است. اگر به آمریکای لاتین نگاه کنید — منطقه‌ای که شما با آن بسیار آشنا هستید — نظام‌های ریاست‌جمهوری زیادی در آن منطقه دارید، و بسیاری از آنها این مشکل بن‌بست را دارند، جایی که نمی‌توانید کار‌ها را انجام دهید، چون بین رئیس‌جمهور و کنگره شکاف وجود دارد، و رئیس‌جمهور اکثریت ندارد؛ بنابراین از طریق فرمان اجرایی حکومت می‌کنند. این بار‌ها در آرژانتین اتفاق افتاده، جایی که حتی بودجه‌ها را با فرمان اجرایی تصویب کرده‌اند، چون مردم احساس می‌کنند نمی‌توانند به فرآیند‌های قانونی عادی تکیه کنند. این بسیار بد است.

دموکراسی قرار نیست این‌طور کار کند. دموکراسی پادشاهی انتخابی نیست — جایی است که مردم به قانون‌گذارانی رأی می‌دهند که قانون می‌سازند، و سپس دولت آنها را اجرا می‌کند. اما میان‌بر‌های زیادی در آن وجود دارد. ترامپ فقط نمونه افراطی‌تر آن تلاش برای میان‌بر زدن نظام است.

۵. از آنجا که درباره عملکرد دموکراتیک و معماری‌ای که زیربنای سیاست‌گذاری واقعی است صحبت می‌کنیم — شما استدلال کرده‌اید که ظهور یک بوروکراسی قوی و کارآمد تحت اقتدارگرایی می‌تواند بعداً به عملکرد دموکراسی کمک کند. آیا این باعث نگرانی شما درباره مسیر توسعه دموکراسی‌های جدید امروزی می‌شود که سعی می‌کنند همزمان ظرفیت دولت و دموکراسی را بسازند؟

اگر به دموکراسی لیبرال اعتقاد داشته باشید، تا حدی دلسردکننده است. اگر به دموکراسی‌های پایدار فکر کنید — هرچند مطمئن نیستم در چند سال آینده چقدر پایدار خواهند بود — فرانسه، آلمان و غیره، همه آنها بوروکراسی‌های مدرن را قبل از دموکراتیک‌شدن ایجاد کردند.

فرانسوی‌ها این کار را پس از انقلاب انجام دادند. آلمانی‌ها در قرن نوزدهم. بریتانیایی‌ها خیلی قبل از قانون اصلاحات دوم. انجام این کار در یک اقتدارگرایی به بسیاری از روش‌ها آسان‌تر است، زیرا یک مستبد قدرت بیشتری دارد — می‌تواند صرفاً قواعد مختلف خدمات کشوری و ... را فرمان دهد.

کشور‌هایی که مشکلات زیادی داشته‌اند آنهایی هستند که بوروکراسی خود را قبل از دموکراتیک‌شدن اصلاح نکردند. ایتالیا و یونان مثال‌های خوبی هستند

کشور‌هایی که مشکلات زیادی داشته‌اند آنهایی هستند که بوروکراسی خود را قبل از دموکراتیک‌شدن اصلاح نکردند. ایتالیا و یونان مثال‌های خوبی هستند: آنها هرگز بوروکراسی‌های قوی و شایسته‌سالار توسعه ندادند، اما دموکراتیک شدند، که به این معنی بود که بسیاری از سیاست آنها اساساً مشتری‌مداری بود — سیاستمداران مشاغل دولتی را به حامیان می‌دادند.

این یکی از نقص‌های بزرگ بسیاری از دموکراسی‌هاست: آنها دولتی ندارند که بتواند به‌طور شایسته کالا‌ها و خدمات عمومی ارائه دهد، بنابراین در عوض همه را به‌صورت مشتری‌مدارانه توزیع می‌کنند. این یک حقیقت تلخ درباره توسعه تاریخی است که گاهی انجام کار‌ها تحت یک دولت اقتدارگرا آسان‌تر از یک دموکراسی است.

مثال دیگر ملت‌سازی است — یکپارچگی زبانی یک قلمرو. اندونزی و تانزانیا هر دو دولت‌های چندقومیتی با زبان‌های زیاد هستند، اما هر دو یک زبان میانجی واحد ایجاد کردند. اگر در زمان تلاش برای این کار دموکراسی بودند نمی‌توانستند این کار را انجام دهند؛ واقعاً به آن نوع قدرت اقتدارگرا بر نظام آموزشی نیاز بود. بنابراین، اگر با خودمان صادق باشیم، چیز‌های خاصی وجود دارد که انجام آنها برای دموکراسی‌ها دشوار است.

۶. به بازیگران بین‌المللی یا برنامه‌های ترویج دموکراسی چه می‌گویید؟ آیا آنها با تمرکز بر جزئیات نهاد‌های دموکراتیک و عملکرد آنها اشتباه می‌کنند؟ آیا باید در عوض منابع بیشتری را ابتدا و پیش از هر چیز به ایجاد بوروکراسی‌های پایدار، کارآمد و توانمند اختصاص دهند؟

اول از همه، فکر می‌کنم استدلال توالی واقعاً چیزی نیست که ترویج‌کنندگان دموکراسی بتوانند بر اساس آن عمل کنند، زیرا آنها خدا نیستند — نمی‌توانند کنترل کنند که یک کشور ابتدا لیبرال می‌شود یا ابتدا دموکراتیک. فقط اتفاق می‌افتد.

باید همزمان با ساختن نهاد‌های دموکراتیک، دولت‌سازی هم انجام دهید

با این حال، وقتی در هیئت مدیره بنیاد ملی دموکراسی بودم — هجده سال آنجا بودم — مدام استدلال می‌کردم که باید همزمان با ساختن نهاد‌های دموکراتیک، دولت‌سازی هم انجام دهید.

باید هر دو را همزمان انجام دهید، زیرا اگر دولت توانمندی نداشته باشید و به دموکراسی گذار کرده باشید — انتخابات داشته باشید — با مشکلات زیادی رو‌به‌رو خواهید شد، زیرا دولت شما نخواهد توانست مشاغل، رشد، زیرساخت، همه چیز‌هایی که مردم از دولت انتظار دارند ارائه دهد، و این به نوبه خود دموکراسی جدید را بی‌ثبات می‌کند.

پرسیدن اینکه دولت‌سازی انجام می‌دهید یا ساختن نهاد‌های دموکراتیک تا حدی یک دوگانه کاذب است

فکر می‌کنم این در تعداد قابل‌توجهی از کشور‌ها اتفاق افتاد. اوکراین یک مثال بود: در انقلاب نارنجی اصلی، پس از سرنگونی یانوکوویچ برای اولین بار دولت بسیار فاسد و ناتوانی داشتند، و مردم در نهایت به بازگشت او رأی دادند، زیرا دولت قوی‌ای نداشتند که واقعاً بتواند اقتصاد را به‌طور مؤثر مدیریت کند، و بنابراین دموکراسی‌اش نیز آسیب دید؛ بنابراین پرسیدن اینکه دولت‌سازی انجام می‌دهید یا ساختن نهاد‌های دموکراتیک تا حدی یک دوگانه کاذب است — باید هر دو را همزمان انجام دهید، زیرا اگر در هر یک موفق باشید، متقابلاً تقویت‌کننده خواهند بود.

۷. چگونه استدلال‌های بوروکراسی و پاسخگویی را در بافت ایالات متحده به هم مرتبط می‌کنید؟ آشکارا، ایالات متحده سنت قوی حاکمیت قانون دارد. بوروکراسی بزرگ و نسبتاً توانمند، هرچند ناکارآمد، دارد. فکر می‌کنید می‌تواند در سال‌های آینده بوروکراسی کارآمدتری توسعه دهد — یکی که واقعاً کار‌ها را انجام دهد؟ مسیر رسیدن به آن چیست؟

این حوزه تحقیقاتی بزرگی برای من بوده است. معتقدم نقد محافظه‌کارانه معمول به بوروکراسی آمریکایی کاملاً اشتباه است. محافظه‌کاران می‌گویند بوروکراسی از کنترل خارج است — همه این لیبرال‌ها در همه این وزارتخانه‌ها هستند، دستور کار خودشان را دارند، به مقامات منتخب گوش نمی‌دهند، نامشروع است؛ این نقد «دولت پنهان» است.

می‌توانید این استدلال را در حوزه‌های خاصی مطرح کنید، اما عکس آن بیشتر اوقات درست است: بوروکراسی بیش‌ازحد کنترل شده است. ما هرگز به بوروکرات‌ها اعتماد نکرده‌ایم، از لحظه‌ای که قانون پندلتون تصویب شد و شروع به توسعه بوروکراسی مدرن کردیم — ضد-دولت‌گرایی در فرهنگ سیاسی آمریکایی بسیار عمیق است، و در نتیجه، در بسیاری از حوزه‌ها، بوروکرات‌ها بیش‌ازحد محدود شده‌اند.

به یک آژانس فدرال فکر کنید که می‌خواهد یک سیستم کامپیوتری جدید بخرد: باید با مقررات خرید فدرال سر و کار داشته باشد، که به‌طور واقعی صد‌ها و صد‌ها صفحه قوانین درباره چگونگی خرید آن سیستم کامپیوتری است. این در استخدام و همه انواع دیگر فعالیت‌ها تکرار می‌شود. اگر بخواهید چیزی مثل راه‌آهن پرسرعت بسازید، با دیواری از الزامات رویه‌ای رو‌به‌رو می‌شوید — و همه آنها به‌خودی‌خود مشروع هستند. همه آنها بر برخی موارد تاریخی فساد استوارند، بنابراین کنترل‌های فساد را وارد می‌کنید، باید درآمد خود را هر شش ماه تا آخرین پنی گزارش دهید، و ... — و در نقطه‌ای همه آن کنترل رویه‌ای ضدبازده می‌شود، زیرا در واقع به این معنی است که دولت به اهدافش نمی‌رسد.

اگر می‌خواهید دولت را مؤثرتر کنید، واقعاً باید اتوریته (اقتدار) بیشتری به آن بدهید

بنابراین، تا آنجا که به من مربوط است، اگر می‌خواهید دولت را مؤثرتر کنید، واقعاً باید اتوریته (اقتدار) بیشتری به آن بدهید. حالا، گفتن این در عصر دونالد ترامپ دشوار خواهد بود، زیرا نمی‌خواهم به دونالد ترامپ اوتوریته بیشتری بدهم. منظور من اتوریته بیشتر برای عمل در چارچوب قانون است — و خود قانون باید نیاز به درجه معینی از اختیار تشخیصی برای تطبیق رفتار با شرایط دنیای واقعی را به‌رسمیت بشناسد، و باید پاسخگویی در آن نظام وجود داشته باشد، تا اگر مردم نتایج مورد نظر خود را نگرفتند، بتوانند از شر آن مقامات خلاص شوند.

یک استاد حقوق در میشیگان، نیک بگلی، مقاله‌ای بسیار خوانده‌شده به نام «فتیش رویه» نوشته است. او استدلال می‌کند پیشرو‌ها می‌خواهند دولت کار‌هایی انجام دهد — خطوط انتقال برق، انرژی جایگزین بسازد —، اما فکر می‌کنند مشروعیت در درستی رویه‌ای نهفته است، بنابراین تمایل دارند رویه‌ها را نیز لایه‌لایه اضافه کنند. دولت تصمیم می‌گیرد یک خط انتقال برق بسازد؛ گروهی شکایت می‌کند، چون فکر می‌کند حقوقشان نقض شده؛ به دادگاه می‌رود؛ شاکیان می‌بازند، بنابراین به دادگاه بالاتر تجدیدنظر می‌کنند؛ و قبل از اینکه بدانید، ده سال گذشته و خط انتقال برق ساخته نشده. همه اینها توسط افرادی پیشرو تحمیل می‌شود، زیرا فکر می‌کنند دولت را پاسخگوتر و مسئول‌تر می‌کند —، اما همچنین انواع نتایجی را که رأی‌دهندگان سیاستمداران را برای ارائه آنها انتخاب می‌کنند مسدود می‌کند.

فکر می‌کنم باید این را با ساده‌سازی بسیاری از لجن رویه‌ای — اصطلاح «sludge» که اکنون استفاده می‌شود — که هر شکل اقدام دولتی را احاطه کرده حل کنیم. در همان زمان، می‌گویم این همچنین تمایلات به سمت اقدام اجرایی را تقویت می‌کند.

اگر جانشین ترامپ یک نامزد بسیار چپ‌گرا و پیشرو باشد، آن نیز بسیار مشکل‌ساز خواهد بود

۸. شما درباره تهدید‌های دموکراسی صحبت کرده‌اید — با نگاه پنج تا ده سال آینده، با جمهوری‌خواهان و ترامپ که در انتخابات میاندوره‌ای با شکست بالقوه رو‌به‌رو هستند، فکر می‌کنید بزرگ‌ترین تهدید‌های بالقوه برای دموکراسی آمریکایی در افق پس از خروج ترامپ از قدرت در ۲۰۲۸ چیست؟ یا آیا این ما را از جنگل خارج می‌کند؟

نه — فکر می‌کنم اگر جانشین ترامپ یک نامزد بسیار چپ‌گرا و پیشرو باشد، آن نیز بسیار مشکل‌ساز خواهد بود، زیرا آن فرد حمایت گسترده‌ای نخواهد داشت، و فکر می‌کنم وسوسه خواهد شد از بسیاری از همان تکنیک‌هایی که ترامپ برای اعمال یک‌جانبه قدرت اجرایی استفاده می‌کند استفاده کند. به‌علاوه، فکر می‌کنم بسیاری از اهدافی که آنها دنبال می‌کنند اهدافی نیستند که من به‌طور خاص از آنها حمایت کنم.

من طرفدار بزرگ «فراوانی» هستم — ایده‌ای از ازرا کلاین و درک تامپسون که پیشرو‌ها باید بفهمند آنها در راه خودشان برای تحقق دستور کار پیشرو مانع شده‌اند، زیرا نمی‌توانند چیز‌ها را بسازند، نمی‌توانند سیاست‌ها را اجرا کنند، و باید درباره اصلاح اضافه‌بار رویه‌ای که آنها را از انجام این کار باز می‌دارد جدی باشند.

فکر می‌کنم این بلیت موفقیت واقعی ملی خواهد بود، زیرا نه فقط به دموکرات‌های پیشرو بلکه به بسیاری از مردم جذاب خواهد بود. مشکل این است که من یک سیاستمدار هم نمی‌بینم که این را برداشته باشد.

ممدانی تا حدی این کار را در شهر نیویورک انجام داده — او سعی کرده شایستگی خود را با تعمیر واقعی چاله‌ها و رسیدگی به مسائلی از این قبیل نشان دهد.‌ای کاش یک سیاستمدار جریان اصلی و قابل‌انتخاب در سطح ملی این کار را می‌کرد

ممدانی تا حدی این کار را در شهر نیویورک انجام داده — او سعی کرده شایستگی خود را با تعمیر واقعی چاله‌ها و رسیدگی به مسائلی از این قبیل نشان دهد.‌ای کاش یک سیاستمدار جریان اصلی و قابل‌انتخاب در سطح ملی این کار را می‌کرد، زیرا تا آنجا که به من مربوط است، این ترکیب برنده‌ای از فضایل خواهد بود.

۹. آیا نسخه‌ای از حکمرانی غیرلیبرال، اما مؤثر وجود دارد — چیزی مثل مدل چین — که آن را به‌عنوان رقیبی پایدار برای دموکراسی لیبرال جدی بگیرید، شکلی از حکمرانی که می‌تواند نوعی فراوانی را ارائه دهد حتی اگر به مردم پاسخگو نباشد؟

یافتن مدل‌های اقتدارگرای پایدار دشوار است، زیرا به نظر می‌رسد که در طول زمان، هنگامی که حاکمیت قانون را به‌اندازه کافی تضعیف کنید، حاکمان اقتدارگرا تمایل دارند قدرت را انباشته کنند — و نیات آنها معمولاً خوب نیست. مثالی که تا حدی آزاردهنده می‌یابم همیشه سنگاپور است. مردم می‌گویند، ببینید سنگاپور چقدر خوب اداره می‌شود — فساد بسیار کم، کار‌ها را با کفایت بسیار انجام می‌دهند؛ و من می‌گویم: اگر راهی به من نشان دهید که به‌طور قابل‌اعتماد لی کوان یو را به‌عنوان رهبر یک دولت اقتدارگرا تولید کند، می‌گویم عالی است، بیایید لی کوان یو‌های بیشتری داشته باشیم.

اما هیچ‌کس روشی برای تولید انبوه لی کوان یو‌ها ارائه نکرده است. در عوض چیزی که به دست می‌آورید قذافی‌ها هستند، یا برخی دیگر از رهبران اقتدارگرای وحشتناک — این مشکل است. وقتی شروع به شل‌کردن بررسی‌ها و توازن‌ها می‌کنید، هیچ ترمز نزولی وجود ندارد — هیچ‌چیز برای جلوگیری از سقوط به اقتدارگرایی واقعاً بد نیست.

آنچه می‌خواهم ببینم دموکراسی‌های واقعی حاکمیت قانون هستند، اما با کمی اختیار اجرایی بیشتر

آنچه می‌خواهم ببینم دموکراسی‌های واقعی حاکمیت قانون هستند، اما با کمی اختیار اجرایی بیشتر — و ما در گذشته این را داشته‌ایم. به آنچه دولت‌های آمریکایی از دوران پیشروی تا دهه ۱۹۶۰ انجام دادند نگاه کنید: ما سد هوور، سازمان دره تنسی، نظام بزرگراه‌های بین‌ایالتی را ساختیم، در هشت سال یک انسان را به ماه رساندیم. انجام این نوع کار‌ها در نظام سیاسی آمریکایی غیرممکن نیست — فقط از دهه ۱۹۷۰ چیز زیادی از این کار‌ها انجام نداده‌ایم.

۱۰. سؤال آخر — یک سؤال شخصی. می‌دانم شما علاقه‌مند به موتورسیکلت هستید. چه چیزی در موتورسواری دوست دارید، و بهترین انواع مکان‌ها برای موتورسواری کدام‌اند؟

هم عملی هستند و هم صرفاً احساسی. واقعاً سرگرم‌کننده است. اگر هوا خوب و گرم باشد، موتورسواری واقعاً سرگرم‌کننده است، به‌ویژه در یک جاده کوهستانی پرپیچ‌وخم. نکته دیگر اقتصادی بود: می‌توانید یک موتورسیکلت را هر جای پالو آلتو پارک کنید؛ پارک‌کردن یک ماشین در مرکز شهر واقعاً دشوار است. اما برای مدت فعلی از آنها دست کشیده‌ام. در تصادفات زیادی بوده‌ام، و در سن من، واقعاً به این نیازی ندارم.