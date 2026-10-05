قیمت موبایل امروز ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵

به گزارش تابناک؛ آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر می‌بینید؛

مدل گوشی قیمت

گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) 43 میلیون تومان

گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) 47 میلیون تومان

گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) 58 میلیون و 900 هزار تومان

گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) 63 میلیون تومان

گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 93 میلیون و 300 هزار تومان

گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 95 میلیون و 900 هزار تومان

گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 106 میلیون تومان

گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) 105 میلیون تومان

گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) 110 میلیون و 200 هزار تومان

گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) 147 میلیون و 500 هزار تومان

گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 128 میلیون و 500 هزار تومان

گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 143 میلیون تومان

گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 201 میلیون و 300 هزار تومان

گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 394 میلیون و 500 هزار تومان

گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 446 میلیون تومان

پوکو C71 (128 گیگابایت) 53 میلیون و 700 هزار تومان

ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) 75 میلیون تومان

ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) 92 میلیون تومان

ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) 84 میلیون و 900 هزار تومان

ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) 135 میلیون و 200 هزار تومان

ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) 97 میلیون و 200 هزار تومان

ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) 118 میلیون تومان

ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) 180 میلیون تومان

ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) 80 میلیون و 400 هزار تومان

پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) 150 میلیون تومان

پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) 190 میلیون و 500 هزار تومان

ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) 47 میلیون تومان

پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) 60 میلیون و 700 هزار تومان

پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) 74 میلیون و 700 هزار تومان

پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) 138 میلیون تومان

ردمی A۵ (64 گیگابایت) 40 میلیون و 600 هزار تومان

ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) 57 میلیون تومان

پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) 60 میلیون تومان

آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) 195 میلیون تومان

آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 239 میلیون تومان

آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 273 میلیون تومان

آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 339 میلیون و 500 هزار تومان

آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 400 میلیون تومان

آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 420 میلیون تومان

آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) 355 میلیون تومان

آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 368 میلیون تومان

آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 509 میلیون تومان