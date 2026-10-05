قیمت موبایل امروز ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵
به گزارش تابناک؛ آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
مدل گوشی قیمت
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) 43 میلیون تومان
گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) 47 میلیون تومان
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) 58 میلیون و 900 هزار تومان
گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) 63 میلیون تومان
گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 93 میلیون و 300 هزار تومان
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 95 میلیون و 900 هزار تومان
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 106 میلیون تومان
گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) 105 میلیون تومان
گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) 110 میلیون و 200 هزار تومان
گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) 147 میلیون و 500 هزار تومان
گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 128 میلیون و 500 هزار تومان
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 143 میلیون تومان
گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 201 میلیون و 300 هزار تومان
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 394 میلیون و 500 هزار تومان
گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 446 میلیون تومان
پوکو C71 (128 گیگابایت) 53 میلیون و 700 هزار تومان
ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) 75 میلیون تومان
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) 92 میلیون تومان
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) 84 میلیون و 900 هزار تومان
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) 135 میلیون و 200 هزار تومان
ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) 97 میلیون و 200 هزار تومان
ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) 118 میلیون تومان
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) 180 میلیون تومان
ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) 80 میلیون و 400 هزار تومان
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) 150 میلیون تومان
پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) 190 میلیون و 500 هزار تومان
ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) 47 میلیون تومان
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) 60 میلیون و 700 هزار تومان
پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) 74 میلیون و 700 هزار تومان
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) 138 میلیون تومان
ردمی A۵ (64 گیگابایت) 40 میلیون و 600 هزار تومان
ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) 57 میلیون تومان
پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) 60 میلیون تومان
آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) 195 میلیون تومان
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 239 میلیون تومان
آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 273 میلیون تومان
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 339 میلیون و 500 هزار تومان
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 400 میلیون تومان
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 420 میلیون تومان
آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) 355 میلیون تومان
آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 368 میلیون تومان
آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 509 میلیون تومان