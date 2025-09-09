En
گران ترین گوشی های بازار کدامند؟/ آتش دلار به جان بازار موبایل افتاد

قیمت گوشی در بازار موبایل با افزایش نرخ دلار روند صعودی را پیش گرفته و انگار خیال پایین آمدن ندارد به طوری که برخی از مدل ها، درحال رکورد زدن قیمت‌های عجیب و غریب است.
گران ترین گوشی های بازار کدامند؟/ آتش دلار به جان بازار موبایل افتاد

اگرچه گوشی تلفن همراه با ارز حدوداً ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله وارد می‌شود، اما با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، گوشی موبایل هم به‌طور سرسام‌آوری گران می‌شود؛ این درحالی است که معمولاً مدل‌های پرچمدار و محبوب مانند سری‌های جدید آیفون و سامسونگ افزایش قیمت بیشتری را به نسبت دیگر برند‌ها تجربه می‌کند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تغییرات نرخ ارز بازار موبایل را ملتهب کرده و قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد؛ این در حالی است که کالا‌های وارداتی فقط با ارز مرکز مبادله طلا و ارز خریداری می‌شود که نرخ تقریباً ثابتی دارد و نباید تحت تأثیر قیمت ارز بازار آزاد قرار بگیرد، اما تغییرات قیمتی بازار موبایل فراتر از این رقم هاست. 

یکی از فروشندگان موبایل درخصوص علت چرایی گرانی گوشی‌های موبایل به تابناک گفت: قوانین و مقررات مربوط به واردات و رجیستری گوشی‌ها باعث کمبود کالا در بازار و در نتیجه دامن زدن به افزایش قیمت می‌شود.

این فروشنده بر این باور است هر چقدر یک گوشی دارای سخت‌افزار‌های قوی‌تر مانند پردازنده، رم، حافظه داخلی، دوربین و امکانات جدیدتر مانند صفحه نمایش OLED یا قابلیت ۵G باشد، قیمت بالاتری دارد و برند‌های معتبر و شناخته‌شده‌ای مانند اپل و سامسونگ به دلیل ارزش نام تجاری خود، قیمت بالاتری نسبت به برند‌های دیگر با مشخصات فنی مشابه دارند همچنین هرچقدر تقاضا برای یک مدل خاص بیشتر و موجودی آن در بازار کمتر باشد، قیمت آن بالاتر می‌رود.

آیفون چند؟

این فعال بازار تلفن همراه ادامه داد: گوشی‌هایی که از نظر سخت‌افزاری قوی‌ترین و جدیدترین مدل‌ها را دارند مانند آیفون ۱۶ پرو مکس و سامسونگ گلکسی S۲۵ اولترا و شیائومی ۱۴ اولترا از گران‌ترین گوشی‌های موجود در بازار هستند؛ چراکه جدیدترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها، پردازنده‌های قدرتمند، دوربین‌های حرفه‌ای، و مواد باکیفیتی مانند تیتانیوم در ساخت بدنه آن استفاده شده است. 

رصد بازار تلفن همراه نشان می‌دهد که گوشی‌های سامسونگ همگام با تغییرات بازار ارز دچار افزایش قیمت شده‌اند، اما دامنه این تغییرات به اندازه آیفون نبوده است. برای مثال قیمت آیفون ۱۳ پرومکس حافظه ۵۱۲ مگ به ۸۲ میلیون تومان رسیده است و آیفون ۱۶ پرومکس ۲۵۶ گیگ حافظه ۱۴۸ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین آیفون ۱۴ با قدرت حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۶۶ میلیون تومان و، اما سامسونگ مدل گلکسی Z فولد ۷ به ۲۰۸ میلیون تومان رسیده است.

قیمت گوشی قیمت گوشی اپل قیمت گوشی موبایل قیمت آیفون قیمت آیفون 16 قیمت سامسونگ بازار موبایل
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
