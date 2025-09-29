در دنیای امروز، انتخاب یک گوشی هوشمند دیگر فقط به برند یا ظاهر آن محدود نمی‌شود. با تنوع گسترده‌ی مدل‌ها، قیمت‌ها و امکانات فنی در بازار ایران، تصمیم‌گیری برای خرید می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، آیا به دنبال گوشی اقتصادی برای استفاده‌ی روزمره هستید؟ یا به یک دستگاه قدرتمند با دوربین حرفه‌ای و باتری طولانی‌مدت نیاز دارید؟ شاید هم به دنبال آخرین فناوری‌ها همچون 5G، نمایشگر ۱۲۰ هرتز یا طراحی تاشو هستید.

در مورد گوشی سامسونگ a34 چه می‌دانید؟

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، هدف این راهنما، کمک به شما برای انتخاب هوشمندانه‌ترین گزینه بر اساس بودجه، نیازهای کاربری و اولویت‌های شخصی است. با بررسی دقیق بیش از ۱۰۰ مدل گوشی موجود در بازار، (از برندهای معتبری مانند سامسونگ، شیائومی، اپل، آنر، پوکو و داریا) سعی کرده‌ایم بهترین گزینه‌ها را در سه دسته‌ی اقتصادی، میان‌رده و پرچم‌دار معرفی کنیم، در ادامه نه‌تنها مدل‌های پیشنهادی را خواهید دید، بلکه معیارهای کلیدی همچون کیفیت دوربین، ظرفیت باتری، پشتیبانی از 5G، امتیاز کاربران و ارزش خرید نیز مورد تحلیل قرار گرفته‌اند تا بتوانید با اطمینان کامل، بهترین انتخاب را داشته باشید.

مدل قیمت Redmi Note 14 4G 19,499,000 Galaxy A16 4G 16,600,000 Redmi 13 4G 14,599,000 Poco C71 8,999,000 Galaxy A16 4G 14,700,000 Redmi Note 14S 4G 21,009,000 iPhone 16 100,299,000 Redmi A5 4G 8,799,000 Redmi Note 14 Pro 4G 25,450,000 Galaxy A56 5G 43,300,000 Redmi 13x 14,599,000 Galaxy A06 4G 11,900,000 Galaxy A06 4G 10,650,000 Galaxy S24 FE 52,900,000 Galaxy A16 4G 22,200,000 Poco C75 14,050,000 Galaxy A26 5G 26,690,000 Poco X7 Pro 36,500,000 Galaxy A36 5G 35,100,000 Poco C71 7,999,000 Poco M6 4G 14,699,000 Redmi 14C 4G 14,999,000 Galaxy A26 5G 22,550,000 Redmi 14C 4G 11,870,000 Galaxy A56 5G 46,300,000 Honor X6c 11,100,000 Galaxy S25 Ultra 5G 143,000,000 Honor X7c 15,390,000 iPhone 16 Pro Max 193,819,000 Honor X9c 28,900,000 Poco M7 Pro 5G 26,399,000 Redmi Note 14S 4G 25,938,000 Redmi Note 14 Pro Plus 5G 39,449,000 iPhone 16 123,899,000 Galaxy A36 5G 29,650,000 Poco C85 4G 15,599,000 Redmi 15C 4G 16,597,000 Honor X5b 4G 7,190,000 Redmi Note 14 Pro 5G 34,199,000 Redmi Note 13 Pro 5G 31,199,000 Darya Bond II Lite 5G 13,300,000 Redmi Note 12S 18,300,000 Galaxy A17 19,800,000 Poco X4 Pro 5G 18,000,000 Honor X7c 15,600,000 Poco M7 Pro 5G 24,999,000 Xiaomi 14T Pro 66,500,000 Redmi Note 13 4G 22,590,000 Galaxy A55 5G 44,545,000 Galaxy A35 5G 35,499,000 Galaxy A17 24,600,000 Honor 200 35,000,000 Honor X9c Smart 24,000,000 Poco F6 Pro 54,399,000 Nothing CMF Phone 1 19,000,000 Redmi 13 4G 12,999,000 Galaxy A35 5G 31,999,000 Darya Bond II 5G 25,000,000 Redmi Note 12 4G 19,899,000 Poco X7 30,099,000 Realme 12 Plus 25,000,000 Motorola Edge 50 42,500,000 Poco X7 Pro 34,770,000 Galaxy A15 4G 20,799,000 Poco C65 15,399,000 Honor X8c 20,200,000 Galaxy A36 5G 35,199,000 Poco M5s 17,990,000 Galaxy A36 5G 37,499,000 Motorola Edge 50 Fusion 33,500,000 Poco X6 Pro 5G 36,999,000 Galaxy A05s 4G 17,712,000 Galaxy A14 17,999,000 Xiaomi 13T Pro 5G 51,900,000 Galaxy S25 Ultra 5G 180,000,000 Galaxy A56 5G 39,900,000 Redmi Note 13 Pro Plus 5G 37,999,000 Xiaomi 15 Ultra 134,999,000 HMD Pulse Plus 8,250,000 Galaxy A54 5G 37,899,000 Realme 12 Plus 22,990,000 Tecno Spark 30 Pro 15,900,000 Honor 200 Lite 23,500,000 Galaxy A55 5G 39,899,000 Redton L10 8,100,000 Redmi Note 13 4G 29,799,000 Honor 200 Lite 24,949,000 Galaxy A35 5G 31,999,000 Galaxy A34 5G 31,999,000 Xiaomi 15 5G 84,999,000 Galaxy S23 FE 5G 54,699,000 Honor 400 Lite 31,000,000 GLX Shahin 4 12,699,000 Mobodo MOBO K1 7,890,000 TCL 50 NxtPaper 15,499,000 Galaxy S25 Plus 5G 133,500,000 Blackview Color 8 4G 10,899,000 Redmi 12C 13,999,000 Redmi 15C 4G 15,400,000 Tecno Spark 30C 10,200,000 iPhone 16e 92,000,000 Nothing Phone 3 5G 89,000,000 iPhone 15 Pro Max 192,000,000 iPhone 15 Pro Max 225,500,000 Galaxy Z Fold6 5G 175,995,000 Galaxy A05 4G 12,999,000 iPhone 15 Pro Max 185,000,000 iPhone 13 Pro 134,995,000

راهنمای خرید بهترین گوشی موبایل (بر اساس نیاز و بودجه)

Redmi 13 launched with 108MP camera: Check price, availability, specs and more | Mobile News (HT Tech)

۱. بهترین گزینه‌های اقتصادی (زیر ۱۵ میلیون تومان)

اگر بودجه‌تان محدود است اما می‌خواهید یک گوشی مدرن با عملکرد مناسب داشته باشید:

Redmi 13 4G

12,999,000

صفحه‌نمایش 6.79 اینچ، دوربین 108MP، باتری 5030mAh

Poco C75

14,050,000

باتری 5160mAh، دوربین 50MP، رم 8GB

Redmi 14C 4G

11,870,000 – ۱۴,۹۹۹,۰۰۰

صفحه‌نمایش بزرگ ۶.۸۸ اینچ، باتری 5160mAh

Honor X6c

11,100,000

باتری 5300mAh، طراحی نسبتاً مدرن

پیشنهاد ویژه:

Redmi 13 4G یا Poco C75 بهترین ترکیب قیمت / کارایی در این بازه هستند.

بررسی گوشی Redmi Note 14S شیائومی؛ همون بدنه قدیمی!

۲. بهترین گزینه‌های میان‌رده (۱۵ تا ۳۵ میلیون تومان)



اگر به دنبال تعادل بین قیمت، کیفیت ساخت، دوربین و عملکرد هستید:

Redmi Note 14S 4G

21,009,000

دوربین عالی 200MP، باتری 5000mAh

Samsung Galaxy A36 5G

29,650,000 – ۳۷,۴۹۹,۰۰۰

پشتیبانی از 5G، طراحی زیبا، نمایشگر ۶.۷ اینچ

Honor X9c

28,900,000

باتری بزرگ 6600mAh، دوربین 108MP

Poco M7 Pro 5G

24,999,000 – ۲۶,۳۹۹,۰۰۰

5G، رم 12GB، امتیاز کاربری ۴.۸ (بالاترین امتیاز!)

Redmi Note 13 Pro 5G

31,199,000

دوربین 200MP، پردازنده قوی، 5G

پیشنهاد ویژه:

Poco M7 Pro 5G (امتیاز ۴.۸) و Redmi Note 13 Pro 5G بهترین گزینه‌های میان‌رده برای عکاسی و عملکرد هستند.

اگر به برند سامسونگ اهمیت می‌دهید، Galaxy A36 5G گزینه‌ی ایده‌آلی است.

مشخصات آیفون 16 نرمال اپل؛ بررسی مزایا معایب + قیمت - تکفای

۳. گزینه‌های پرچم‌دار و لوکس (بالای ۳۵ میلیون تومان)

اگر بودجه‌ی بالایی دارید و به دنبال بهترین تجربه کاربری، دوربین و نمایشگر هستید:

iPhone 16 / 16 Pro Max

100,299,000 – ۱۹۳,۸۱۹,۰۰۰

اکوسیستم اپل، به‌روزرسانی طولانی‌مدت، دوربین فوق‌العاده

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G

143,000,000 – ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

دوربین 200MP، صفحه‌نمایش ۶.۹ اینچ، قلم S Pen

Xiaomi 15 Ultra

134,999,000

دوربین حرفه‌ای، باتری 5410mAh، رم 16GB

Samsung Galaxy Z Fold6 5G

175,995,000

گوشی تاشو، صفحه‌نمایش 7.6 اینچ، نوآوری بالا

Nothing Phone 3 5G

89,000,000

طراحی منحصربه‌فرد، اندروید پاک، امتیاز 5.0

یشنهاد ویژه:

اگر اندروید می‌خواهید: Xiaomi 15 Ultra یا Galaxy S25 Ultra

اگر آیفون می‌خواهید: iPhone 16 Pro Max (256 یا ۵۱۲ گیگابایت).

اگر طراحی خاص دوست دارید: Nothing Phone 3 یا Galaxy Z Fold6

OnePlus Open vs Samsung Galaxy Z Fold 5: What's Coming? | Times Now

‌نکات کلیدی برای خرید هوشمندانه

باتری: اگر مسافرت زیاد دارید یا از گوشی زیاد استفاده می‌کنید، گوشی‌هایی با باتری بالای 5000mAh (مثل Honor X9c با 6600mAh) را انتخاب کنید.

دوربین: مدل‌های 200MP (مثل Redmi Note 14 Pro/Plus یا S25 Ultra) برای عکاسی حرفه‌ای عالی هستند.

5G: اگر در آینده نزدیک 5G در ایران فعال شود، گوشی‌های 5G (مثل Galaxy A36 5G یا Poco M7 Pro 5G) سرمایه‌گذاری بهتری هستند.

امتیاز کاربران: به گوشی‌هایی با امتیاز ۴.۵ به بالا اعتماد بیشتری کنید (مثل Poco M7 Pro 5G با ۴.۸).

گارانتی و پشتیبانی: گوشی‌های سامسونگ و شیائومی در ایران پشتیبانی بهتری دارند.

جمع‌بندی نهایی

کم‌هزینه ولی کاربردی

Redmi 13 4G یا Poco C75

تعادل قیمت و کیفیت

Poco M7 Pro 5G یا Redmi Note 13 Pro 5G

برند معتبر + 5G

Samsung Galaxy A36 5G

لوکس و حرفه‌ای

iPhone 16 Pro Max یا Xiaomi 15 Ultra

طراحی خاص و نوآورانه

Nothing Phone 3 یا Galaxy Z Fold6

