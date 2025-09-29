در دنیای امروز، انتخاب یک گوشی هوشمند دیگر فقط به برند یا ظاهر آن محدود نمیشود. با تنوع گستردهی مدلها، قیمتها و امکانات فنی در بازار ایران، تصمیمگیری برای خرید میتواند چالشبرانگیز باشد، آیا به دنبال گوشی اقتصادی برای استفادهی روزمره هستید؟ یا به یک دستگاه قدرتمند با دوربین حرفهای و باتری طولانیمدت نیاز دارید؟ شاید هم به دنبال آخرین فناوریها همچون 5G، نمایشگر ۱۲۰ هرتز یا طراحی تاشو هستید.
در مورد گوشی سامسونگ a34 چه میدانید؟
به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، هدف این راهنما، کمک به شما برای انتخاب هوشمندانهترین گزینه بر اساس بودجه، نیازهای کاربری و اولویتهای شخصی است. با بررسی دقیق بیش از ۱۰۰ مدل گوشی موجود در بازار، (از برندهای معتبری مانند سامسونگ، شیائومی، اپل، آنر، پوکو و داریا) سعی کردهایم بهترین گزینهها را در سه دستهی اقتصادی، میانرده و پرچمدار معرفی کنیم، در ادامه نهتنها مدلهای پیشنهادی را خواهید دید، بلکه معیارهای کلیدی همچون کیفیت دوربین، ظرفیت باتری، پشتیبانی از 5G، امتیاز کاربران و ارزش خرید نیز مورد تحلیل قرار گرفتهاند تا بتوانید با اطمینان کامل، بهترین انتخاب را داشته باشید.
|مدل
|قیمت
|
Redmi Note 14 4G
|
19,499,000
|
Galaxy A16 4G
|
16,600,000
|
Redmi 13 4G
|
14,599,000
|
Poco C71
|
8,999,000
|
Galaxy A16 4G
|
14,700,000
|
Redmi Note 14S 4G
|
21,009,000
|
iPhone 16
|
100,299,000
|
Redmi A5 4G
|
8,799,000
|
Redmi Note 14 Pro 4G
|
25,450,000
|
Galaxy A56 5G
|
43,300,000
|
Redmi 13x
|
14,599,000
|
Galaxy A06 4G
|
11,900,000
|
Galaxy A06 4G
|
10,650,000
|
Galaxy S24 FE
|
52,900,000
|
Galaxy A16 4G
|
22,200,000
|
Poco C75
|
14,050,000
|
Galaxy A26 5G
|
26,690,000
|
Poco X7 Pro
|
36,500,000
|
Galaxy A36 5G
|
35,100,000
|
Poco C71
|
7,999,000
|
Poco M6 4G
|
14,699,000
|
Redmi 14C 4G
|
14,999,000
|
Galaxy A26 5G
|
22,550,000
|
Redmi 14C 4G
|
11,870,000
|
Galaxy A56 5G
|
46,300,000
|
Honor X6c
|
11,100,000
|
Galaxy S25 Ultra 5G
|
143,000,000
|
Honor X7c
|
15,390,000
|
iPhone 16 Pro Max
|
193,819,000
|
Honor X9c
|
28,900,000
|
Poco M7 Pro 5G
|
26,399,000
|
Redmi Note 14S 4G
|
25,938,000
|
Redmi Note 14 Pro Plus 5G
|
39,449,000
|
iPhone 16
|
123,899,000
|
Galaxy A36 5G
|
29,650,000
|
Poco C85 4G
|
15,599,000
|
Redmi 15C 4G
|
16,597,000
|
Honor X5b 4G
|
7,190,000
|
Redmi Note 14 Pro 5G
|
34,199,000
|
Redmi Note 13 Pro 5G
|
31,199,000
|
Darya Bond II Lite 5G
|
13,300,000
|
Redmi Note 12S
|
18,300,000
|
Galaxy A17
|
19,800,000
|
Poco X4 Pro 5G
|
18,000,000
|
Honor X7c
|
15,600,000
|
Poco M7 Pro 5G
|
24,999,000
|
Xiaomi 14T Pro
|
66,500,000
|
Redmi Note 13 4G
|
22,590,000
|
Galaxy A55 5G
|
44,545,000
|
Galaxy A35 5G
|
35,499,000
|
Galaxy A17
|
24,600,000
|
Honor 200
|
35,000,000
|
Honor X9c Smart
|
24,000,000
|
Poco F6 Pro
|
54,399,000
|
Nothing CMF Phone 1
|
19,000,000
|
Redmi 13 4G
|
12,999,000
|
Galaxy A35 5G
|
31,999,000
|
Darya Bond II 5G
|
25,000,000
|
Redmi Note 12 4G
|
19,899,000
|
Poco X7
|
30,099,000
|
Realme 12 Plus
|
25,000,000
|
Motorola Edge 50
|
42,500,000
|
Poco X7 Pro
|
34,770,000
|
Galaxy A15 4G
|
20,799,000
|
Poco C65
|
15,399,000
|
Honor X8c
|
20,200,000
|
Galaxy A36 5G
|
35,199,000
|
Poco M5s
|
17,990,000
|
Galaxy A36 5G
|
37,499,000
|
Motorola Edge 50 Fusion
|
33,500,000
|
Poco X6 Pro 5G
|
36,999,000
|
Galaxy A05s 4G
|
17,712,000
|
Galaxy A14
|
17,999,000
|
Xiaomi 13T Pro 5G
|
51,900,000
|
Galaxy S25 Ultra 5G
|
180,000,000
|
Galaxy A56 5G
|
39,900,000
|
Redmi Note 13 Pro Plus 5G
|
37,999,000
|
Xiaomi 15 Ultra
|
134,999,000
|
HMD Pulse Plus
|
8,250,000
|
Galaxy A54 5G
|
37,899,000
|
Realme 12 Plus
|
22,990,000
|
Tecno Spark 30 Pro
|
15,900,000
|
Honor 200 Lite
|
23,500,000
|
Galaxy A55 5G
|
39,899,000
|
Redton L10
|
8,100,000
|
Redmi Note 13 4G
|
29,799,000
|
Honor 200 Lite
|
24,949,000
|
Galaxy A35 5G
|
31,999,000
|
Galaxy A34 5G
|
31,999,000
|
Xiaomi 15 5G
|
84,999,000
|
Galaxy S23 FE 5G
|
54,699,000
|
Honor 400 Lite
|
31,000,000
|
GLX Shahin 4
|
12,699,000
|
Mobodo MOBO K1
|
7,890,000
|
TCL 50 NxtPaper
|
15,499,000
|
Galaxy S25 Plus 5G
|
133,500,000
|
Blackview Color 8 4G
|
10,899,000
|
Redmi 12C
|
13,999,000
|
Redmi 15C 4G
|
15,400,000
|
Tecno Spark 30C
|
10,200,000
|
iPhone 16e
|
92,000,000
|
Nothing Phone 3 5G
|
89,000,000
|
iPhone 15 Pro Max
|
192,000,000
|
iPhone 15 Pro Max
|
225,500,000
|
Galaxy Z Fold6 5G
|
175,995,000
|
Galaxy A05 4G
|
12,999,000
|
iPhone 15 Pro Max
|
185,000,000
|
iPhone 13 Pro
|
134,995,000
۱. بهترین گزینههای اقتصادی (زیر ۱۵ میلیون تومان)
اگر بودجهتان محدود است اما میخواهید یک گوشی مدرن با عملکرد مناسب داشته باشید:
Redmi 13 4G
12,999,000
صفحهنمایش 6.79 اینچ، دوربین 108MP، باتری 5030mAh
Poco C75
14,050,000
باتری 5160mAh، دوربین 50MP، رم 8GB
Redmi 14C 4G
11,870,000 – ۱۴,۹۹۹,۰۰۰
صفحهنمایش بزرگ ۶.۸۸ اینچ، باتری 5160mAh
Honor X6c
11,100,000
باتری 5300mAh، طراحی نسبتاً مدرن
پیشنهاد ویژه:
Redmi 13 4G یا Poco C75 بهترین ترکیب قیمت / کارایی در این بازه هستند.
۲. بهترین گزینههای میانرده (۱۵ تا ۳۵ میلیون تومان)
اگر به دنبال تعادل بین قیمت، کیفیت ساخت، دوربین و عملکرد هستید:
Redmi Note 14S 4G
21,009,000
دوربین عالی 200MP، باتری 5000mAh
Samsung Galaxy A36 5G
29,650,000 – ۳۷,۴۹۹,۰۰۰
پشتیبانی از 5G، طراحی زیبا، نمایشگر ۶.۷ اینچ
Honor X9c
28,900,000
باتری بزرگ 6600mAh، دوربین 108MP
Poco M7 Pro 5G
24,999,000 – ۲۶,۳۹۹,۰۰۰
5G، رم 12GB، امتیاز کاربری ۴.۸ (بالاترین امتیاز!)
Redmi Note 13 Pro 5G
31,199,000
دوربین 200MP، پردازنده قوی، 5G
پیشنهاد ویژه:
Poco M7 Pro 5G (امتیاز ۴.۸) و Redmi Note 13 Pro 5G بهترین گزینههای میانرده برای عکاسی و عملکرد هستند.
اگر به برند سامسونگ اهمیت میدهید، Galaxy A36 5G گزینهی ایدهآلی است.
۳. گزینههای پرچمدار و لوکس (بالای ۳۵ میلیون تومان)
اگر بودجهی بالایی دارید و به دنبال بهترین تجربه کاربری، دوربین و نمایشگر هستید:
iPhone 16 / 16 Pro Max
100,299,000 – ۱۹۳,۸۱۹,۰۰۰
اکوسیستم اپل، بهروزرسانی طولانیمدت، دوربین فوقالعاده
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
143,000,000 – ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دوربین 200MP، صفحهنمایش ۶.۹ اینچ، قلم S Pen
Xiaomi 15 Ultra
134,999,000
دوربین حرفهای، باتری 5410mAh، رم 16GB
Samsung Galaxy Z Fold6 5G
175,995,000
گوشی تاشو، صفحهنمایش 7.6 اینچ، نوآوری بالا
Nothing Phone 3 5G
89,000,000
طراحی منحصربهفرد، اندروید پاک، امتیاز 5.0
یشنهاد ویژه:
اگر اندروید میخواهید: Xiaomi 15 Ultra یا Galaxy S25 Ultra
اگر آیفون میخواهید: iPhone 16 Pro Max (256 یا ۵۱۲ گیگابایت).
اگر طراحی خاص دوست دارید: Nothing Phone 3 یا Galaxy Z Fold6
نکات کلیدی برای خرید هوشمندانه
باتری: اگر مسافرت زیاد دارید یا از گوشی زیاد استفاده میکنید، گوشیهایی با باتری بالای 5000mAh (مثل Honor X9c با 6600mAh) را انتخاب کنید.
دوربین: مدلهای 200MP (مثل Redmi Note 14 Pro/Plus یا S25 Ultra) برای عکاسی حرفهای عالی هستند.
5G: اگر در آینده نزدیک 5G در ایران فعال شود، گوشیهای 5G (مثل Galaxy A36 5G یا Poco M7 Pro 5G) سرمایهگذاری بهتری هستند.
امتیاز کاربران: به گوشیهایی با امتیاز ۴.۵ به بالا اعتماد بیشتری کنید (مثل Poco M7 Pro 5G با ۴.۸).
گارانتی و پشتیبانی: گوشیهای سامسونگ و شیائومی در ایران پشتیبانی بهتری دارند.
جمعبندی نهایی
کمهزینه ولی کاربردی
Redmi 13 4G یا Poco C75
تعادل قیمت و کیفیت
Poco M7 Pro 5G یا Redmi Note 13 Pro 5G
برند معتبر + 5G
Samsung Galaxy A36 5G
لوکس و حرفهای
iPhone 16 Pro Max یا Xiaomi 15 Ultra
طراحی خاص و نوآورانه
Nothing Phone 3 یا Galaxy Z Fold6