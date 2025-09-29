En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت گوشی‌های پرفروش + راهنمای خرید

لیست قیمت گوشی‌های موجود در بازار ایران به همراه راهنمای خرید بهترین گوشی‌ها را در ادامه بخوانید.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۴۴
| |
888 بازدید

لیست قیمت امروز گوشی سامسونگ، آیفون و شیائومی

در دنیای امروز، انتخاب یک گوشی هوشمند دیگر فقط به برند یا ظاهر آن محدود نمی‌شود. با تنوع گسترده‌ی مدل‌ها، قیمت‌ها و امکانات فنی در بازار ایران، تصمیم‌گیری برای خرید می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، آیا به دنبال گوشی اقتصادی برای استفاده‌ی روزمره هستید؟ یا به یک دستگاه قدرتمند با دوربین حرفه‌ای و باتری طولانی‌مدت نیاز دارید؟ شاید هم به دنبال آخرین فناوری‌ها همچون 5G، نمایشگر ۱۲۰ هرتز یا طراحی تاشو هستید.

در مورد گوشی سامسونگ a34 چه می‌دانید؟

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، هدف این راهنما، کمک به شما برای انتخاب هوشمندانه‌ترین گزینه بر اساس بودجه، نیازهای کاربری و اولویت‌های شخصی است. با بررسی دقیق بیش از ۱۰۰ مدل گوشی موجود در بازار، (از برندهای معتبری مانند سامسونگ، شیائومی، اپل، آنر، پوکو و داریا) سعی کرده‌ایم بهترین گزینه‌ها را در سه دسته‌ی اقتصادی، میان‌رده و پرچم‌دار معرفی کنیم، در ادامه نه‌تنها مدل‌های پیشنهادی را خواهید دید، بلکه معیارهای کلیدی همچون کیفیت دوربین، ظرفیت باتری، پشتیبانی از 5G، امتیاز کاربران و ارزش خرید نیز مورد تحلیل قرار گرفته‌اند تا بتوانید با اطمینان کامل، بهترین انتخاب را داشته باشید.

مدل قیمت

Redmi Note 14 4G

19,499,000

Galaxy A16 4G

16,600,000

Redmi 13 4G

14,599,000

Poco C71

8,999,000

Galaxy A16 4G

14,700,000

Redmi Note 14S 4G

21,009,000

iPhone 16

100,299,000

Redmi A5 4G

8,799,000

Redmi Note 14 Pro 4G

25,450,000

Galaxy A56 5G

43,300,000

Redmi 13x

14,599,000

Galaxy A06 4G

11,900,000

Galaxy A06 4G

10,650,000

Galaxy S24 FE

52,900,000

Galaxy A16 4G

22,200,000

Poco C75

14,050,000

Galaxy A26 5G

26,690,000

Poco X7 Pro

36,500,000

Galaxy A36 5G

35,100,000

Poco C71

7,999,000

Poco M6 4G

14,699,000

Redmi 14C 4G

14,999,000

Galaxy A26 5G

22,550,000

Redmi 14C 4G

11,870,000

Galaxy A56 5G

46,300,000

Honor X6c

11,100,000

Galaxy S25 Ultra 5G

143,000,000

Honor X7c

15,390,000

iPhone 16 Pro Max

193,819,000

Honor X9c

28,900,000

Poco M7 Pro 5G

26,399,000

Redmi Note 14S 4G

25,938,000

Redmi Note 14 Pro Plus 5G

39,449,000

iPhone 16

123,899,000

Galaxy A36 5G

29,650,000

Poco C85 4G

15,599,000

Redmi 15C 4G

16,597,000

Honor X5b 4G

7,190,000

Redmi Note 14 Pro 5G

34,199,000

Redmi Note 13 Pro 5G

31,199,000

Darya Bond II Lite 5G

13,300,000

Redmi Note 12S

18,300,000

Galaxy A17

19,800,000

Poco X4 Pro 5G

18,000,000

Honor X7c

15,600,000

Poco M7 Pro 5G

24,999,000

Xiaomi 14T Pro

66,500,000

Redmi Note 13 4G

22,590,000

Galaxy A55 5G

44,545,000

Galaxy A35 5G

35,499,000

Galaxy A17

24,600,000

Honor 200

35,000,000

Honor X9c Smart

24,000,000

Poco F6 Pro

54,399,000

Nothing CMF Phone 1

19,000,000

Redmi 13 4G

12,999,000

Galaxy A35 5G

31,999,000

Darya Bond II 5G

25,000,000

Redmi Note 12 4G

19,899,000

Poco X7

30,099,000

Realme 12 Plus

25,000,000

Motorola Edge 50

42,500,000

Poco X7 Pro

34,770,000

Galaxy A15 4G

20,799,000

Poco C65

15,399,000

Honor X8c

20,200,000

Galaxy A36 5G

35,199,000

Poco M5s

17,990,000

Galaxy A36 5G

37,499,000

Motorola Edge 50 Fusion

33,500,000

Poco X6 Pro 5G

36,999,000

Galaxy A05s 4G

17,712,000

Galaxy A14

17,999,000

Xiaomi 13T Pro 5G

51,900,000

Galaxy S25 Ultra 5G

180,000,000

Galaxy A56 5G

39,900,000

Redmi Note 13 Pro Plus 5G

37,999,000

Xiaomi 15 Ultra

134,999,000

HMD Pulse Plus

8,250,000

Galaxy A54 5G

37,899,000

Realme 12 Plus

22,990,000

Tecno Spark 30 Pro

15,900,000

Honor 200 Lite

23,500,000

Galaxy A55 5G

39,899,000

Redton L10

8,100,000

Redmi Note 13 4G

29,799,000

Honor 200 Lite

24,949,000

Galaxy A35 5G

31,999,000

Galaxy A34 5G

31,999,000

Xiaomi 15 5G

84,999,000

Galaxy S23 FE 5G

54,699,000

Honor 400 Lite

31,000,000

GLX Shahin 4

12,699,000

Mobodo MOBO K1

7,890,000

TCL 50 NxtPaper

15,499,000

Galaxy S25 Plus 5G

133,500,000

Blackview Color 8 4G

10,899,000

Redmi 12C

13,999,000

Redmi 15C 4G

15,400,000

Tecno Spark 30C

10,200,000

iPhone 16e

92,000,000

Nothing Phone 3 5G

89,000,000

iPhone 15 Pro Max

192,000,000

iPhone 15 Pro Max

225,500,000

Galaxy Z Fold6 5G

175,995,000

Galaxy A05 4G

12,999,000

iPhone 15 Pro Max

185,000,000

iPhone 13 Pro

134,995,000

 راهنمای خرید بهترین گوشی موبایل (بر اساس نیاز و بودجه)

Redmi 13 launched with 108MP camera: Check price, availability, specs and  more | Mobile News (HT Tech)

۱. بهترین گزینه‌های اقتصادی (زیر ۱۵ میلیون تومان)

اگر بودجه‌تان محدود است اما می‌خواهید یک گوشی مدرن با عملکرد مناسب داشته باشید:

Redmi 13 4G

12,999,000

صفحه‌نمایش 6.79 اینچ، دوربین 108MP، باتری 5030mAh

Poco C75

14,050,000

باتری 5160mAh، دوربین 50MP، رم 8GB

Redmi 14C 4G

11,870,000 – ۱۴,۹۹۹,۰۰۰

صفحه‌نمایش بزرگ ۶.۸۸ اینچ، باتری 5160mAh

Honor X6c

11,100,000

باتری 5300mAh، طراحی نسبتاً مدرن

پیشنهاد ویژه:

Redmi 13 4G یا Poco C75 بهترین ترکیب قیمت / کارایی در این بازه هستند.

بررسی گوشی Redmi Note 14S شیائومی؛ همون بدنه قدیمی!

۲. بهترین گزینه‌های میان‌رده (۱۵ تا ۳۵ میلیون تومان)


اگر به دنبال تعادل بین قیمت، کیفیت ساخت، دوربین و عملکرد هستید:

Redmi Note 14S 4G

21,009,000

دوربین عالی 200MP، باتری 5000mAh

Samsung Galaxy A36 5G

29,650,000 – ۳۷,۴۹۹,۰۰۰

پشتیبانی از 5G، طراحی زیبا، نمایشگر ۶.۷ اینچ

Honor X9c

28,900,000

باتری بزرگ 6600mAh، دوربین 108MP

Poco M7 Pro 5G

24,999,000 – ۲۶,۳۹۹,۰۰۰

5G، رم 12GB، امتیاز کاربری ۴.۸ (بالاترین امتیاز!)

Redmi Note 13 Pro 5G

31,199,000

دوربین 200MP، پردازنده قوی، 5G

پیشنهاد ویژه:

Poco M7 Pro 5G (امتیاز ۴.۸) و Redmi Note 13 Pro 5G بهترین گزینه‌های میان‌رده برای عکاسی و عملکرد هستند.
اگر به برند سامسونگ اهمیت می‌دهید، Galaxy A36 5G گزینه‌ی ایده‌آلی است.
مشخصات آیفون 16 نرمال اپل؛ بررسی مزایا معایب + قیمت - تکفای

۳. گزینه‌های پرچم‌دار و لوکس (بالای ۳۵ میلیون تومان)

اگر بودجه‌ی بالایی دارید و به دنبال بهترین تجربه کاربری، دوربین و نمایشگر هستید:

iPhone 16 / 16 Pro Max

100,299,000 – ۱۹۳,۸۱۹,۰۰۰

اکوسیستم اپل، به‌روزرسانی طولانی‌مدت، دوربین فوق‌العاده

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G

143,000,000 – ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

دوربین 200MP، صفحه‌نمایش ۶.۹ اینچ، قلم S Pen

Xiaomi 15 Ultra

134,999,000

دوربین حرفه‌ای، باتری 5410mAh، رم 16GB

Samsung Galaxy Z Fold6 5G

175,995,000

گوشی تاشو، صفحه‌نمایش 7.6 اینچ، نوآوری بالا

Nothing Phone 3 5G

89,000,000

طراحی منحصربه‌فرد، اندروید پاک، امتیاز 5.0

یشنهاد ویژه:

اگر اندروید می‌خواهید: Xiaomi 15 Ultra یا Galaxy S25 Ultra
اگر آیفون می‌خواهید: iPhone 16 Pro Max (256 یا ۵۱۲ گیگابایت).
اگر طراحی خاص دوست دارید: Nothing Phone 3 یا Galaxy Z Fold6
OnePlus Open vs Samsung Galaxy Z Fold 5: What's Coming? | Times Now

‌نکات کلیدی برای خرید هوشمندانه

باتری: اگر مسافرت زیاد دارید یا از گوشی زیاد استفاده می‌کنید، گوشی‌هایی با باتری بالای 5000mAh (مثل Honor X9c با 6600mAh) را انتخاب کنید.

دوربین: مدل‌های 200MP (مثل Redmi Note 14 Pro/Plus یا S25 Ultra) برای عکاسی حرفه‌ای عالی هستند.
5G: اگر در آینده نزدیک 5G در ایران فعال شود، گوشی‌های 5G (مثل Galaxy A36 5G یا Poco M7 Pro 5G) سرمایه‌گذاری بهتری هستند.

امتیاز کاربران: به گوشی‌هایی با امتیاز ۴.۵ به بالا اعتماد بیشتری کنید (مثل Poco M7 Pro 5G با ۴.۸).
گارانتی و پشتیبانی: گوشی‌های سامسونگ و شیائومی در ایران پشتیبانی بهتری دارند.

جمع‌بندی نهایی

کم‌هزینه ولی کاربردی

Redmi 13 4G یا Poco C75

تعادل قیمت و کیفیت

Poco M7 Pro 5G یا Redmi Note 13 Pro 5G

برند معتبر + 5G

Samsung Galaxy A36 5G

لوکس و حرفه‌ای

iPhone 16 Pro Max یا Xiaomi 15 Ultra

طراحی خاص و نوآورانه

Nothing Phone 3 یا Galaxy Z Fold6
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت گوشی موبایل قیمت موبایل آیفون شیائومی گوشی جدید سامسونگ آیفون پرو مکس آیفون 16 قیمت آیفون گوشی لوکس خرید گوشی راهنمای خرید خبر فوری
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
قیمت گوشی‌های آیفون
قیمت حدودی آیفون ۱۶ با تعرفه واردات ۳۰ درصدی
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
قیمت روز گوشی موبایل 
قیمت روز گوشی موبایل
قیمت آیفون ۱۶ حباب دارد، برای خرید عجله نکنید
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
قیمت روز گوشی موبایل
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
قیمت روز گوشی موبایل
قیمت روز گوشی موبایل
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۳ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۷ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۶ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aLI
tabnak.ir/005aLI