به گزارش تابناک؛ در فاصله یک هفته تا آغاز مسابقات رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی هنوز خبری از صدور روادید برای بازیکنان ایرانی از سوی آمریکایی‌ها نیست. با توجه به بعد زیاد مسافت و هم‌چنین استراحت و تطبیق کشتی‌گیران با شرایط آب و هوایی کشور آمریکا، این موضوع باید در نهایت تا پایان هقته جاری مشخص شود تا کشتی‌گیران ایران به مشکل جدی برنخورند.

رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی‌ زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از دوشنبه هفته آینده در لاس وگاس آمریکا برگزار می شود.

شیطنت میزبان در صدور روادید برای کشتی‌گیران ایران در حالی است که رییس فدراسیون کشتی ایران بارها تاکید کرده در صورتی که حتی برای یک کشتی‌گیر ایران نیز روادید صادر نشود، تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در این رقابت‌ها حاضر نمی‌شوند.