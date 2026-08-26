امارات ویزای طلایی هادی چوپان را باطل کرد



به گزارش تابناک؛ هادی چوپان با انتشار این استوری اعلام کرد که امسال در مسابقات مسترالمپیا حضور نخواهد داشت.

چوپان برای انجام مصاحبه جهت دریافت ویزا قصد داشت به سفارت آمریکا در امارات برود اما به دلیل مشکلات ورود به امارات، چوپان حضور در مسترالمپیا را از دست داد.

چوپان در دوره جنگ بارها از ایران حمایت کرده و در اینستاگرامش حمله آمریکا و اسرائیل را محکوم کرده بود. امارات یکی از پایگاه‌های اصلی اطلاعاتی علیه ایران در این جنگ بود.



چوپان گفته عصر چهارشنبه به فرودگاه شیراز رفتم تا مستقیماً به دبی پرواز کنم، اما اجازه سوار شدن به هواپیما را پیدا نکردم. به من اطلاع دادند که ویزای طلایی ۱۰ ساله امارات من غیرفعال شده است. بلافاصله تصمیم گرفتم به تهران بروم و از آنجا دوباره تلاش کنم، اما متأسفانه همان پاسخ را دریافت کردم.