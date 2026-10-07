تشکر فدراسیون کشتی ایران از آمریکا

به گزارش تابناک؛ فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران برای حضور ۳۹ نفر از اعضای تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال آمریکا اقدام کرده بود که ویزای ۳۸ نفر صادر شد.



تنها ویزای یک کمک‌مربی به دلیل نقص و ارسال دیرهنگام مدارک صادر نشده و نماینده فدراسیون کشتی ایران در ترکیه، پیگیر صدور ویزای وی است و امیدوارم این موضوع نیز به‌زودی برطرف شود.



فدراسیون کشتی ایران از اتحادیه جهانی کشتی و فدراسیون کشتی آمریکا به دلیل همکاری و تلاش برای صدور کامل ویزای تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران، تشکر و قدردانی کرد.

منبع: سایت رسمی فدارسیون کشتی ایران