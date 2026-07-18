رد ویزای ستاره اسپانیا به دلیل سفر به ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ خوان کاپدویلا، مدافع چپ پیشین تیم ملی اسپانیا و قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰، پس از رد شدن درخواست ویزای سفرش به آمریکا، با انتشار پیامی از دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده، درخواست کمک کرد تا بتواند در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشته باشد.
کاپدویلا که همراه با نسل طلایی اسپانیا قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی و یورو ۲۰۰۸ را تجربه کرده است، برای سفر به نیویورک و تماشای دیدار فینال جام جهانی بین اسپانیا و آرژانتین درخواست مجوز سفر داده بود، اما با پاسخ منفی مقامات مهاجرت آمریکا مواجه شد.
روزنامه اکیپ فرانسه گزارش داد که این ستاره ۴۸ ساله همه مقدمات سفر خود و خانوادهاش را برای حضور در فینال روز یکشنبه در ورزشگاه نیوجرسی فراهم کرده بود، اما رد شدن درخواست ویزای او باعث ناامیدی شدیدش شد و او را به انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» خطاب به ترامپ واداشت.
بر اساس این گزارش، درخواست مجوز سفر الکترونیکی (ESTA) کاپدویلا و اعضای خانوادهاش رد شده است.
کاپدویلا در پیام خود نوشت: به کمک نیاز دارم، آقای دونالد ترامپ! همین حالا به من اطلاع دادهاند که به دلیل رد شدن درخواست مجوز سفر الکترونیکی (ESTA)، نمیتوانم همراه فرزندانم به دیدار فینال بروم.
کاپدویلا در گفتوگو با برنامه «ال پارتیدازو دِ کوپه» دلیل رد شدن درخواست مجوز سفر خود را نیز فاش کرد. او گفت درخواست ESTA به این دلیل رد شده که در سال ۲۰۱۶ برای انجام یک مسابقه رسمی به ایران سفر کرده بود.
او با ابراز ناراحتی از این اتفاق افزود: آیا کسی میتواند در حل این مشکل به من کمک کند؟ نمیتوانید تصور کنید چقدر دوست داشتم در کنار همتیمیهای قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ و همچنین این تیم حاضر باشم و آنها را تشویق کنم. باورم نمیشود که اجازه ورود به آمریکا را نداشته باشم و این لحظه ویژه را همراه فرزندانم که عاشق فوتبال هستند از دست بدهم. اگر کسی راهحلی برای این مشکل دارد، تا همیشه از صمیم قلب قدردانش خواهم بود.
این اسطوره فوتبال اسپانیا تأکید کرد که همچنان امیدوار است به همراه همسر و فرزندانش در فینال جام جهانی حضور پیدا کند، هرچند معتقد است حل این مشکل در فرصت کوتاه باقیمانده بسیار دشوار خواهد بود.
دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان تیمهای ملی اسپانیا و آرژانتین، روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
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