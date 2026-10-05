طرح تثبت کالا در تهران کلید خورد و قیمت کالا‌های اساسی «تورم صفر» اعلام شد. قرار است کالا‌های اساسی در ۶ ماه بدون افزایش قیمت ارائه شود.

به گزارش تابناک؛ طرح تثبیت کالا (تورم صفر ) از هفته پیش در تهران آغاز شد و به هر تهرانی با کد ملی محصولات بدون نرخ تورمی داده می‌شود.

نرخ کالاها به این شرح اعلام می شود؛

برنج پاکستانی سوپر باسماتی (کرنل) به قیمت ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم،

برنج پاکستانی باسماتی ۳۸۶ به قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم

و برنج هندی ۱۷۱۸ به قیمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شود.

گوشت منجمد گوساله و گوشت منجمد گوسفند هر دو با قیمت ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسد.

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چرا خریدهای ساده سخت شده‌اند؟

ماکارونی رشته‌ای با قطر ۱.۲ و ۱.۵ در بسته‌های ۷۰۰ گرمی به قیمت ۷۰۰ هزار ریال،

روغن پخت و پز در بطری‌های ۸۱۰ گرمی به قیمت ۳ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۸۶۰ ریال

و روغن سرخ‌کردنی در بطری‌های ۸۱۰ گرمی به قیمت ۳ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۷۳۰ ریال عرضه می‌گردد.

همچنین روغن پخت و پز در بطری‌های ۱۳۵۰ گرمی به قیمت ۵ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۸۹۰ ریال

و روغن سرخ‌کردنی در بطری‌های ۱۳۵۰ گرمی به قیمت ۶ میلیون و ۴۵ هزار و ۱۶۰ ریال به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

شکر فله با قیمت ۱ میلیون و ۸۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم،

رطب مضافتی بم سه رچ در بسته‌های ۶۰۰ گرمی به قیمت ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال

و سویا در بسته‌های ۵۰۰ گرمی به قیمت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال فروخته می‌شود.

عدس به قیمت ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال،

لوبیا چیتی به قیمت ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال،

نخود به قیمت ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال،

لپه ریز به قیمت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال

و لوبیا قرمز به قیمت ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

منبع: فارس