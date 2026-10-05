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طرح تثبت کالا در تهران کلید خورد

طرح تثبت کالا در تهران کلید خورد و قیمت کالا‌های اساسی «تورم صفر» اعلام شد. قرار است کالا‌های اساسی در ۶ ماه بدون افزایش قیمت ارائه شود.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۴۱
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759 بازدید
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تورم صفر

به گزارش تابناک؛ طرح تثبیت کالا (تورم صفر ) از هفته پیش در تهران آغاز شد و به هر تهرانی با کد ملی محصولات بدون نرخ تورمی داده می‌شود.

نرخ کالاها به این شرح اعلام می شود؛

 برنج پاکستانی سوپر باسماتی (کرنل) به قیمت ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم،

برنج پاکستانی باسماتی ۳۸۶ به قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم

و برنج هندی ۱۷۱۸ به قیمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شود.

گوشت منجمد گوساله و گوشت منجمد گوسفند هر دو با قیمت ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسد.

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ماکارونی رشته‌ای با قطر ۱.۲ و ۱.۵ در بسته‌های ۷۰۰ گرمی به قیمت ۷۰۰ هزار ریال،

روغن پخت و پز در بطری‌های ۸۱۰ گرمی به قیمت ۳ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۸۶۰ ریال

و روغن سرخ‌کردنی در بطری‌های ۸۱۰ گرمی به قیمت ۳ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۷۳۰ ریال عرضه می‌گردد.

همچنین روغن پخت و پز در بطری‌های ۱۳۵۰ گرمی به قیمت ۵ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۸۹۰ ریال

و روغن سرخ‌کردنی در بطری‌های ۱۳۵۰ گرمی به قیمت ۶ میلیون و ۴۵ هزار و ۱۶۰ ریال به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

شکر فله با قیمت ۱ میلیون و ۸۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم،

رطب مضافتی بم سه رچ در بسته‌های ۶۰۰ گرمی به قیمت ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال

و سویا در بسته‌های ۵۰۰ گرمی به قیمت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال فروخته می‌شود.

عدس به قیمت ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال،

 لوبیا چیتی به قیمت ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال،

نخود به قیمت ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال،

لپه ریز به قیمت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال

 و لوبیا قرمز به قیمت ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
منبع: فارس

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تورم صفر کالای اساسی قیمت کالاهای اساسی تورم طرح تثبیت کالا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
اهواز گرانترین شهر ایران هم قیمتها رو ثابت کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
بعد 6 ماه 3برابر میکنن تمام این مدت رو جبران کنه!این که نشد راه حل ،جلوی رشد دلار رو بگیرید همه چیز ثابت میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
افرین
heidar
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
1
پاسخ
خسته نباشید دلاور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
از کی؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
تا انتخابات
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
ترفندي است...بعد از مدتي صفي ميشه و بعدش هم ناياب
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