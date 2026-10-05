طرح تثبت کالا در تهران کلید خورد
به گزارش تابناک؛ طرح تثبیت کالا (تورم صفر ) از هفته پیش در تهران آغاز شد و به هر تهرانی با کد ملی محصولات بدون نرخ تورمی داده میشود.
نرخ کالاها به این شرح اعلام می شود؛
برنج پاکستانی سوپر باسماتی (کرنل) به قیمت ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم،
برنج پاکستانی باسماتی ۳۸۶ به قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم
و برنج هندی ۱۷۱۸ به قیمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه میشود.
گوشت منجمد گوساله و گوشت منجمد گوسفند هر دو با قیمت ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم به فروش میرسد.
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چرا خریدهای ساده سخت شدهاند؟
ماکارونی رشتهای با قطر ۱.۲ و ۱.۵ در بستههای ۷۰۰ گرمی به قیمت ۷۰۰ هزار ریال،
روغن پخت و پز در بطریهای ۸۱۰ گرمی به قیمت ۳ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۸۶۰ ریال
و روغن سرخکردنی در بطریهای ۸۱۰ گرمی به قیمت ۳ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۷۳۰ ریال عرضه میگردد.
همچنین روغن پخت و پز در بطریهای ۱۳۵۰ گرمی به قیمت ۵ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۸۹۰ ریال
و روغن سرخکردنی در بطریهای ۱۳۵۰ گرمی به قیمت ۶ میلیون و ۴۵ هزار و ۱۶۰ ریال به دست مصرفکننده میرسد.
شکر فله با قیمت ۱ میلیون و ۸۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم،
رطب مضافتی بم سه رچ در بستههای ۶۰۰ گرمی به قیمت ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال
و سویا در بستههای ۵۰۰ گرمی به قیمت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال فروخته میشود.
عدس به قیمت ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال،
لوبیا چیتی به قیمت ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال،
نخود به قیمت ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال،
لپه ریز به قیمت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال
و لوبیا قرمز به قیمت ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
منبع: فارس