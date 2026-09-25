قیمت جدید کالاهای اساسی اعلام شد
رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به سوم مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد هر کیلو گوشت مرغ در بازار بین ۲۵۰ تا ۲۹۰ هزار تومان در حال عرضه و فروش است.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۰۷| |
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به گزارش تابناک؛ رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۳ مهر ۱۴۰۵ انجام شد.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار میآید. در این بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ بستهبندی ۲۵۰ تا ۲۹۰ هزار تومان، راسته گوساله یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان، شقه گوسفند یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و هر شانه تخممرغ ۳۰ عددی بین ۲۶۰ تا ۵۳۰ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.
قیمت کالاهای اساسی
|کالاهای اساسی
|قیمت
|گوشت مرغ
|۲۵۰-۲۹۰
|گوشت بوقلمون بدون بستهبندی
|۴۵۰
|تخممرغ (شانه ۳۰ عددی)
|۲۶۰-۵۳۰
|راسته گوساله بدون استخوان بستهبندی در محل داخلی آزاد
|۱.۷۹۰.۰۰۰
|شقه کامل گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد
|۱.۵۳۰.۰۰۰
|دنبه بستهبندی یک کیلوگرمی
|۹۹۰
|ران شترمرغ بستهبندی یک کیلوگرمی
|۲.۲۰۰.۰۰۰
|ماهی پرورشی تیلاپیا
|۱۸۰
|ماهی پرورشی اوزون برون
|۹۵۰
|شیر بطری ۹۴۶ گرمی کم چرب
|۱۰۰-۱۳۷.۵۰۰
|کره ۵۰ گرمی
|۶۲-۶۴.۲۰۰
|خامه ساده ۲۰۰ گرمی
|۸۰-۱۲۰
|ماست دبهای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب
|۲۸۵
|پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی
|۱۷۲.۵۵۰-۱۸۸.۶۰۰
|برنج ایرانی
|۳۶۰-۵۶۰
|برنج خارجی
|۱۳۹-۳۴۰
|روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی
|۳۶۲-۴۸۱
|روغن مخصوص پخت و پز ۸۱۰ گرمی
|۳۳۰-۳۷۹
|چای ایرانی بستهبندی ۴۵۰ گرمی
|۷۵۰
|چای خارجی ۵۰۰ گرمی
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۸۹۹.۹۰۰-۱.۲۹۹.۰۰۰
منبع: مهر
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