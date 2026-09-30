En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قیمت مرغ کاهش یافت

قیمت مرغ در روز‌های اخیر روند کاهشی گرفت و به نرخ ۲۴۰ هزار تومان در هر کیلو رسید؛ نرخی که با توجه به قیمت تمام‌شده اعلام‌شده برای تولید، پایین‌تر از هزینه تولید مرغداران است.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۷۴
| |
1317 بازدید
|
۵
قیمت مرغ

به گزارش تابناک؛ قیمت مرغ در بازار طی روز‌های اخیر کاهش یافته و بر اساس مشاهدات میدانی، بهای هر کیلو مرغ با افتی مشهود به ۲۴۰ هزار تومان کاهش یافت؛ نرخی که با توجه به قیمت تمام‌شده اعلام‌شده برای تولید، پایین‌تر از هزینه تولید مرغداران قرار دارد.

در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران نیز مرغ کامل تازه با قیمت ۲۵۰ هزار تومان و در بازار خرده فروشی تا ۲۴۰ هزار تومان نیز عرضه می‌شود و به این ترتیب، مرغ برای مصرف‌کننده در سطحی مناسب و حتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تولیدکننده قرار گرفته است.

بر اساس اظهارات اخیر مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، قیمت تمام‌شده تولید هر کیلو مرغ حدود ۲۴۵ تا ۲۵۰ هزار تومان برآورد شده و تولیدکنندگان در هفته‌های اخیر به دلیل مازاد عرضه، محصول خود را با زیان عرضه کرده‌اند.

در همین حال، مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون نیز اعلام کرده است که فاصله قیمت مرغ از درب مرغداری تا بازار در مقطعی به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان رسیده است؛ موضوعی که اهمیت نظارت بر زنجیره توزیع و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت در حلقه‌های میانی را نشان می‌دهد.

 شرایط فعلی بازار مرغ دو روی متفاوت دارد؛ از یک سو کاهش قیمت، وضعیت مطلوبی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده و از سوی دیگر، تداوم عرضه مرغ پایین‌تر از هزینه تولید می‌تواند زیان تولیدکنندگان و در ادامه کاهش انگیزه برای جوجه‌ریزی و تولید را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین گزارش خرید حمایتی مرغ مازاد با هدف تعدیل بازار و کاهش زیان مرغداران دوباره آغاز شده است.
منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
مرغ تازه گوشت سفید قیمت مرغ بازار گوشت کالای اساسی مرغ‌ تورم معیشت کاهش قیمت
مولانا بعد از هشت قرن هنوز حرف دارد/ آدم‌های مثنوی هنوز کنار ما هستند
3 سناریو برای قیمت دلار تا پایان اسفند 1405
چرا حال اینترنت این روزها خراب تر از همیشه است؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت گوشت مرغ، امروز ۸ مرداد ۱۴۰۴
قیمت واقعی مرغ اعلام شد
مرغ تازه کیلویی چند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
3
پاسخ
بر طبل شادانه بکوب ... !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
1
2
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی محاله!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
اهواز همیشه گرونه ۲۹۰ پایین نمی یاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
بنده خدا همسایه من مرغداری داره این دوره 6 میلیارد تومان ضرر کرده کل مرغداری رو گذاشته برای فروش به شما قول میدهم اگر وضعیت این جوری پیش بره هیچ مرغداری جوجه ریزی نخواهد کرد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
افشاگری مجری زن از دلیل جدایی‌اش از صداوسیما
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان
لحظات بمباران کیش وسط اجرای برنامه علی اوجی
این تصاویر پرواز ابابیل بر فراز کعبه است؟
عصبانیت داماد حسن روحانی از تجمع کنندگان را ببینید
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!
لحظه تصادف وحشتناک شاخ به شاخ
کالابرگ الکترونیکی کی واریز می‌شود؟ / جدول زمان‌بندی ماهانه برای همه دهک‌ها
ویدیوهای تازه از تظاهرات سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت
دشمنان دیگر توان بازگرداندن ایران به گذشته را ندارند / روزهای آینده به‌مراتب شکوهمندتر از امروز خواهد بود
قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵/ سکه امامی در آستانه‌ی انفجار !
افشاگری خانم بازیگر از سانسور رابطه‌اش با پارسا پیروزفر
عراقچی: دلیلی ندارد به دیپلماسی برگردیم / برای جنگ آخرالزمانی هم آماده‌ایم + زیرنویس
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۳۹ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۰ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۵۸ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rL0
tabnak.ir/005rL0