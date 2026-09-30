قیمت مرغ کاهش یافت
به گزارش تابناک؛ قیمت مرغ در بازار طی روزهای اخیر کاهش یافته و بر اساس مشاهدات میدانی، بهای هر کیلو مرغ با افتی مشهود به ۲۴۰ هزار تومان کاهش یافت؛ نرخی که با توجه به قیمت تمامشده اعلامشده برای تولید، پایینتر از هزینه تولید مرغداران قرار دارد.
در میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران نیز مرغ کامل تازه با قیمت ۲۵۰ هزار تومان و در بازار خرده فروشی تا ۲۴۰ هزار تومان نیز عرضه میشود و به این ترتیب، مرغ برای مصرفکننده در سطحی مناسب و حتی پایینتر از قیمت تمامشده تولیدکننده قرار گرفته است.
بر اساس اظهارات اخیر مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، قیمت تمامشده تولید هر کیلو مرغ حدود ۲۴۵ تا ۲۵۰ هزار تومان برآورد شده و تولیدکنندگان در هفتههای اخیر به دلیل مازاد عرضه، محصول خود را با زیان عرضه کردهاند.
در همین حال، مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون نیز اعلام کرده است که فاصله قیمت مرغ از درب مرغداری تا بازار در مقطعی به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان رسیده است؛ موضوعی که اهمیت نظارت بر زنجیره توزیع و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت در حلقههای میانی را نشان میدهد.
شرایط فعلی بازار مرغ دو روی متفاوت دارد؛ از یک سو کاهش قیمت، وضعیت مطلوبی برای مصرفکنندگان ایجاد کرده و از سوی دیگر، تداوم عرضه مرغ پایینتر از هزینه تولید میتواند زیان تولیدکنندگان و در ادامه کاهش انگیزه برای جوجهریزی و تولید را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین گزارش خرید حمایتی مرغ مازاد با هدف تعدیل بازار و کاهش زیان مرغداران دوباره آغاز شده است.
منبع: تسنیم