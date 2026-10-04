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مهدی ترابی پاسخ تراکتور را نداد

هافبک تراکتور تبریز پاسخی به درخواست تمدید زودهنگام قراردادش با تبریزی‌ها نداده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۰۸
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مهدی ترابی

به گزارش تابناک، مهدی ترابی که آخرین فصل قراردادش با تراکتور را پشت سر می‌گذارد، تاکنون پاسخی به درخواست باشگاه برای تمدید قرارداد نداده و اطرافیانش از تصمیم او برای بازگشت به تهران خبر می‌دهند.

ترابی که به دلیل پارگی رباط صلیبی ادامه فصل جاری را از دست داده است، در شرایطی دوران نقاهت خود را در تهران سپری می‌کند که قراردادش با تراکتور در پایان فصل به اتمام می‌رسد.

باشگاه تراکتور تمایل خود برای ادامه همکاری با این بازیکن را اعلام کرده و خواستار تمدید قرارداد او شده است، اما ترابی تاکنون پاسخی به این درخواست نداده است تا وضعیت ادامه حضورش در تبریز در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد این بازیکن تمایلی به ماندن در تراکتور ندارد و تصمیمش این است که به هر شکل ممکن به تهران بازگردد و فوتبال خود را در پایتخت ادامه دهد.

ترابی پس از مصدومیت نیز در تبریز نمانده و برای سپری کردن دوران درمان و نقاهت راهی تهران شده است تا کمی دور از هیاهوی درخواست مدیران تراکتور برای تمدید زودهنگام قراردادش قرار بگیرد.

منبع: مهر

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