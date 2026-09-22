حذف جنجالی سه بازیکن از تیم ملی فوتبال

فهرست ۲۶ نفره تیم ملی فوتبال ایران برای دو بازی مقابل ازبکستان و روسیه جهت آماده‌سازی پیش از جام ملت‌های آسیا در حالی اعلام شده که نسبت به فهرست جام جهانی ۲۰۲۶، تغییرات قابل توجهی در جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی ایجاد شده است.

به گزارش تابناک، لیست ۲۶ نفره تیم ملی برای دیدار دوستانه مقابل ازبکستان و روسیه، پیش از جام ملت های آسیا در حالی اعلام شد که با تغییرات قابل توجهی همراه بود.

مقایسه فهرست تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ با فهرست جدید، از تغییراتی در چند پست حکایت دارد، تغییراتی که با اضافه شدن بازیکنان جدیدی مانند محمد نادری، محمدمهدی زارع، عارف آغاسی، سامان فلاح، عارف حاجی‌عیدی، میلاد سورگی، شهاب زاهدی، میلاد سورگی، مهدی لیموچی و بازگشت سردار آزمون به تیم ملی همراه شده و در مقابل، غیبت بازیکنانی مانند دانیال ایری، علی علی‌پور، میلاد محمدی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، روزبه چشمی، علیرضا جهانبخش، سامان قدوس، مهدی ترابی و مهدی قائدی را به همراه داشته است. این فهرست تیم ملی را با ترکیبی متفاوت نسبت به جام جهانی وارد مسیر آماده‌سازی برای جام ملت‌های آسیا خواهد کرد.

خط دروازه با سه چهره بدون تغییر

در فهرست جدید تیم ملی، تغییر خاصی در جمع دروازه‌بان‌ها دیده نمی‌شود. علیرضا بیرانوند، سیدحسین حسینی و سیدپیام نیازمند که هر سه در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز حضور داشتند، بار دیگر در فهرست تیم ملی قرار گرفته‌اند. محمد خلیفه که در لیست تیم ملی برای دیدار های جام جهانی حضور داشت غایب اصلی لیست حال حاضر برای این اردو است که تیم ملی امید را در بازی های آسیایی ناگویا همراهی می‌کند.

خط دفاع؛ چند خروج و چند چهره جدید

بیشترین تغییرات در فهرست جدید در خط دفاع رخ داده است که محمد نادری، محمدمهدی زارع، عارف آغاسی و سامان فلاح به جمع مدافعان اضافه شده‌اند. در مقابل، دانیال ایری، میلاد محمدی و محمدحسین کنعانی‌زادگان که در جام جهانی در فهرست تیم ملی بودند، این بار دعوت نشده‌اند. در سمت دیگر، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، احسان حاج‌صفی، صالح حردانی، رامین رضاییان و آریا یوسفی همچنان در جمع ملی‌پوشان حضور دارند.

میانه میدان؛ حفظ نفرات اصلی و اضافه شدن یک چهره

در خط هافبک، سعید عزت‌اللهی و محمد قربانی همچنان در فهرست حضور دارند، اما روزبه چشمی که یکی از نفرات تیم ملی در جام جهانی بود، در فهرست جدید دیده نمی‌شود. در واقع چشمی که در زمان جام جهانی مصدوم بود، با تیم ملی به آمریکا رفت اما حالا که مصدومیتش برطرف شده، به تیم ملی دعوت نمی‌شود!

عارف حاجی‌عیدی نیز یکی از نفرات جدید این بخش است. همچنین امید نورافکن که در جام جهانی در فهرست انتظار قرار داشت و تیم ملی را در سفر به این رقابت‌ها همراهی کرد، این بار در فهرست اصلی قرار گرفته است.

وینگرها؛ خروج قایدی و ترابی و دعوت نیمکت‌نشین پرسپولیس

در جمع وینگرها تغییرات قابل توجهی رخ داده است. محمد محبی که در جام جهانی حضور داشت، همچنان در فهرست باقی مانده، اما مهدی قائدی و مهدی ترابی از جمع ملی‌پوشان خارج شده‌اند. در این بخش، میلاد سورگی برای نخستین مرتبه به تیم ملی دعوت شده و مهدی لیموچی نیز پس از پشت سر گذاشتن یک مصدومیت سخت، بار دیگر به جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی برگشته است.

حضور دوباره امیرحسین محمودی، بازیکن جوان پرسپولیس، نیز از دیگر نکات قابل توجه فهرست جدید است. محمودی در حالی به تیم ملی دعوت شده که در پرسپولیس نیمکت‌نشین است و مهدی تارتار به او بازی نمی‌دهد.

مهدی محبی نیز دیگر بازیکنی است که در این پست به تیم ملی دعوت شده است.

جهانبخش و قدوس؛ غیبت به دلیل مصدومیت

علیرضا جهانبخش که در جام جهانی یکی از نفرات تیم ملی بود، در فهرست جدید حضور ندارد. جهانبخش در حال سپری کردن روند درمانی مربوط به یک مصدومیت قدیمی است و به همین دلیل در این اردو حاضر نخواهد بود. سامان قدوس نیز دیگر غایب سرشناس تیم ملی است که به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر نتوانسته در فهرست جدید قرار بگیرد.

خط حمله؛ بازگشت آزمون و زاهدی

در خط حمله، دو بازگشت مهم رقم خورده است. سردار آزمون که در جام جهانی غایب بود، بار دیگر در فهرست تیم ملی قرار گرفته است. شهاب زاهدی نیز پس از حدود دو سال دوباره به تیم ملی دعوت شده است. زاهدی آخرین بار حدود دو سال پیش در تورنمنت کافا برای ایران بازی کرده بود و پس از عملکردش در فوتبال مالزی، بار دیگر فرصت حضور در تیم ملی را به دست آورده است. زاهدی با ثبت ۵ گل در ۳ بازی، نه تنها اعتماد کادر فنی جوهور دارالتعظیم را جلب کرده، بلکه نام خود را به عنوان دومین گلزن برتر «لیگا سوپر» مالزی ثبت کرده است.

مهدی طارمی و دنیس اکرت نیز دیگر مهاجمان حاضر در فهرست جدید هستند.

صیادمنش، قایدی و کنعانی‌زادگان مورد غضب قلعه‌نویی

در میان نفرات سرشناسی که از جام جهانی به فهرست جدید راه پیدا نکرده‌اند، نام مهدی قایدی و محمدحسین کنعانی‌زادگان نیز دیده می‌شود. قایدی و کنعانی‌زادگان در جام جهانی ۲۰۲۶ در فهرست تیم ملی حضور داشتند، اما در اردوی پیش از جام ملت‌های آسیا دعوت نشده‌اند. در حالی که برخی سعی داشتند کنعانی‌زادگان را مصدوم جلوه دهند اما کادر فنی اعلام کرده این بازیکن مصدوم نیست و دلایل دعوت نشدنش ربطی به مصدومیت ندارد.

در مورد مهدی قایدی هم این احتمال داده می‌شود حضورش در یک برنامه اینترنتی که در آن برنامه نگاه طنزآمیزی به حرکات دست قلعه‌نویی در لب خط زمین وجود داشت، ربط داشته باشد.

همچنین یکی از غایبان قابل توجه فهرست جدید، اللهیار صیادمنش است. این بازیکن با ثبت ۷ گل و ۲ پاس گل در لخ پوزنان لهستان، از جمله لژیونرهای موفق فوتبال ایران بوده اما در فهرست جدید تیم ملی قرار نگرفته و دستیار قلعه‌نویی هم دلیل آن را غیر فنی اعلام کرده؛ موضوعی که صیادمنش به شدت آن را رد و اعلام کرد در آخرین حضورش در اردوهای تیم ملی هیچ بی انضباطی نداشته است.

"تا این کادر فنی باشد دیگر برای تیم ملی بازی نمی‌کنم!"

صیادمنش همچنین گفته است که به نظر او کادر فنی توجه کافی به لژیونرها ندارد و عملکرد آنها را به شکل مناسبی زیر نظر نمی‌گیرد. او همچنین اعلام کرده تا زمانی که این کادر فنی در تیم ملی حضور داشته باشد، دیگر برای تیم ملی بازی نخواهد کرد.

دستیار امیر قلعه‌نویی همچنین اعلام کرده تا قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی حضور دارد، احمد نوراللهی دعوت نخواهد شد و پرونده حضور این بازیکن به علت بی انضباطی در تیم ملی بسته شده است.

نوراللهی در الوحده امارات ۶۲ بازی انجام داد و مجموعا ۱۶ گل و ۱۵ پاس گل ثبت کرد. او در کلبا امارات هم ۳۳ بازی انجام داده که در مجموع ۲ گل و پاس گل ثبت کرده است و به عنوان کاپیتان در این تیم اماراتی بازی می‌کند.

منبع: ایسنا