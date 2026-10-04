پس‌لرزه ها و حواشی کتک‌کاری در دیدار نوجوانان استقلال و شاهین ادامه دارد.

به گزارش تابناک، حواشی کتک‌کاری در دیدار تیم‌های نوجوانان استقلال و شاهین تهران ادامه دارد.

پیش‌تر هیات فوتبال استان تهران به دلیل اتفاقات این مسابقه، تمامی ۴۰ بازیکن لیست دو تیم را تا اطلاع ثانوی محروم کرده بود و همین باعث شد تا بازی امروز نوجوانان استقلال مقابل حامی به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد بازیکنان برگزار نشود‌.

مسئولان باشگاه استقلال مدعی هستند به آنها گفته شده برای حضور در بازی امروز از بازیکنان رده سنی پایین‌تر استفاده شود اما با توجه به برگزاری بازی روز گذشته نونهالان استقلال و عملی نبودن این موضوع به دلیل به شرایط سنی نابرابر، استقلال امروز با همان تیم نوجوانانش به زمین رفته و با توجه به محرومیت اجازه بازی به آنها داده نشده است.

باشگاه استقلال به دلیل اتفاقات بازی با شاهین ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد کادرفنی تیم نوجوانان خود را کسر و این افراد را توبیخ کرده و تعهد گرفته که در صورت تکرار چنین اتفاقاتی آنها را بدون قید و شرط از تیم اخراج خواهد کرد.

جلسه کمیته انضباطی برای رسیدگی به اتفاقات دیدار نوجوانان استقلال و شاهین فردا برگزار می‌شود و احتمالا تعدادی از نفرات و بازیکنان خاطی مسابقه مذکور با جریمه و محرومیت قطعی مواجه خواهند شد.

منبع: فارس