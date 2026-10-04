در پی تداوم اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی، ادورا ژفری، وزیر آموزش و پرورش این کشور از تعطیلی یا بسته بودن جزئی ۴۰۰ تا ۵۰۰ مدرسه این کشور خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه گاردین، ادوار ژفری، وزیر آموزش و پرورش فرانسه امروز-یکشنبه-در پی تداوم اعتراضات دانش‌آموزان این کشور گفت که ۴۰۰ تا ۵۰۰ دبیرستان پس از هفته‌ای که پلیس ضدشورش با دانش‌آموزان دبیرستانی درگیر شد و اعتراضات درباره شرایط کلاس‌ها در سراسر کشور گسترش یافت، به‌طور جزئی یا کامل تعطیل خواهند ماند.

بنا بر این گزارش، ژفری می‌گوید با توجه به ناآرامی‌ها، درس‌ها «کاملا یا تا حدی تعلیق» خواهند شد.

او فاش کرد که از زمان آغاز اعتراضات، ۲۴ مدرسه «سوخته یا غارت» شده و ۷۸ نفر از اعضای کادر آموزشی زخمی شده‌اند، وضعیتی «بی‌سابقه».

دست‌کم ۵ هزار نفر، عمدتا نوجوانان، بازداشت و ده‌ها نفر، از جمله دانش‌آموزان و معلمان، مجروح شده‌اند. اتحادیه‌ها نیز از معلمان خواسته‌اند که اعتصاب کنند.

اعتراضات هفته گذشته در منطقه پاریس و از زمانی آغاز شد که دانش‌آموزان در اعتراض به شرایطی مانند شلوغی بیش‌ازحد کلاس‌ها، کمبود معلم و ساختمان‌های فرسوده تحصن کردند.

در برخی موارد، تجمعات خشونت‌آمیزتر شده‌اند؛ معترضان ماسک می‌پوشند، در خیابان‌ها آتش روشن می‌کنند و ویدئوهایی نشان می‌دهد که افسران پلیس از باتوم علیه دانش‌آموزان استفاده می‌کنند.

قرار بود این هفته سه‌شنبه اعتراضات بیشتری برگزار شود که باعث شد نیروهای انتظامی این آخر هفته بگویند اوضاع «از کنترل خارج شده است.»

پاتریس فور، رئیس پلیس پاریس به دانش‌آموزان گفته است که محاصره مدارس را رها کنند و به شکل‌ مسالمت‌آمیز اعتراض بازگردند.

ادوارد گفری، وزیر آموزش فرانسه، پس از اعتراضات خشونت‌آمیز دانش‌آموزان به کمبود معلم، ساختمان‌های فرسوده مدارس و کلاس‌های درس پرجمعیت، از تعطیلی تا ۵۰۰ دبیرستان، چه به صورت جزئی و چه به طور کامل، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، گفری روز یکشنبه گفت که کلاس‌ها در تقریباً ۴۰۰ تا ۵۰۰ دبیرستان «به طور کامل یا جزئی» تعطیل خواهند شد، زیرا «شرایط امنیتی برآورده نشده است».