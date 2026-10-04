حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در اظهاراتی کوتاه، تحولات اخیر در جبهه تعز و حملات نیروهای یمنی به تأسیسات نفتی عربستان را نشانه تغییرات میدانی در روند درگیری‌ها دانست.

به گزارش تابناک، حزام الاسد،؛ عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تعز آزاد می‌شود و آرامکوی ریاض و خریص عربستان در آتش می‌سوزند.

با بیرون‌راندن نیروهای وابسته به عربستان سعودی از منطقۀ التربة، مسیرهای منتهی به تعز قطع شده و مرکز استان تعز تحت محاصره نیروهای یمنی قرار گرفته است.