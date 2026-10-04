En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تعز آزاد می‌شود و آرامکوی ریاض در آتش می‌سوزد

حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در اظهاراتی کوتاه، تحولات اخیر در جبهه تعز و حملات نیروهای یمنی به تأسیسات نفتی عربستان را نشانه تغییرات میدانی در روند درگیری‌ها دانست.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۸۶
| |
1540 بازدید
یمن

به گزارش تابناک، حزام الاسد،؛ عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:  تعز آزاد می‌شود و آرامکوی ریاض و خریص عربستان در آتش می‌سوزند.

با بیرون‌راندن نیروهای وابسته به عربستان سعودی از منطقۀ التربة، مسیرهای منتهی به تعز قطع شده و مرکز استان تعز تحت محاصره نیروهای یمنی قرار گرفته است.

توییت

اشتراک گذاری
برچسب ها
یمن عربستان تعز آرامکو ریاض
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
هنر ایران چند شورا می‌خواهد؟/ از شورای فرهنگ و هنر تا شورای عالی هنر و ادبیات
«نجلا بودن» و «فاطمه المنصوری»؛ دو زن عربی که نخست‌وزیر شدند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس خسارات ایران به تجهیزات آمریکایی در عربستان
ادعای پیشروی یمن تا نزدیکی باب‌المندب
واکنش تند انصارالله به ادعای حمله یمن به مدینه
توقف پروازها در فرودگاه بین‌المللی طائف عربستان
انفجارهای شدید در پی حملات یمن به چند شهر عربستان
توضیح یمن درباره عبور کشتی‌ها از باب المندب
آرامکو زیر حملات موشکی یمن رفت
آتش به جان تأسیسات آرامکو افتاد
اعزام ۴۰ هزار نیروی پاکستانی به عربستان
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
دختران موسوی و رسایی؛ دو روایت متفاوت از قانون / ایستادگی در برابر حکم از دو مسیر
فواید خوردن انگور ناشتا
طرز تهیه کله پاچه برای صبحانه جمعه
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
سرعت عجیب حذف ورزشکار ایرانی در بازیهای آسیایی
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۸ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۲۰ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۷ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۴ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۹ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۶۳ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۲ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۵۲ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
سوپر انقلابی‌ها در آزمون سخت حکم رسایی / آنچه برای دیگران تجویز می‌کردید را بپذیرید!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rUs
tabnak.ir/005rUs