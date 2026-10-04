پیام سردار وحیدی برای افتخار آفرینی کاروان ایران و تیم المپیاد

به گزارش تابناک، پیام سردار سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی افتخار آفرینی و درخشش کاروان پرافتخار جمهوری اسلامی ایران با عنوان «فرشتگان میناب» در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کسب ۱۹ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز توسط کاروان پرافتخار جمهوری اسلامی ایران با عنوان «فرشتگان میناب» در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، جلوه درخشان و معنادار از اراده، غیرت و خودباوری فرزندان ایران اسلامی به ویژه در شرایط خطیر جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی علیه کشور است که افزودن برگ زرین دیگری در تاریخ این سرزمین رقم زد. این درخشش در اوج فشارها و تحریم‌ها، بغض و ناامیدی را بر اردوگاه دشمنان مستولی ساخت و شکوه عزت ملی و روحیه ملت مبعوث شده ایران را در بلندای اقتدار به نمایش گذاشت.

افتخارآفرینی بانوان و دختران ورزشکار، به‌ویژه کسب ۳ مدال طلا در همین دوره در برابر مجموع ۵ طلای ادوار پیشین این آوردگاهبزرگ قاره ای، نشان‌دهنده ظرفیت و جایگاه روزافزون زنان ایرانی و الگویی موفق از اصالت، شجاعت و قهرمانی بود.

اینجانب از یکایک قهرمانان، مدال‌آوران، مربیان، کادرهای فنی و خانواده‌های فداکار آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم و این موفقیت سترگ و تاریخی را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش و کاروان جمهوری اسلامی که مفتخر به نام شهدای مظلوم میناب بود ، تبریک می‌گویم و تداوم سربلندی، عزت و دستاوردهای افتخارساز در میدان ورزش کشور را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت درخشش غرورآفرین تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و سرافراز ایران،

دانش‌آموزان عزیز و افتخارآفرین،

دست‌اندرکاران و متولیان پرورش استعدادهای درخشان کشور،

سلام علیکم؛

خبر مسرت‌بخش و غرور انگیز کسب پنج مدال طلا و قهرمانی جهان برای سومین سال پیاپی توسط تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی هانوی ویتنام، با حضور ۶۶ کشور، مایه شادمانی و افتخار عمیق ملت ایران و نیروهای مسلح و مدافعان میهن اسلامی گردید.

این پیروزی ارزشمند، جلوه‌ای دیگر از توانمندی، پشتکار و استعداد جوانان این مرز و بوم در عرصه‌های علمی و بین‌المللی است و بار دیگر ثابت کرد که ایران اسلامی با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و متخصص، مسیر پیشرفت و سربلندی را با اقتدار ادامه می‌دهد.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این افتخار بزرگ به ملت شریف ایران، به ویژه دانش‌آموزان مدال‌آور، خانواده‌های گرامی‌شان، معلمان و اساتید دلسوز و مسئولان مربوطه، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون این عزیزان را تحت پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای نام ایران و ایرانی در جهان پرماجرای امروز آرزومندم.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه