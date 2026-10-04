استارلینک به سرعت در حال گسترش اینترنت دایرکت تو سل | Direct to Cell است که با «گوشی‌های LTE موجود» سازگاری دارد و استفاده از آن به هیچ‌گونه تغییر در سخت‌افزار و نرم‌افزار گوشی‌ها نیازی ندارد. به همین دلیل به زودی این اینترنت در دسترس همه قرار می‌گیرد و هرکس با موبایلش مستقیماً می‌تواند به ماهواره متصل شود و اینترنت باکیفیت و سرعت بالا استفاده کند. به این ترتیب برای استفاده از اینترنت استارلینک نیاز به گیرنده بزرگ نیز نخواهد بود. کیفیت کنونی این اینترنت را می‌بینید.