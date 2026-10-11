چرا سرعت اینترنت پایین است؟

وزیر ارتباطات گفت: علت اصلی کیفیت ضعیف اینترنت، تمرکز ارتباطات کشور بر شبکه همراه و ضعف شبکه ثابت است. برای حل این مشکل، پروژه فیبرنوری در دستورکار جدی وزارت ارتباطات قرار دارد. همزمان ارتقای شبکه همراه نیز پیگیری می‌شود

به گزارش تابناک، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی، دلایل افت کیفیت اینترنت کشور و عوامل مؤثر بر کیفیت شبکه را تشریح کرد.

وی درباره علت کندی سرعت اینترنت گفت: کیفیت شبکه موضوعی جدی است و باید بپذیریم که تحولات اساسی در این حوزه یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. عوامل متعددی بر کیفیت ارتباطات اثر می‌گذارند و برای بهبود وضعیت، باید مجموعه این عوامل را در نظر بگیریم.

وی افزود:‌برای توضیح این موضوع، اجازه بدهید از یک مقدمه شروع کنم. واقعیت این است که در حال حاضر، نسبت ترافیک اینترنت در شبکه ثابت و سیار کشور متناسب نیست. حدود ۲۵ درصد ترافیک روی شبکه ثابت قرار دارد و بخش عمده آن از طریق شبکه سیار منتقل می‌شود؛ در حالی که الگوی رایج در دنیا متفاوت است. این وضعیت باعث می‌شود که در مقاطعی، شبکه همراه به نقطه اشباع برسد و همین مسئله بر کیفیت خدمات اثر بگذارد. البته این تنها عامل مؤثر بر کیفیت نیست، اما یکی از عوامل مهمی است که باید برای اصلاح آن برنامه داشته باشیم.

هاشمی تأکید کرد: جهت‌گیری وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم نیز با همین نگاه دنبال شده است؛ یعنی تلاش کنیم بخش بیشتری از ترافیک کشور به شبکه ثابت و پروژه سواپ منتقل شود. اگر بخواهیم کیفیت ارتباطات را به شکل پایدار بهبود دهیم، باید زیرساخت‌های ارتباطی را به‌گونه‌ای توسعه دهیم که بار شبکه صرفاً بر دوش ارتباطات سیار نباشد.

وی افزود: یکی دیگر از مسائل، محدودیت‌های حوزه فرکانس است. ارائه خدمات در شبکه سیار به منابع فرکانسی وابسته است و در این زمینه با مخاطرات و محدودیت‌هایی مواجه هستیم.

وزیر ارتباطات گفت: در شرایط خاص و بحرانی کشور نیز ممکن است اختلالاتی در حوزه فرکانس ایجاد شود. طبیعتاً چنین اختلالاتی که برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمن در شرایط خاص ایجاد می‌شوند، بر کیفیت ارتباطات اثر می‌گذارند و آثار آن‌ها را در شبکه همراه مشاهده می‌کنیم.

موانع مردمی توسعه دکل‌ها بر کیفیت اینترنت اثر می‌گذارد

وزیر ارتباطات در ادامه گفتگو افزود:‌ البته باید توجه داشته باشیم که مشکلات شبکه همراه صرفاً به شرایط بحرانی محدود نیست و پیش از این نیز با مسائلی مانند نقاط کور پوشش و ضعف آنتن‌دهی در برخی مناطق مواجه بوده‌ایم. موضوع دیگر، ممانعت‌های مردمی در برابر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی است. ممکن است در محلی امکان برقراری ارتباط وجود داشته باشد، اما به دلایلی، ادامه فعالیت یا توسعه سایت ارتباطی با مشکل مواجه شود.

وی گفت: یکی از دلایل این مسئله، نگرانی‌هایی است که درباره تشعشعات آنتن‌های ارتباطی وجود دارد. در حالی که استانداردهای بین‌المللی مشخصی برای میزان مجاز تشعشعات تعریف شده و این موضوع به‌صورت مستمر قابل پایش است، همچنان در برخی مناطق با ممانعت‌هایی برای نصب یا ادامه فعالیت تجهیزات ارتباطی مواجه هستیم. از سوی دیگر، هزینه تأمین مکان برای نصب دکل‌های ارتباطی افزایش یافته است. در برخی موارد نیز برای تمدید قرارداد اجاره مکان‌هایی که تجهیزات در آن‌ها نصب شده‌اند، همکاری لازم صورت نمی‌گیرد.

هاشمی تصریخ کرد: همه این عوامل در کنار یکدیگر بر توسعه شبکه همراه و کیفیت خدمات اثر می‌گذارند. بنابراین، وقتی درباره کیفیت شبکه صحبت می‌کنیم، باید مجموعه‌ای از مسائل فنی، اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیریم. مجموع این شرایط، اهمیت تمرکز بر توسعه شبکه ثابت را بیشتر نشان می‌دهد؛ چراکه در این بخش، دست‌کم با بخشی از محدودیت‌هایی که در توسعه شبکه سیار وجود دارد، مواجه نیستیم.

برنامه وزارتخانه در حوزه شبکه سیار

هاشمی گفت: ما توسعه شبکه سیار را متوقف نکرده‌ایم تا صرفاً بر توسعه شبکه ثابت تمرکز کنیم؛ طبیعتاً هر دو حوزه باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند.

وی افزود: در شبکه سیار، یکی از راهکارهایی که برای افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت مورد توجه قرار دارد، استفاده بهینه‌تر از منابع فرکانسی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز است. اقداماتی نیز در این زمینه آغاز شده و در حال پیگیری است. یکی از این اقدامات، بهره‌برداری از طیف فرکانسی ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ بود که در ابتدای دولت برای توسعه 5G به آن نیاز داشتیم.

وزیر ارتباطات گفت: با این حال، در مسیر اجرای برنامه‌ها با چالش‌هایی مواجه شدیم. یکی از این چالش‌ها، تأمین تجهیزات مورد نیاز است که با توجه به گسترش تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، روند آن مطابق انتظارات پیش نرفته و تا حدودی موجب کند شدن کار شده است. البته این به معنای توقف اقدامات نیست و برنامه‌ها همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها گفت: برآوردی که در این زمینه مطرح شده، نشان می‌دهد حدود ۷۵ درصد کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند بر کیفیت ارتباطات اثر منفی بگذارد.

هاشمی گفت: استفاده از فیلترشکن‌ها دلایل مختلفی دارد. بخشی از این مسئله به محدودیت‌های داخلی مربوط می‌شود و بخش دیگری نیز ناشی از تحریم‌های خارجی است. بسیاری از سکوها و خدمات بین‌المللی، با وجود شعارهایی که درباره دسترسی آزاد به اینترنت مطرح می‌شود، خدمات خود را در اختیار کاربران ایرانی قرار نمی‌دهند.

بهبود کیفیت اینترنت به سرمایه‌گذاری و رفع موانع نیاز دارد

وزیر ارتباطات درباره بهبود کیفیت اینترنت گفت: این مسئله را باید به‌عنوان یکی از موانع دسترسی کاربران به خدمات مورد نیازشان در نظر گرفت. در چنین شرایطی، مردم برای استفاده از برخی خدمات ناچار به استفاده از ابزارهای واسطه می‌شوند.

وی در این باره توضیح داد: هنگامی که کاربر از فیلترشکن استفاده می‌کند، بخشی از ترافیک اینترنت او از مسیرهای واسطه و تونل‌های ارتباطی عبور می‌کند و ممکن است مسیر خروج ترافیک از کشور تغییر کند. این وضعیت می‌تواند بر کیفیت ارتباطات و تجربه کاربری اثر بگذارد.

هاشمی گفت: ما در جلساتی که در وزارت ارتباطات با محوریت کیفیت شبکه برگزار می‌کنیم، مجموعه این مسائل را بررسی و دسته‌بندی می‌کنیم و برای رفع آن‌ها راهکارهایی را در دستور کار قرار می‌دهیم. بهبود کیفیت شبکه موضوعی چندبعدی است و نمی‌توان آن را صرفاً به یک عامل محدود کرد.

وی تأکید کرد: یکی از مسائل مهم در این حوزه، وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات است. به دلیل سرکوب تعرفه‌ای که در سال‌های گذشته انجام شده است، جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت ارتباطات با چالش‌هایی مواجه شده است.

البته باید توجه داشته باشیم که اصلاح تعرفه‌ها به‌تنهایی و به‌صورت فوری به بهبود کیفیت منجر نمی‌شود. حتی اگر شرایط برای سرمایه‌گذاری فراهم شود، این سرمایه‌گذاری باید طی یک فرایند مشخص و تدریجی به توسعه شبکه و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.

وزیر ارتباطات افزود: ابتدا باید سرمایه‌گذار به این اطمینان برسد که امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد. سپس منابع مالی تأمین شود، شبکه طراحی و تجهیزات تهیه شوند و در ادامه، مراحل نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری انجام گیرد. این فرایند طبیعتاً زمان‌بر است؛ هرچند می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، زمان اجرای آن را کاهش داد. بنابراین، رابطه میان سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت شبکه، رابطه‌ای تدریجی است و نمی‌توان انتظار داشت که با تغییر یک عامل، بلافاصله تمام مشکلات کیفیت برطرف شود.

هاشمی تأکید کرد:‌ در کنار این موضوع، باید شرایط کلی کشور را نیز در نظر بگیریم. در شرایط جنگی حاکم بر کشور و با تصمیم مراجع ذی‌صلاح، اینترنت برای چندین ماه با قطع یا محدودیت‌های جدی مواجه بود. این وضعیت بر روند توسعه شبکه ارتباطی کشور اثر می‌گذارد و سرعت توسعه را کاهش می‌دهد.

منبع: فارس