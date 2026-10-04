حدادعادل: مذاکره یک ابزار است

غلامعلی حدادعادل با تأکید بر اینکه مذاکره و جنگ هر دو ابزار هستند، گفت هر اقدامی باید بر اساس مصلحت کشور انجام شود.

به گزارش تابناک؛ حدادعادل گفت: مذاکره و جنگ هر دو ابزارند و باید بر اساس مصلحت کشور درباره آنها تصمیم گرفت.

غلامعلی حداد عادل در حاشیه مراسم ختم خواهر سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه در جمع خبرنگاران درباره پیشنهادات آمریکا برای مذاکره گفت: این یک واقعیت است که به هیچ چیز آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد.



وی در ادامه گفت: مذاکره یک ابزار است کما اینکه جنگ هم ابزار است و هر کدام مصلحت کشور است، باید آن‌را مهم بدانیم.



حداد عادل درباره انتخابات آمریکا نیز گفت: نمی‌توانم پیش بینی کنم اما آمار حکایت از این دارد که ترامپ در این جنگ موفق نبوده و زمینه خوبی ندارد اما باید صبر کرد و دید نتیجه چه خواهد شد.



وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد وضعیت رهبر انقلاب گفت: خوب هستند الحمدالله.