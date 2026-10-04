به گزارش تابناک؛ کاظم غریب‌آبادی گفت: پاسخ آمریکایی ها به طرح هفت روزه ایران از طریق میانجی‌ها ارسال شد.

در حاشیه مراسم ختم خواهر سید عباس عراقچی در جمع خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: پیشنهادی که آقای عراقچی در نیویورک تشریح کردند، یعنی طرح هفت‌روزه ایران، از طریق واسطه‌ها به آمریکا ارسال شد و آنها نظرات خودشان را درباره این طرح ارائه کردند.

وی افزود: این نظرات در مسیر خود در داخل کشور در حال بررسی است و هرگاه نظرات نهایی جمهوری اسلامی ایران آماده شود، از طریق مقتضی اعلام خواهد شد.

غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همزمان آمادگی‌های لازم برای سناریو‌های دیگر را نیز حفظ می‌کند.