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غریب‌آبادی: پاسخ آمریکا به طرح هفت‌روزه ایران رسید

معاون وزیر خارجه از آخرین وضعیت مذاکرات گفت: طرح هفت‌روزه‌ی عراقچی از طریق واسطه‌ها به آمریکا رسید و واشنگتن نظرش را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۶۰
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غریب آبادی

به گزارش تابناک؛ کاظم غریب‌آبادی گفت: پاسخ آمریکایی ها به طرح هفت روزه ایران از طریق میانجی‌ها ارسال شد.

 در حاشیه مراسم ختم خواهر سید عباس عراقچی در جمع خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: پیشنهادی که آقای عراقچی در نیویورک تشریح کردند، یعنی طرح هفت‌روزه ایران، از طریق واسطه‌ها به آمریکا ارسال شد و آنها نظرات خودشان را درباره این طرح ارائه کردند.

وی افزود: این نظرات در مسیر خود در داخل کشور در حال بررسی است و هرگاه نظرات نهایی جمهوری اسلامی ایران آماده شود، از طریق مقتضی اعلام خواهد شد.

غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همزمان آمادگی‌های لازم برای سناریو‌های دیگر را نیز حفظ می‌کند.

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کاظم غریب آبادی طرح ایران مذاکرات ایران و آمریکا
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