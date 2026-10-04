ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد

پیشنهاد جدید آمریکا به ایران از طریق میانجی قطری به تهران منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، علاالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که آمریکا پیشنهاداتی برای ایران فرستاده است.

به گفته وی این پیشنهاد از طریق میانجی قطری به ایران منتقل شده است.

غریب‌آبادی: نظرات آمریکا در حال بررسی است

در این راستا کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز امروز یکشنبه 12 مهر 1405 گفت: پیشنهادی که اقای عراقچی در نیویورک تشریح کردند، طرح ۷ روزه ایران به آمریکا از طریق واسطه‌ها ارسال شد و آنان نظرات خودشان درباره این طرح را ارائه کردند.



وی افزود: این نظرات در مسیر خودش در داخل کشور در حال بررسی است و نظرات نهایی ایران آماده شود، از طریق مقتضی اعلام خواهد شد.

مذاکرات ایران و آمریکا با تحرک دیپلماتیک فزاینده‌ای همراه شده است

از طرف دیگر شبکه الجزیره قطر گزارش داده است که مذاکرات ایران و آمریکا با تحرک دیپلماتیک فزاینده‌ای همراه شده است و میانجی قطری مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها را برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، ایران پیشنهاد‌های مطرح‌شده را در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌کند و فضای حاکم بر این رایزنی‌ها، با وجود ادامه اختلافات درباره شرایط مذاکره و پرونده هسته‌ای، نسبتا مثبت توصیف شده است.

الجزیره افزود که ایران بر جدیت خود برای دستیابی به راه‌حلی در این زمینه تاکید دارد و توجه‌ها اکنون به روز‌های آتی معطوف شده است و انتظار می‌رود تحرکات دیپلماتیک تشدید شود.

این شبکه گزارش داد که در کنار تلاش‌های دیپلماتیک، ایران آمادگی خود را برای هرگونه تشدید تنش و رویارویی نظامی احتمالی اعلام کرده است.

به گزارش تابناک، قطر پیش از این نیز طرحی هفت‌روزه برای ایجاد اعتماد و بازگشت به نسخه بهبودیافته از تفاهم‌نامه آمریکا و ایران را ارائه کرده بود.

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یک مقام ارشد ایرانی در خصوص این طرح به رویترز گفته بود که ایران می‌تواند ظرف هفت روز تنگه هرمز را بازگشایی کند، مشروط بر اینکه ایالات متحده فشار نظامی خود را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را لغو کند.

وی افزوده بود اختلاف اصلی میان آمریکا و ایران بر سر ترتیب اجرای گام‌ها است، نه بر سر عناصر و مفاد طرح هفت‌روزه.

این طرح مبنای مذاکرات ایران و آمریکا در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت که به نتیجه خاصی نرسیده بود.

«هفت شرط» ایران برای پایان جنگ و مذاکره با آمریکا

به گزارش تابناک، پیش از این نیز «محسن رضایی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بود که «هفت شرط» ایران برای پایان جنگ و مذاکره به آمریکا منتقل شده است.

رضایی در گفت‌وگوی اختصاصی با الجزیره در ۱۹ سپتامبر گفته بود شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها؛ آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و پایان محاصره دریایی بنادر ایران از طریق میانجی قطری به واشنگتن منتقل شده و تهران منتظر پاسخ ترامپ است.