En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
تابناک گزارش می‌دهد

ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد

پیشنهاد جدید آمریکا به ایران از طریق میانجی قطری به تهران منتقل شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۵۷
| |
3074 بازدید
مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، علاالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که آمریکا پیشنهاداتی برای ایران فرستاده است.

به گفته وی این پیشنهاد از طریق میانجی قطری به ایران منتقل شده است.

غریب‌آبادی: نظرات آمریکا در حال بررسی است

در این راستا کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز امروز یکشنبه 12 مهر 1405 گفت: پیشنهادی که اقای عراقچی در نیویورک تشریح کردند، طرح ۷ روزه ایران به آمریکا از طریق واسطه‌ها ارسال شد و آنان نظرات خودشان درباره این طرح را ارائه کردند.

وی افزود: این نظرات در مسیر خودش در داخل کشور در حال بررسی است و نظرات نهایی ایران آماده شود، از طریق مقتضی اعلام خواهد شد.

مذاکرات ایران و آمریکا با تحرک دیپلماتیک فزاینده‌ای همراه شده است

از طرف دیگر شبکه الجزیره قطر گزارش داده است که مذاکرات ایران و آمریکا با تحرک دیپلماتیک فزاینده‌ای همراه شده است و میانجی قطری مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها را برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، ایران پیشنهاد‌های مطرح‌شده را در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌کند و فضای حاکم بر این رایزنی‌ها، با وجود ادامه اختلافات درباره شرایط مذاکره و پرونده هسته‌ای، نسبتا مثبت توصیف شده است.

الجزیره افزود که ایران بر جدیت خود برای دستیابی به راه‌حلی در این زمینه تاکید دارد و توجه‌ها اکنون به روز‌های آتی معطوف شده است و انتظار می‌رود تحرکات دیپلماتیک تشدید شود.

این شبکه گزارش داد که در کنار تلاش‌های دیپلماتیک، ایران آمادگی خود را برای هرگونه تشدید تنش و رویارویی نظامی احتمالی اعلام کرده است.

به گزارش تابناک، قطر پیش از این نیز طرحی هفت‌روزه برای ایجاد اعتماد و بازگشت به نسخه بهبودیافته از تفاهم‌نامه آمریکا و ایران را ارائه کرده بود.

بیشتر بخوانید:

 ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ ماده‌ای ایران/ تهران امروز بررسی می‌کند/ آکسیوس: مذاکرات شکست خورد 

 زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم 

یک مقام ارشد ایرانی در خصوص این طرح به رویترز گفته بود که ایران می‌تواند ظرف هفت روز تنگه هرمز را بازگشایی کند، مشروط بر اینکه ایالات متحده فشار نظامی خود را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را لغو کند.

وی افزوده بود اختلاف اصلی میان آمریکا و ایران بر سر ترتیب اجرای گام‌ها است، نه بر سر عناصر و مفاد طرح هفت‌روزه.

این طرح مبنای مذاکرات ایران و آمریکا در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت که به نتیجه خاصی نرسیده بود.

«هفت شرط» ایران برای پایان جنگ و مذاکره با آمریکا

به گزارش تابناک، پیش از این نیز «محسن رضایی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بود که «هفت شرط» ایران برای پایان جنگ و مذاکره به آمریکا منتقل شده است.

رضایی در گفت‌وگوی اختصاصی با الجزیره در ۱۹ سپتامبر گفته بود شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها؛ آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و پایان محاصره دریایی بنادر ایران از طریق میانجی قطری به واشنگتن منتقل شده و تهران منتظر پاسخ ترامپ است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا میانجیگری قطر
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
هنر ایران چند شورا می‌خواهد؟/ از شورای فرهنگ و هنر تا شورای عالی هنر و ادبیات
«نجلا بودن» و «فاطمه المنصوری»؛ دو زن عربی که نخست‌وزیر شدند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
غریب‌آبادی: پاسخ آمریکا به طرح هفت‌روزه ایران رسید
ترامپ در پی از سرگیری مذاکرات با ایران؛ تهران بر شروط خود پافشاری می‌کند
تبادل پیام میان ایران و آمریکا ادامه دارد/ انتقال شروط جدید تهران به واشنگتن
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ ماده‌ای ایران/ تهران امروز بررسی می‌کند/ آکسیوس: مذاکرات شکست خورد
جنگ ایران و آمریکا به زودی پایان نمی‌یابد/ هدف آمریکا از مذاکره اخیر با ایران پایین آوردن قیمت نفت بود
تغییر رویکرد آمریکا در قبال ایران؛ «خفگی اقتصادی» به جای حمله نظامی!
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
دختران موسوی و رسایی؛ دو روایت متفاوت از قانون / ایستادگی در برابر حکم از دو مسیر
فواید خوردن انگور ناشتا
طرز تهیه کله پاچه برای صبحانه جمعه
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
ویدیوی جنجالی از صداوسیما در رسانه‌های اسرائیل
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟
سرعت عجیب حذف ورزشکار ایرانی در بازیهای آسیایی
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۸ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۲۰ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۷ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۴ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۹ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۶۳ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۲ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۵۲ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rUP
tabnak.ir/005rUP