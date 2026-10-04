حمید بورد کیست؟

به گزارش خبرنگار تابناک، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت، متولد سال ۱۳۴۳ است. او تحصیلات خود را در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعت نفت گذرانده و در مقطع کارشناسی ارشد نیز مدیریت اجرایی با گرایش استراتژیک خوانده است.

بورد فعالیت حرفه‌ای خود را در صنعت نفت آغاز کرد و در طول سال‌های فعالیت خود مسئولیت‌هایی در بخش‌های مختلف این صنعت بر عهده داشت. از جمله سوابق مدیریتی او می‌توان به مدیرعاملی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون، مدیرعاملی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران و شرکت نفت فلات قاره ایران اشاره کرد.

او همچنین در مقاطعی در بخش‌های مرتبط با حفاری و عملیات شرکت ملی حفاری ایران و مناطق نفت‌خیز جنوب فعالیت داشته است.

بورد در شهریورماه ۱۴۰۳ با حکم وزیر وقت نفت به عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. شرکت ملی نفت ایران مسئولیت بخش مهمی از فعالیت‌های بالادستی صنعت نفت کشور از جمله اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز را بر عهده دارد.

سوابق مدیریتی بورد بیشتر در حوزه‌های عملیاتی و بالادستی صنعت نفت متمرکز بوده و نام او طی سال‌های گذشته در مدیریت شرکت‌های مختلف نفتی مطرح بوده است. مسئولیت فعلی او در شرکت ملی نفت ایران نیز دربرگیرنده مدیریت مجموعه‌ای از شرکت‌ها و بخش‌های فعال در حوزه اکتشاف، تولید، توسعه میادین و فعالیت‌های مرتبط با صنعت نفت است.

در ظهر روز ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۵ اخباری حاکی از سرپرستی احتمالی حمید بورد بر وزارت نفت با توجه به زمزمه‌های مبنی بر رفتن پاکنژاد از این وزارت خانه مطرح شده است.