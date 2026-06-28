هرچند وزارت صمت به دنبال بازگشت تجارت ایران و امارات به قبل از جنگ است اما رئیس اسبق بانک مرکزی معتقد است برای کمتر کردن آسیب‌پذیری در تحولات سیاسی باید «کانال‌های وارداتی» را متنوع کرد.

بعد از یک وقفه چند ماهه در تجارت ایران و امارات امروز شنبه معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت سیدمحمدصادق قنادزاده گفت که «مراودات تجاری میان ایران و امارات» از مسیر بندر جبل‌علی بار دیگر فعال شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فعالیت بندر جبل‌علی دو روز بعد از جنگ دچار اختلال شد و تخلیه و ارسال بار به مشکل خورد با این حال حتی بعد از برقراری مجدد فعالیت، امارات اجازه ترخیص کانتینرهای ایرانی را نداد.

در همان زمان بسیاری از حساب‌های تجار ایرانی مسدود و خود تجار نیز از امارات اخراج شدند.

با این حال معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت می‌گوید که تجارت با امارات با «شیب ملایمی» در حال انجام است اما امیدواریم به «شرایط عادی قبل از جنگ بازگردد.»

آزادسازی کالاهای تجار ایرانی در جبل‌علی هرچند اقدامی ضروری است اما تجربه اخیر نشان داد وابستگی دوباره تجارت ایران به هاب امارات، ریسک‌پذیری اقتصاد و تجارت خارجی کشور را افزایش می‌دهد.

کارشناس اقتصادی امیر محمد گلوانی می‌گوید که به خاطر حجم بالای مبادلات تجاری و پتانسیل‌های مالی، هیچ کشوری نمی‌تواند جایگاه امارات در اقتصاد ایران را بگیرد.

او می‌گوید مزیت اصلی امارات سیستم مالی فراخ آن هستند که افراد به آسانی می‌توانند شرکت تاسیس کنند و «با تراستی تامین مالی صادرات و واردات» را انجام دهند.

اما رئیس اسبق بانک مرکزی ولی الله سیف می‌گوید که تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تکیه بر یک هاب ارزی هر چقدر هم کارآمد باشد، ریسک بالایی دارد. راهبرد پایدارتر برای ایران ایجاد یک شبکه متنوع از کانال‌های تجاری، مالی و ارزی است تا اقتصاد در برابر تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی آسیب ‌پذیری کمتری داشته باشد.

اندیشکده حمل‌ونقل ایران تبدیل دوباره امارات به محور اصلی تجارت خارجی ایران را به معنای وابستگی به یک گلوگاه ژئوپلیتیکی و از دست دادن فرصت‌های متنوع‌سازی بازارها و مسیرهای تجاری ایران می‌داند به همین دلیل پیشنهاد حرکت به سوی شبکه‌ای متنوع از شرکای تجاری و مسیرهای لجستیکی داده است.