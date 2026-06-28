صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شیخ‌نشین‌ امارات دوباره در کمین ایران

هرچند وزارت صمت به دنبال بازگشت تجارت ایران و امارات به قبل از جنگ است اما رئیس اسبق بانک مرکزی معتقد است برای کمتر کردن آسیب‌پذیری در تحولات سیاسی باید «کانال‌های وارداتی» را متنوع کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۹۶
| |
8783 بازدید
شیخ‌نشین‌ امارات دوباره در کمین ایران

بعد از یک وقفه چند ماهه در تجارت ایران و امارات امروز شنبه معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت سیدمحمدصادق قنادزاده گفت که «مراودات تجاری میان ایران و امارات» از مسیر بندر جبل‌علی بار دیگر فعال شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فعالیت بندر جبل‌علی دو روز بعد از جنگ دچار اختلال شد و تخلیه و ارسال بار به مشکل خورد با این حال حتی بعد از برقراری مجدد فعالیت، امارات اجازه ترخیص کانتینرهای ایرانی را نداد.

در همان زمان بسیاری از حساب‌های تجار ایرانی مسدود و خود تجار نیز از امارات اخراج شدند.
با این حال معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت می‌گوید که تجارت با امارات با «شیب ملایمی» در حال انجام است اما امیدواریم به «شرایط عادی قبل از جنگ بازگردد.»

آزادسازی کالاهای تجار ایرانی در جبل‌علی هرچند اقدامی ضروری است اما تجربه اخیر نشان داد وابستگی دوباره تجارت ایران به هاب امارات، ریسک‌پذیری اقتصاد و تجارت خارجی کشور را افزایش می‌دهد.

کارشناس اقتصادی امیر محمد گلوانی می‌گوید که به خاطر حجم بالای مبادلات تجاری و پتانسیل‌های مالی، هیچ کشوری نمی‌تواند جایگاه امارات در اقتصاد ایران را بگیرد.

 او می‌گوید مزیت اصلی امارات سیستم مالی فراخ آن هستند که افراد به آسانی می‌توانند شرکت تاسیس کنند و «با تراستی تامین مالی صادرات و واردات» را انجام دهند.

اما  رئیس اسبق بانک مرکزی ولی الله سیف می‌گوید که  تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تکیه بر یک هاب ارزی هر چقدر هم کارآمد باشد، ریسک بالایی دارد. راهبرد پایدارتر برای ایران ایجاد یک شبکه متنوع از کانال‌های تجاری، مالی و ارزی است تا اقتصاد در برابر تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی آسیب ‌پذیری کمتری داشته باشد.

اندیشکده حمل‌ونقل ایران تبدیل دوباره امارات به محور اصلی تجارت خارجی ایران را به معنای وابستگی به یک گلوگاه ژئوپلیتیکی و از دست دادن فرصت‌های متنوع‌سازی بازارها و مسیرهای تجاری ایران می‌داند به همین دلیل پیشنهاد حرکت به سوی شبکه‌ای متنوع از شرکای تجاری و مسیرهای لجستیکی داده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
امارات ایران تجارت تراستی تراست معاملات تجاری ایران و امارات
وال استریت: مذاکرات ایران و آمریکا لغو شد/ نیویورک تایمز: مذاکرات لغو نشده است
احقاق حقوق تضعیف‌شده ملت ایران باید پیگیری شود/ مردم باید آثار تحوّل قضائی را در زندگی روزمره‌ی خود مشاهده کنند
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طلا گران شد
جزییات تجارت ایران با ۲۷ کشور اروپایی
روپیه جای دلار را در معاملات امارات و هند می‌گیرد
رقابت شرکت های جهانی برای تجارت با ایران
شرایط تجارت در امارات برای دومین ماه متوالی بدتر شد
تجارت ۴۱ میلیارد دلاری ایران با کشورهای همسایه
تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران در یک ماه
شرکت‌های تراستی 7 میلیارد دلار تحویل نداده‌اند
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد
برنامه ریزی برای تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق
تجارت ایران و اوراسیا آزاد می‌شود
آماده تجارت گسترده با ایران هستیم
حجم‌تجارت ایران و تاجیکستان‌به 500 میلیون‌یورو می‌رسد
تجارت ۶۵ میلیارد دلاری ایران در سال جاری
روند تجارت ایران و افغانستان به حالت عادی بازگشت
ورود کالا از امارات غیرممکن شد+ تکمیلی
کاهش ۴۹ درصدی تجارت ایران و آلمان
تجارت ۷.۴ میلیارد دلاری ایران و چین
جدیدترین آمار تجارت ایران و آمریکا
تجارت ۹۲۱ میلیون دلاری ایران و ترکیه در ۲ ماه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۲ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۹ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۲ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۸۵ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۳ نظر)
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس  (۷۰ نظر)
تحصن برای بازگشایی صحن؛ مگر قرار نبود قانون فصل‌الخطاب باشد؟  (۶۶ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005nUe
tabnak.ir/005nUe