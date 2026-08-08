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ادعای تازه امارات درباره حمله موشکی ایران

وزارت امور خارجه امارات در ادعایی اعلام کرد یک کشتی وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۰۰
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امارات

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وزارت امور خارجه امارات در ادعایی اعلام کرد یک کشتی وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است.

به نقل از خبرگزاری رسمی امارات (وام)، شرکت ادنوک امارات اعلام کرد یکی از کشتی‌های متعلق به این شرکت در ساعات اولیه صبح شنبه، هنگام عبور از تنگه هرمز هدف یک حمله موشکی قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعیه این شرکت، این حمله هیچ‌گونه تلفات جانی یا مصدومیتی به دنبال نداشته و پس از وقوع حادثه، وضعیت تحت کنترل قرار گرفته است.

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امارات تنگه هرمز کشتی شرکت ملی نفت ابوظبی ایران
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