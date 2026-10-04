وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، دیوید ن. میلر جونیور، ژنرال سه‌ستارهٔ نیروی فضایی، را برای فرماندهی «فرماندهی فضایی ایالات متحده» نامزد کرده است. اگر سنا این نامزدی را تأیید کند، میلر فرمانده بعدی این نهاد نظامی خواهد بود.

به گزارش تابناک؛ بر اساس اطلاعیه وزارت دفاع آمریکا، پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، اعلام کرده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیوید میلر را برای ارتقا به درجه چهارستاره و فرماندهی فرماندهی فضایی آمریکا نامزد کرده است.

میلر اکنون در پنتاگون به‌عنوان معاون رئیس عملیات فضایی نیروی فضایی آمریکا در امور راهبرد، برنامه‌ریزی و تعیین نیازمندی‌های این نیرو فعالیت می‌کند. او پیش از این نیز فرماندهی «فرماندهی عملیات فضایی» را بر عهده داشته است.

در صورت تأیید سنا، میلر جای ژنرال استیون وایتینگ را خواهد گرفت که از سال ۲۰۲۴ فرماندهی فرماندهی فضایی آمریکا را بر عهده دارد. او در این صورت، چهارمین فرمانده این مجموعه از زمان احیای آن در سال ۲۰۱۹ خواهد بود.

سوابق ژنرال میلر

مسیر حرفه‌ای میلر در ساختار فضایی ارتش آمریکا، پیش از رسیدن به جایگاه فعلی‌اش، از چندین مسئولیت عملیاتی و فرماندهی عبور کرده است. او از ژانویه ۲۰۲۴ تا نوامبر ۲۰۲۵ فرمانده «فرماندهی عملیات فضایی» در پایگاه نیروی فضایی پیترسون در کلرادو بود؛ سمتی که پیش از انتقال او به پنتاگون بر عهده داشت.

میلر پیش از آن نیز بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ در فرماندهی فضایی آمریکا مسئولیت داشت و در این دوره، مدیریت عملیات، آموزش و توسعه نیرو را بر عهده گرفته بود. در کارنامه نظامی او همچنین چندین تجربه فرماندهی در نیروی فضایی و نیروی هوایی آمریکا دیده می‌شود.

پس از اعلام نامزدی او برای فرماندهی فضایی آمریکا، ژنرال داگلاس شیِس، رئیس عملیات فضایی آمریکا، از این انتخاب حمایت کرد و سابقه و تجربه میلر در فرماندهی را از نقاط قوت او برای بر عهده گرفتن این مسئولیت دانست.

فرماندهی فضایی آمریکا در مقطع حساس

نامزدی میلر در شرایطی صورت گرفته که نقش فضا در راهبرد نظامی آمریکا بیش از گذشته مورد توجه واشنگتن قرار گرفته است. فرماندهی فضایی آمریکا مسئول انجام عملیات نظامی ایالات متحده در حوزه فضاست و مأموریت‌هایی مانند هشدار موشکی، رصد فعالیت‌ها و اشیای فضایی و حفاظت از توانمندی‌های فضایی نظامی آمریکا را دنبال می‌کند.

اهمیت این فرماندهی در ساختار دفاعی آمریکا در حالی افزایش یافته که مقام‌های آمریکایی اخیراً از استقرار تسلیحات کنترل فضایی در مدار برای دفاع از نیرو‌های مشترک آمریکا در برابر اقدامات خصمانه خبر داده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد واشنگتن برای عملیات نظامی در فضا و حفاظت از دارایی‌های فضایی خود، نقش پررنگ‌تری قائل شده است.

همزمان، خود این فرماندهی نیز در آستانه یک جابه‌جایی مهم قرار دارد. مقر فرماندهی فضایی آمریکا قرار است از کلرادو به ردستون آرسنال در هانتسویل، آلاباما منتقل شود؛ روندی که تکمیل آن طی سال‌های آینده برنامه‌ریزی شده است.

دیوید میلر کیست؟ از موشک‌های بالستیک تا فرماندهی فضایی

دیوید ن. میلر جونیور از افسران باسابقه ارتش آمریکاست که تقریباً تمام کارنامه حرفه‌ای خود را در حوزه‌های مرتبط با فضا، موشک‌های بالستیک، عملیات فضایی و فرماندهی نیرو‌های نظامی گذرانده است. او در سال ۱۹۹۳ وارد نیروی هوایی آمریکا شد و اکنون درجه ژنرال سه‌ستاره دارد.

میلر فارغ‌التحصیل کالج لافایت است و در رشته‌های مختلف مرتبط با امنیت ملی و راهبرد نظامی تحصیل کرده است. او مدرک کارشناسی خود را در رشته مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی دریافت کرد و سپس MBA، کارشناسی ارشد مطالعات امنیت ملی و راهبردی از کالج جنگ دریایی، کارشناسی ارشد علوم قدرت هوایی و فضایی از مدرسه مطالعات پیشرفته هوا و فضا و کارشناسی ارشد راهبرد امنیت ملی از کالج جنگ ملی آمریکا را به دست آورد.

مسیر نظامی میلر از حوزه موشک‌های بالستیک آغاز شد. او در سال‌های نخست خدمت خود به عنوان اپراتور موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، مربی و فرمانده ارشد ارزیابی و استاندارد‌های خدمه در یگان موشکی ۳۲۱ نیروی هوایی آمریکا فعالیت کرد. این سابقه، او را از همان ابتدای دوران حرفه‌ای با یکی از حساس‌ترین بخش‌های بازدارندگی هسته‌ای آمریکا مرتبط کرد.

پس از آن، میلر به سمت‌های عملیاتی و فرماندهی در ساختار فضایی آمریکا رفت. او فرماندهی اسکادران عملیات برد دوم، گروه عملیات ۲۱ و در نهایت بال فضایی ۴۶۰ را برعهده داشت. در مقطعی نیز در پنتاگون مسئولیت‌هایی در حوزه برنامه‌ریزی، بودجه و مدیریت مالی فرماندهی فضایی نیروی هوایی آمریکا داشت.

یکی از نقاط مهم کارنامه او، حضور در عراق است. میلر از ژوئیه ۲۰۱۵ تا ژوئیه ۲۰۱۶ به عنوان مشاور ارشد دفتر نخست‌وزیر عراق و وزارت کشور عراق در سفارت آمریکا در بغداد فعالیت کرد. در نتیجه، برخلاف تصویری که ممکن است از یک فرمانده صرفاً فضایی ارائه شود، او سابقه فعالیت در محیط عملیاتی و امنیتی خاورمیانه را نیز دارد.

آیا او از نزدیکان ترامپ است؟

میلر بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ مدیر عملیات، آموزش و توسعه نیرو در فرماندهی فضایی آمریکا بود. سپس از ژانویه ۲۰۲۴ تا نوامبر ۲۰۲۵ فرمانده فرماندهی عملیات فضایی نیروی فضایی آمریکا شد؛ فرماندهی‌ای که مسئول ارائه مجموعه‌ای از توانمندی‌های فضایی از جمله هشدار موشکی، اطلاعات و شناسایی، جنگ الکترونیک فضایی، ارتباطات، موقعیت‌یابی و عملیات مداری است.

از نوامبر ۲۰۲۵ نیز به سمت فعلی خود در پنتاگون منصوب شد؛ یعنی معاون رئیس عملیات فضایی در حوزه راهبرد، برنامه‌ها و نیازمندی‌ها. به این ترتیب، میلر هم تجربه فرماندهی عملیاتی نیرو‌های فضایی را دارد و هم در سطح ستاد مرکزی نیروی فضایی، درگیر تعیین راهبرد و نیازمندی‌های این نیرو بوده است.

در منابع رسمی و گزارش‌های منتشرشده درباره نامزدی میلر، نشانه‌ای از یک رابطه شخصی یا شبکه سیاسی ویژه میان او و دونالد ترامپ مطرح نشده است. آنچه مشخص است این است که ترامپ او را برای ارتقا به درجه چهارستاره و فرماندهی فرماندهی فضایی آمریکا نامزد کرده و این انتصاب باید به تأیید سنا برسد.

در مقابل، میلر از نظر حرفه‌ای به ساختار فرماندهی ارشد نیروی فضایی آمریکا نزدیک است. ژنرال داگلاس شیِس، رئیس عملیات فضایی آمریکا، پس از اعلام نامزدی او از میلر حمایت کرد و سابقه و تجربه او را برای این مسئولیت مهم دانست.

انتصاب معنادار ترامپ برای ایران/ ژنرالی که جنگ فضایی آمریکا علیه تهران را بهتر از کف دستش می‌شناسد/ چرا میلر؟ آیا آمریکا قصد حمله به کلنگ را دارد؟

میلر و جنگ ایران؛ چرا این انتصاب مهم است؟

اهمیت نامزدی دیوید میلر زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در بستر جنگ آمریکا علیه ایران و نقش فزاینده فضا در عملیات نظامی واشنگتن ببینیم. مقام‌های ارشد نیروی فضایی آمریکا صراحتاً اعلام کرده‌اند که توانمندی‌های فضایی این نیرو در عملیات موسوم به «اپیک فیوری» علیه ایران نقشی اساسی داشته‌اند؛ از جنگ الکترونیک و مختل کردن سامانه‌های پدافندی و ارتباطی ایران گرفته تا هشدار موشکی، ناوبری و ارتباطات ماهواره‌ای.

ژنرال داگلاس شیِس، رئیس عملیات فضایی آمریکا، حتی گفته است که نیروی فضایی در تصمیم‌گیری درباره اجرای عملیات علیه ایران جزو «حداقل بسته نیرو‌های مورد نیاز» بوده است؛ به این معنا که نقش فضا در طراحی و اجرای این عملیات، بخشی از محاسبات اصلی جنگ بوده است.

این موضوع با سوابق خود میلر نیز ارتباط مستقیم دارد. او پیش‌تر در حوزه هشدار موشکی و دفاع موشکی فعالیت کرده و در سال ۲۰۲۵ نیز در یک نشست تخصصی درباره آینده هشدار موشکی و دفاع موشکی، درباره حملات موشکی ایران و ضرورت ایجاد توانمندی‌های فعال دفاعی سخن گفته بود. او در آن زمان تأکید کرده بود که آمریکا و متحدانش نباید صرفاً منتظر شلیک موشک بمانند و سپس واکنش نشان دهند.

اما ارتباط میلر با عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، تنها به این سابقه محدود نمی‌شود. نشریه تخصصی ایر‌اند اسپیس فورسز در گزارشی به تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ درباره عملیات «میدنایت همر» (چکش نیمه شب) علیه ایران، به نقش میلر در توضیح نحوه به‌کارگیری توانمندی‌های فضایی و جنگ الکترونیک آمریکا در این عملیات پرداخته است. میلر در آن زمان فرمانده «فرماندهی عملیات فضایی» بود و درباره استفاده از این ظرفیت‌ها برای پشتیبانی از عملیات بمب‌افکن‌های بی-۲ توضیح داده بود.

بر اساس گزارش این نشریه، توانمندی‌های فضایی و جنگ الکترونیک در بخش‌هایی از این عملیات برای پشتیبانی از ورود و خروج بمب‌افکن‌ها، ایجاد اختلال و فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای مأموریت به کار گرفته شدند. به این ترتیب، نام میلر پیش از نامزدی فعلی نیز در ارتباط با استفاده عملیاتی از ظرفیت‌های فضایی آمریکا در یک عملیات نظامی علیه ایران مطرح بوده است.

اهمیت این سابقه زمانی بیشتر می‌شود که میلر اکنون برای فرماندهی فرماندهی فضایی آمریکا نامزد شده است؛ فرماندهی‌ای که مسئول عملیات نظامی ایالات متحده در حوزه فضاست و در جنگ اخیر علیه ایران، بنا بر اظهارات مقام‌های آمریکایی، بخشی از توانمندی‌های آن در حوزه‌هایی مانند هشدار موشکی، ارتباطات، ناوبری و جنگ الکترونیک به کار گرفته شده است.

آیا این انتصاب معنایی دارد؟

به گزارش خبرآنلاین، این نامزدی در شرایطی صورت می‌گیرد که تحرکات نظامی آمریکا در منطقه شدت گرفته و گزارش‌های اخیر از آماده شدن تهران و واشنگتن برای احتمال ازسرگیری درگیری‌ها حکایت دارد. آمریکا در روز‌های اخیر نیرو و تجهیزات نظامی بیشتری به منطقه اعزام کرده است؛ از جمله یک گروه ناو هواپیمابر و یک گروه آبی-خاکی که با ورود آنها، شمار نیرو‌های آمریکایی حاضر در منطقه می‌تواند به بیش از ۲۰ هزار نفر برسد.

همزمان، رویترز گزارش داده است که ایران نیز در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای پاسخ به احتمال ازسرگیری حملات گسترده آمریکا است و فرماندهان ارشد این کشور دامنه اهداف احتمالی برای پاسخ را بررسی می‌کنند. به نوشته رویترز، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ادامه دارد، هیچ تصمیم نهایی برای آغاز حمله جدید اتخاذ نشده است، اما برنامه‌ریزی‌های نظامی در تهران شدت گرفته است.

در واشنگتن نیز موضوع تنها به جابه‌جایی نیرو‌ها محدود نمانده است. به گزارش «آکسیوس»، شماری از مقام‌های ارشد امنیت ملی دولت ترامپ روز جمعه در نشستی محرمانه در کمپ‌دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ ایران و تحولات یمن گفت‌و‌گو کردند؛ نشستی که در شرایط توقف مذاکرات و همزمان با بررسی احتمال ازسرگیری عملیات گسترده علیه ایران برگزار شد.

در چنین شرایطی، نامزدی دیوید میلر برای فرماندهی فرماندهی فضایی آمریکا مطرح شده است؛ فرماندهی‌ای که در عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، بنا بر اظهارات مقام‌های آمریکایی، در حوزه‌هایی مانند جنگ الکترونیک، هشدار موشکی، ناوبری و ارتباطات ماهواره‌ای نقش داشته است. میلر نیز پیش از این، زمانی که فرمانده «فرماندهی عملیات فضایی» بود، درباره استفاده از توانمندی‌های جنگ الکترونیک و فضایی برای پشتیبانی از عملیات «میدنایت همر» علیه ایران توضیح داده بود.

شاید عجیب نباشد اگر فرض را بر این بگیریم که آیا حمله به کوه کلنگ گزلا قطعی شده است؟ با توجه به اینکه آمریکا در عملیات چکش نیمه شب پیش‌تر سه مرکز هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داده و اکنون نیز دونالد ترامپ صراحتاً درباره احتمال حمله به کوه کلنگ هشدار داده است؛ (سایتی زیرزمینی و مستحکم در نزدیکی نطنز که در حملات پیشین هدف قرار نگرفته) این پرسش بیش از گذشته مطرح می‌شود که آیا کوه کلنگ می‌تواند هدف بعدی واشنگتن در صورت ازسرگیری حملات گسترده علیه ایران باشد؟