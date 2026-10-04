وزیر نفت استعفا کرد/ حمید بورد سرپرست وزارت نفت شد

به نظر می‌رسد حاشیه‌های ایجاد شده بین وزرات نفت و هلدینگ خلیج فارس باعث شده تا دوران محسن پاک‌نژاد به عنوان وزیر نفت زودتر از آنچه به نظر می‌رسید به پایان برسد.

به گزارش تابناک، پس از روزها گمانه‌زنی و افزایش حاشیه‌ها پیرامون مدیریت وزارت نفت، خبر تغییر در رأس این وزارتخانه تأیید شد. محسن پاک‌نژاد از سمت وزیر نفت استعفا کرد و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به‌عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد.

اختلاف پاک‌نژاد و شریعتمداری؛ حاشیه‌ای که تمام نشد

یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های دوره وزارت پاک‌نژاد، اختلاف با محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، بود؛ اختلافی که از موضوع تغییر مدیریت این هلدینگ آغاز شد و به یکی از مناقشه‌های علنی در ساختار مدیریتی صنعت نفت تبدیل شد. تیرماه رسانه رسمی وزارت نفت، از انتخاب حسن عباس‌زاده به‌عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ خلیج فارس خبر داد، اما روابط عمومی هلدینگ در واکنشی این خبر را تکذیب کرد. همین اتفاق، اختلاف میان وزارت نفت و مدیریت هلدینگ را از سطح یک جابه‌جایی مدیریتی فراتر برد و به موضوعی رسانه‌ای تبدیل کرد.

از یک اختلاف مدیریتی تا گمانه تغییر وزیر

در ادامه نیز گزارش‌های متعددی درباره ادامه اختلاف منتشر شد. بهروز نعمتی، مشاور وزیر نفت، در شهریورماه گفت ریشه اختلاف پاک‌نژاد و شریعتمداری را باید در تفاوت دیدگاه آنها درباره انتخاب همکاران و روش‌های مدیریتی جست‌وجو کرد. شهریورماه همچنین برگزاری جلسه مشترک این دو مدیر در پی دستور رئیس‌جمهور برای حل‌وفصل اختلافات از مسیر گفت‌وگو گزارش شد. با این حال، این کشمکش‌ها وزارت نفت را در معرض انتقادهایی درباره نحوه مدیریت انتصاب‌ها و هماهنگی میان مجموعه‌های زیرمجموعه قرار داد و در نهایت به استعفای پاک‌نژاد انجامید.

حمید بورد؛ گزینه‌ای از بدنه عملیاتی نفت

حمید بورد سابقه مدیریت در بخش‌های مختلف صنعت نفت را دارد. او پیش از حضور در مدیریت شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت‌هایی از جمله مدیریت شرکت نفت و گاز مارون، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران و شرکت نفت فلات قاره ایران را تجربه کرده است.

بورد مرداد ۱۴۰۳ با حکم محسن پاک‌نژاد به‌عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد و مأموریت‌هایی همچون افزایش تولید نفت و گاز، توسعه میادین مشترک، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت توان صادراتی شرکت ملی نفت را در دستور کار داشت. او طی ماه‌های اخیر نیز همچنان در رأس شرکت ملی نفت حضور داشته و احکام و تصمیم‌های مدیریتی متعددی در این شرکت صادر کرده است.

وزیر نفت استعفا کرد / سرپرست جدید تعیین شد



چرا بورد برای سرپرستی انتخاب شد؟

انتخاب مدیرعامل شرکت ملی نفت برای سرپرستی وزارتخانه از این جهت قابل توجه است که بورد از مدیرانی است که سابقه طولانی در بخش عملیاتی نفت دارد و ساختار شرکت ملی نفت را از نزدیک می‌شناسد. در شرایطی که وزارت نفت با مسائل همزمان تولید، صادرات، بازسازی تأسیسات، ناترازی انرژی و تأمین سوخت مواجه است، انتخاب فردی از بدنه شرکت ملی نفت می‌تواند نشانه تمرکز بر مدیریت اجرایی و عملیاتی وزارتخانه باشد.

آینده وزارت نفت

با تأیید استعفای پاک‌نژاد و انتصاب حمید بورد به‌عنوان سرپرست، دوران حضور پاک‌نژاد در وزارت نفت پایان یافته است. سرپرستی بورد تا زمان معرفی وزیر جدید و دریافت رأی اعتماد از مجلس ادامه خواهد داشت. با این حال، انتخاب او می‌تواند فصل تازه‌ای در مدیریت صنعت نفت دولت چهاردهم رقم بزند.

اکنون باید دید در ماه‌های آینده، سیاست‌های وزارت نفت در حوزه تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه چه تغییری خواهد کرد و پرونده اختلاف‌ها بر سر هلدینگ خلیج فارس به کجا خواهد رسید.