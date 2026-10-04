وزیر نفت استعفا کرد/ حمید بورد سرپرست وزارت نفت شد
به گزارش تابناک، پس از روزها گمانهزنی و افزایش حاشیهها پیرامون مدیریت وزارت نفت، خبر تغییر در رأس این وزارتخانه تأیید شد. محسن پاکنژاد از سمت وزیر نفت استعفا کرد و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، بهعنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد.
اختلاف پاکنژاد و شریعتمداری؛ حاشیهای که تمام نشد
یکی از مهمترین حاشیههای دوره وزارت پاکنژاد، اختلاف با محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، بود؛ اختلافی که از موضوع تغییر مدیریت این هلدینگ آغاز شد و به یکی از مناقشههای علنی در ساختار مدیریتی صنعت نفت تبدیل شد. تیرماه رسانه رسمی وزارت نفت، از انتخاب حسن عباسزاده بهعنوان مدیرعامل جدید هلدینگ خلیج فارس خبر داد، اما روابط عمومی هلدینگ در واکنشی این خبر را تکذیب کرد. همین اتفاق، اختلاف میان وزارت نفت و مدیریت هلدینگ را از سطح یک جابهجایی مدیریتی فراتر برد و به موضوعی رسانهای تبدیل کرد.
از یک اختلاف مدیریتی تا گمانه تغییر وزیر
در ادامه نیز گزارشهای متعددی درباره ادامه اختلاف منتشر شد. بهروز نعمتی، مشاور وزیر نفت، در شهریورماه گفت ریشه اختلاف پاکنژاد و شریعتمداری را باید در تفاوت دیدگاه آنها درباره انتخاب همکاران و روشهای مدیریتی جستوجو کرد. شهریورماه همچنین برگزاری جلسه مشترک این دو مدیر در پی دستور رئیسجمهور برای حلوفصل اختلافات از مسیر گفتوگو گزارش شد. با این حال، این کشمکشها وزارت نفت را در معرض انتقادهایی درباره نحوه مدیریت انتصابها و هماهنگی میان مجموعههای زیرمجموعه قرار داد و در نهایت به استعفای پاکنژاد انجامید.
حمید بورد؛ گزینهای از بدنه عملیاتی نفت
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وزیر نفت استعفا کرد / سرپرست جدید تعیین شد