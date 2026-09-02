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اعتراف بسنت درباره خرید نفت ایران توسط چین

وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز گفت که چینی‌ها همچنان خریدار نفت ایران هستند.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۴۲
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چین و ایران

به گزارش تابناک؛ اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز گفت که چینی‌ها همچنان خریدار نفت ایران هستند. پیش‌تر وزارت نفت ایران گزارش داده که در ۴ ماهه اول سال فروش نفت ایران ۱.۵ برابر شده و تزریق ارز نفتی همچنان ادامه دارد.

 طبق آمار تانکر ترکرز چین اولین خریدار نفت ایران است. بر اساس آمار سازمان برنامه، تا ابتدای مرداد، تحقق ۸۰ درصد از بودجه نفتی ۱۴۰۵ تضمین شده است.

منبع: فارس

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