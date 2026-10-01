En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نامه عضو کمیسیون امنیت ملی به وزیر نفت؛ از خطر افت فشار گاز تا انتصاب مدیرعامل نیکو بدون استعلام؟

ناترازی گاز و ابهامات مدیریتی در «نیکو»؛ این دو بخش نامه علی خضریان به وزیر نفت است. نماینده تهران ضمن هشدار درباره وضعیت بغرنج افت فشار مخازن گازی، از انتصابات اخیر در شرکت بازرگانی نفت ایران انتقاد کرد و خواستار شفاف‌سازی درباره چرایی واگذاری سکان فروش نفت کشور به افرادی خارج از بدنه تخصصی صنعت نفت شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۶۶
| |
2 بازدید
خضریان

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ ناترازی گاز و ابهامات مدیریتی در شرکت نیکو، موضوعِ تذکر جدید علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به وزیر نفت است.

خضریان در گفتگو با تابناک، با اشاره به حساسیت شرایط کنونی فروش نفت و ضرورت حفظ ثبات مدیریتی در این حوزه، از ارسال نامه رسمی نظارتی خود به پاک‌نژاد وزیر نفت خبر داد.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تأکید کرد که وزارت نفت باید نسبت به عقب‌ماندگی در پروژه‌های «فشارافزایی» که مستقیماً با ناترازی گاز و پایداری تولید مرتبط است، پاسخگو باشد. خضریان همچنین با اشاره به انتصاب مدیرعامل شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران)، این پرسش را مطرح کرد که با وجود بدنه کارشناسی قدرتمند در صنعت نفت، چرا مسئولیت‌های کلیدی بازرگانی نفت به افرادی خارج از این سیستم و با قراردادهای کوتاه‌مدت واگذار شده است؟

متن کامل نامه نظارتی علی خضریان خطاب به وزیر نفت که در اختیار تابناک قرار گرفته، به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پاک‌نژاد

وزیر محترم نفت

موضوع: در خصوص فشارافزایی میادین گازی و نحوه انتصاب مدیرعامل شرکت نیکو

با سلام و احترام؛

ضمن قدردانی از زحمات جنابعالی و همکارانتان در صنعت نفت به خصوص در جنگ تحمیلی اخیر، از بعد وظیفه نظارتی مجلس مقتضی است به سؤالات زیر پاسخ روشن، مستند و مکتوب ارائه فرمایید:

۱. با وجود هشدارهای مستمر درباره افت فشار مخازن گازی و آثار مستقیم آن بر تولید و ناترازی گاز، آخرین وضعیت طرح فشارافزایی میادین گازی، میزان پیشرفت، زمان‌بندی اجرای کامل و علل تأخیرهای احتمالی چیست؟ وزارت نفت برای جلوگیری از تشدید ناترازی گاز در سال‌های آینده چه برنامه عملیاتی و زمان‌بندی‌شده‌ای دارد؟

۲. درخصوص انتصاب آقای علی‌اکبر پورابراهیم به مدیریت شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، آیا پیش از انتصاب، استعلام‌های لازم از کلیه مراجع ذی‌صلاح قانونی، امنیتی و نظارتی انجام شده است؟ در صورت انجام، نتیجه رسمی و مستند این استعلام‌ها چه بوده است؟

۳. با توجه به اینکه فروش و بازاریابی نفت کشور از مسئولیت‌های حساس و مرتبط با منافع و منابع عمومی است، مبنای حرفه‌ای، حقوقی و مدیریتی واگذاری این مسئولیت به فردی با قرارداد یک‌ساله چیست؟ همچنین چه سازوکار قانونی و اجرایی برای تضمین پاسخگویی ایشان نسبت به قراردادها، معاملات و تصمیمات اتخاذشده در دوره مسئولیت، پس از پایان قرارداد یک‌ساله، پیش‌بینی شده است؟

افزون بر این، جای سؤال است که شرکت ملی نفت ایران با ده‌ها سال سابقه، برخوردار از بدنه کارشناسی و مدیریتی گسترده و ده‌ها هزار نیروی متخصص و مجرب، و در شرایطی که فروش نفت مهم‌ترین منبع درآمدی کشور محسوب می‌شود، بر چه مبنایی مسئولیت مدیریت این حوزه حساس به افرادی خارج از بدنه صنعت نفت و با قرارداد یک‌ساله واگذار شده است؟

لذا ضروری است وزارت نفت ضمن تبیین مبنای انتخاب و احراز صلاحیت حرفه‌ای و مدیریتی فرد منصوب‌شده، مستندات مربوط به استعلام‌های صلاحیت، حکم و قرارداد انتصاب و همچنین سازوکار نظارت و پاسخگویی پس از پایان دوره مسئولیت را ارائه نماید. خواهشمند است پاسخ‌های مربوط در اسرع وقت ارائه شود.

با تشکر

علی خضریان

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی خضریان وزیر نفت مخازن گاز شرکت نیکو
تصویر خاص علی آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت
بازخوانی تاریخ؛ سیزده سال سخت برای روحانیت، ماجرای مجوز عمامه در دوره پهلوی اول
مولانا بعد از هشت قرن هنوز حرف دارد/ آدم‌های مثنوی هنوز کنار ما هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پشت پرده جلسه 3 ساعته میدری با استیضاح‌کنندگان / وزیر کار از قطار دولت پیاده شد؟
وزارت رفاه گرفتار رفیق‌بازی و انتصابات فامیلی است/ شائبه‌ پول‌پاشی میلیاردی در تبلیغات «پگاه»
آقای میدری؛ پرونده «ایرانول» و «ارابه گشت سبز» یک افتضاحِ تمام‌عیار است!
خضریان: استیضاح میدری سیاسی نیست/ دورهمی مدیران سفارشی در شستا؛ وقتی سرمایه کارگران «مثل یخ آب می‌شود»
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تبدیل صداوسیما به اصطبل پس از تشبیه ایران به آغل!
سعید قاسمی این گونه از پشت به همت خنجر زد
ویدیوی تکان دهنده ترین سرقت سال
لایو بی‌سابقه رشیدپور: خریت کردیم به اینجا رسیدیم، اصلش هم اصلاح‌طلبان فلان فلان‌شده هستند!
لحظات بمباران کیش وسط اجرای برنامه علی اوجی
دو ویدیو از بازگشت بیژن مرتضوی به ایران
8 ویدیو از تلاش برای ساقط کردن هواپیمای فلای دبی حامل اسرائیلی‌ها
این تصاویر پرواز ابابیل بر فراز کعبه است؟
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!
دشمنان دیگر توان بازگرداندن ایران به گذشته را ندارند / روزهای آینده به‌مراتب شکوهمندتر از امروز خواهد بود
کالابرگ الکترونیکی کی واریز می‌شود؟ / جدول زمان‌بندی ماهانه برای همه دهک‌ها
قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵/ سکه امامی در آستانه‌ی انفجار !
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت
افشاگری خانم بازیگر از سانسور رابطه‌اش با پارسا پیروزفر
قیمت طلا و سکه امروز / انواع سکه نسبت به دیروز چقدر افزایش داشت؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۳۹ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۴ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۶۲ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rMU
tabnak.ir/005rMU