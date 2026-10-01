نامه عضو کمیسیون امنیت ملی به وزیر نفت؛ از خطر افت فشار گاز تا انتصاب مدیرعامل نیکو بدون استعلام؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ ناترازی گاز و ابهامات مدیریتی در شرکت نیکو، موضوعِ تذکر جدید علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به وزیر نفت است.
خضریان در گفتگو با تابناک، با اشاره به حساسیت شرایط کنونی فروش نفت و ضرورت حفظ ثبات مدیریتی در این حوزه، از ارسال نامه رسمی نظارتی خود به پاکنژاد وزیر نفت خبر داد.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تأکید کرد که وزارت نفت باید نسبت به عقبماندگی در پروژههای «فشارافزایی» که مستقیماً با ناترازی گاز و پایداری تولید مرتبط است، پاسخگو باشد. خضریان همچنین با اشاره به انتصاب مدیرعامل شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران)، این پرسش را مطرح کرد که با وجود بدنه کارشناسی قدرتمند در صنعت نفت، چرا مسئولیتهای کلیدی بازرگانی نفت به افرادی خارج از این سیستم و با قراردادهای کوتاهمدت واگذار شده است؟
متن کامل نامه نظارتی علی خضریان خطاب به وزیر نفت که در اختیار تابناک قرار گرفته، به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پاکنژاد
وزیر محترم نفت
موضوع: در خصوص فشارافزایی میادین گازی و نحوه انتصاب مدیرعامل شرکت نیکو
با سلام و احترام؛
ضمن قدردانی از زحمات جنابعالی و همکارانتان در صنعت نفت به خصوص در جنگ تحمیلی اخیر، از بعد وظیفه نظارتی مجلس مقتضی است به سؤالات زیر پاسخ روشن، مستند و مکتوب ارائه فرمایید:
۱. با وجود هشدارهای مستمر درباره افت فشار مخازن گازی و آثار مستقیم آن بر تولید و ناترازی گاز، آخرین وضعیت طرح فشارافزایی میادین گازی، میزان پیشرفت، زمانبندی اجرای کامل و علل تأخیرهای احتمالی چیست؟ وزارت نفت برای جلوگیری از تشدید ناترازی گاز در سالهای آینده چه برنامه عملیاتی و زمانبندیشدهای دارد؟
۲. درخصوص انتصاب آقای علیاکبر پورابراهیم به مدیریت شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، آیا پیش از انتصاب، استعلامهای لازم از کلیه مراجع ذیصلاح قانونی، امنیتی و نظارتی انجام شده است؟ در صورت انجام، نتیجه رسمی و مستند این استعلامها چه بوده است؟
۳. با توجه به اینکه فروش و بازاریابی نفت کشور از مسئولیتهای حساس و مرتبط با منافع و منابع عمومی است، مبنای حرفهای، حقوقی و مدیریتی واگذاری این مسئولیت به فردی با قرارداد یکساله چیست؟ همچنین چه سازوکار قانونی و اجرایی برای تضمین پاسخگویی ایشان نسبت به قراردادها، معاملات و تصمیمات اتخاذشده در دوره مسئولیت، پس از پایان قرارداد یکساله، پیشبینی شده است؟
افزون بر این، جای سؤال است که شرکت ملی نفت ایران با دهها سال سابقه، برخوردار از بدنه کارشناسی و مدیریتی گسترده و دهها هزار نیروی متخصص و مجرب، و در شرایطی که فروش نفت مهمترین منبع درآمدی کشور محسوب میشود، بر چه مبنایی مسئولیت مدیریت این حوزه حساس به افرادی خارج از بدنه صنعت نفت و با قرارداد یکساله واگذار شده است؟
لذا ضروری است وزارت نفت ضمن تبیین مبنای انتخاب و احراز صلاحیت حرفهای و مدیریتی فرد منصوبشده، مستندات مربوط به استعلامهای صلاحیت، حکم و قرارداد انتصاب و همچنین سازوکار نظارت و پاسخگویی پس از پایان دوره مسئولیت را ارائه نماید. خواهشمند است پاسخهای مربوط در اسرع وقت ارائه شود.
با تشکر
علی خضریان
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی