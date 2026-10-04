زمان معرفی وزرای دفاع و اطلاعات از سوی دولت

نایب رئیس مجلس با اشاره به رایزنی‌های صورت‌گرفته اعلام کرد که به گفتهٔ دولت، وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات ظرف دو تا سه هفتهٔ آینده معرفی خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود این اتفاق در مهرماه رخ دهد.

به حمیدرضا حاجی بابایی درباره زمان معرفی گزینه‌های پیشنهادی دولت برای تصدی دو وزارتخانه «دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح» و «اطلاعات»، گفت: با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته، دولت اعلام کرده که در دو، سه هفته آینده وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات را معرفی خواهد کرد بنابراین پیش‌بینی می‌شود که دولت در مهرماه این دو وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند.

وی افزود: پس از معرفی وزرای پیشنهادی، مجلس در فرصت زمانی که آیین‌نامه داخلی مشخص کرده، به بررسی صلاحیت و برنامه‌های آنها خواهد پرداخت. امیدواریم که وزرای پیشنهادی بتوانند رای اعتماد لازم را از نمایندگان کسب کنند.

نایب رئیس مجلس با تأکید بر آمادگی مجلس برای همکاری با دولت جهت بهبود شرایط کشور، افزود: اگر احیانا دولت به دنبال اصلاحاتی در بدنه کابینه باشد، همچنان می‌تواند از کمک و همراهی مجلس برخوردار شود. مجلس برای همکاری با دولت کاملا آماده است تا دولت بتواند هرچه بیشتر در برابر فشار‌هایی که آمریکا وارد می‌کند، از مردم حمایت کند.

منبع: ایسنا