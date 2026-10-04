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کد خبر:۱۳۹۷۲۳۰
کد خبر:۱۳۹۷۲۳۰
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نبض خبر

تشویق ایران توسط ترامپ برای ساخت بمب اتم! + زیرنویس

دونالد ترامپ در تازه ترین اظهاراتش قابل تامل علت عدم رویارویی با کره شمالی را برخورداری از 112 موشک دارای کلاهک اتمی خواند و به همین دلیل باید با کره شمالی کنار بیایند! رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد در مقابل ایران موشک اتمی ندارد! ترامپ در سخنانی دیگر مدعی شد: «ایران عملاً از هرگونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای صرف‌نظر می‌کند!» اظهارات ترامپ که عملاً تشویق ایران به ساخت بمب اتم برای دستیابی به بازدارندگی هسته‌ای است را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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