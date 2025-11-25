نبض خبر
هشدار مقام سابق اطلاعاتی ایران: تنها توان هستهای بازدارنده است
مصطفی پورمحمدی معاون پیشین وزارت اطلاعات و وزیر اسبق کشور در مصاحبهای با محمد حسین رنجبران نسبت به حفاظتها هشدار داد و گفت یک مقدار بیمبالاتیام! پورمحمدی درباره سهم تحریمها در وضعیت موجود گفت: «برخی میگویند 20، 30 درصد تاثیر دارد. دنیا سر دو سه درصدش تکان میخورد». او تاکید کرد تنها توان هستهای بازدارنده است اما چون فکر میکنند ممکن است به جنگ هستهای بکشد، نمیکنند!
