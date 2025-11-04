نبض خبر
ایران به 30 بمب اتم و 10 تست برای بازدارندگی اتمی نیاز دارد!
آریابرزن محمدی استاد مطالعات منطقهای دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری ساخت سلاح اتمی را حرام اعلام کردهاند، با طرح این موضوع که فرض محال محال نیست، درباره سناریویی بازدارندگی اتمی ایران میگوید به 30 بمب اتم و 10 تست نیاز داریم و دست کم باید شش تست گرم انجام شود. این استاد دانشگاه تهران میگوید دلیل این شش تست این است که نشان دهیم هم به تعداد کافی بمب داریم و هم توان تکرار داریم. محمد تاکید میکند در این سناریو باید 20 کلاهک اتمی سوار بر موشک در نقاط مختلف ایران روی لانچرها آماده پرتاب باشد. او سپس به چالشهای دستیابی به چنین بازدارندگی اشاره میکند. روایت این استاد دانشگاه را میبینید و میشنوید.
