ویدیوی علی مطهری که ترامپ منتشر کرد: هدفمان ساخت بمب اتم بود!

دونالد ترامپ در شبکه اجتماعیاش ترو سوشال ویدیویی قدیمی از علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس را منتشر کرده که آن میگوید: «ببینید ما اول که وارد این فعالیت هستهای شدیم واقعاً هدفمان ساخت بمب (اتم) بود که دیگه. تعارف که نداریم.» مجری میپرسد: «هدف کی این بوده؟» که مطهری پاسخ میدهد: «کل نظام. آنهایی که این فعالیت را شروع کردند. واقعاً هدف ساخت بمب بود. کار تمام شده بود!» مجری به مطهری یادآوری میشود که این حرفها تبعاتی ندارد که حالا به شکل عملی در حال مواجهه با تبعاتش هستیم. پست ترامپ و اصل ویدیوی مطهری که بازنشر کرده را میبینید.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.