En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۴۶۳۹
کد خبر:۱۳۲۴۶۳۹
11 بازدید
نبض خبر

ویدیوی علی مطهری که ترامپ منتشر کرد: هدفمان ساخت بمب اتم بود!

دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی‌اش ترو سوشال ویدیویی قدیمی از علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس را منتشر کرده که آن می‌گوید: «ببینید ما اول که وارد این فعالیت هسته‌ای شدیم واقعاً هدف‌مان ساخت بمب (اتم) بود که دیگه. تعارف که نداریم.» مجری می‌پرسد: «هدف کی این بوده؟» که مطهری پاسخ می‌دهد: «کل نظام. آنهایی که این فعالیت را شروع کردند. واقعاً هدف ساخت بمب بود. کار تمام شده بود!» مجری به مطهری یادآوری می‌شود که این حرف‌ها تبعاتی ندارد که حالا به شکل عملی در حال مواجهه با تبعاتش هستیم. پست ترامپ و اصل ویدیوی مطهری که بازنشر کرده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ تروسوشال ویدیو علی مطهری بمب اتم ایرانی فیلم بمب اتم ایران بازدارندگی هسته ای
اخبار مرتبط
سخنان شهید فریدون عباسی قبل از ترور درباره فرآیند ساخت بمب اتم
چهره نزدیک به سعید جلیلی: ایران اگر سلاح هسته‌ای داشت، اسرائیل حمله نمی‌کرد
چرا ایران هنوز بمب اتم نساخته؟/هشدار خرابکاری اسرائیل وسط مذاکرات
روایت پدر هسته‌ای ایران از ساخت بمب اتمی در زمان شاه!
کدام فقها به حرمت سلاح هسته ای قائل هستند؟
آستانه بمب هسته‌ای برای ایران مفید است!
هشدار لاریجانی در تلویزیون: بمب اتم می‌سازیم ؛ مردم فشار می‌آورند بمب اتم بسازیم
سخنان مهم مقام امنیتی ایران درباره بمب اتم ایرانی
روایت تلویزیون چین از بمب اتم ایرانی
ایرانی‌ها به من گفتند در صورت حمله اسرائیل بمب اتم می‌سازیم!
از ساخت بمب اتم توسط ایرانی‌ها ناراحتید؟ این بمب گوارای وجودشان
طرح موضوع ساخت بمب اتم ایرانی در مجلس
روایت عراقچی از ساخت بمب اتم ایرانی
روایت فرمانده سپاه از ساخت بمب اتم و بستن تنگه هرمز
مکالمه احمدی نژاد و حاکم دبی درباره بمب اتم ایرانی
مقام سابق اتمی: اگر ایران بخواهد سلاح اتمی بسازد، سلاح هسته‌ای تاکتیکی می‌سازد!
درخواست از رهبر انقلاب برای اجازه ساخت بمب
آمریکا خودش پروژه بمب اتم را کلید زد!
در عوض از دست دادن سوریه باید بمب اتم بسازیم!
کسی نگفته اگر اسرائیل حمله کند بمب می‌سازیم!
ترامپ از استالین و هیتلر و صدام حسین بدتر است!
استراتژی ایران سلاح هسته‌ای بدون آزمایش و اعلام!
انتشار مصاحبه علی مطهری درباره برنامه هسته‌ای ایران توسط ترامپ
درخواست از رهبری برای ساخت بمب اتم در شبکه افق!
بهتر است ایران بمب هسته‌ای داشته باشد تا اینکه وارد جنگ شویم!
مردم تقاضای ساخت بمب اتم دارند!
تلویزیون اسرائیل: اجزای بمب اتم ایران آماده است!
درخواست سید حسن خمینی برای ساخت بمب اتم؟
مجری انگلیسی: چرا ایران نباید حق نگرانی از بمب اتم شما را داشته باشد؟!
ایران به بمب هسته‌ای نیاز دارد، زیرا هیچ ایرانی دوست ندارد کشورش زیر بمباران باشد
از بین چین، ایران و کره شمالی، به ایران حمله می‌کنیم!
حاضرم فرزندانم به زندان بروند تا برای اسرائیل علیه ایران بجنگند
علی لاریجانی: دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم ولی اگر...
روایت جان کری از ملت ایران و بمب اتم ایرانی + زیرنویس
ادعای دیپلمات سابق ایرانی: ایران ظرف چند ساعت می‌تواند 24 بمب هسته‌ای بسازد!
ترامپ به مکرون: بذار شوره‌ها را از روی کتت بردارم
اگر من مشاور امنیت ملی ایران بودم، اکنون ایران سلاح هسته‌ای داشت!
منطق جالب مجری مشهور عرب درباره بمب اتم ایرانی
سوال سخت دانش آموز دهه نودی از علی مطهری
رفتار عجیب ترامپ با یادداشت سخنرانی‌اش
اگر اسرائیل بمب اتم دارد چرا ایران نباید داشته باشد؟
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟